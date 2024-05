Kiểm tra chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP tại tỉnh Cao Bằng Kiểm tra chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP tại tỉnh Cao Bằng

Ngày 16/5, Đoàn kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn kiểm tra tại Hội ND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện chương trình phối hợp giữa T.Ư Hội ND và Bộ Tư lệnh BĐBP giai đoạn 2019 - 2025.

Tham dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, chương trình phối hợp đã được hai đơn vị triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Hai ngành đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên nông dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhiệm vụ của Hội và địa phương. Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính phát biểu kết luận buổi kiểm tra chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP tại tỉnh Cao Bằng. Các đơn vị BĐBP tỉnh và Hội Nông dân các cấp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được 2.448 buổi với 127.810 lượt người tham gia. Vận động 15.205 hộ ký cam kết thực hiện phong trào tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự, xóm biên giới. Hai đơn vị phối hợp tu sửa 5.326 km đường tuần tra; tham gia tuần tra bảo vệ biên giới được 11.747 lần với 87.365 lượt người tham gia. Tham gia củng cố địa bàn trọng điểm, trọng yếu, phức tạp về chính trị; nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của nông dân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác hòa giải; giải quyết những vụ việc phức tạp có thể xảy ra điểm nóng, truyền đạo trái pháp luật góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hiến đất làm đường, làm nhà văn hóa được 62.165m2; xây dựng, duy tu, bảo dưỡng đường giao thông liên thôn, liên xóm, công trình cấp nước sạch, vệ sinh môi trường. Tổ chức 12 lớp tập huấn hướng dẫn áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất cho 415 hội viên; vận động, giúp đỡ hộ gia đình hội viên nghèo thu hoạch được 13 ha hoa màu cho 525 hộ dân; giúp 340 hộ di chuyển chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hưởng ứng, ủng hộ chương trình xây dựng "Quỹ hỗ trợ nông dân", "Mái ấm tình thương", "Quỹ vì người nghèo", "Mái ấm biên cương", "Quỹ nghĩa tình biên giới, hải đảo". Vận động các nhà hảo tâm, các đoàn thiện nguyện tặng quà các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, học sinh nghèo trị giá trên 3,6 tỷ đồng; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 13.500 người; tặng 47 con bò giống, giúp 12 hộ thoát nghèo bền vững; xây dựng 3 nhà văn hóa cộng đồng, 1 nhà tình nghĩa; lắp đặt 623 bóng đèn năng lượng mặt trời cho nhân dân ở khu vực biên giới; bảo lãnh giúp 132 hộ nông dân vay vốn với số tiền 3,7 tỷ đồng.... Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng báo cáo tại buổi kiểm tra. Tại buổi kiểm tra, các đại biểu thảo luận, làm rõ một số nội dung, những mặt tồn tại, hạn chế; đồng thời, khuyến nghị đơn vị một số giải pháp tháo gỡ cần triển khai trong thời gian tới. Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Đồng chí Đinh Khắc Đính yêu cầu, Hội Nông dân và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra, hoàn thiện, bổ sung báo cáo gửi đoàn kiểm tra. Nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa sâu sắc Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HND Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả trong hoạt động của HND và chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị. Đề nghị Hội Nông dân và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp, thống nhất xây dựng thành công mô hình điểm liên kết sản xuất, từ đó, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đem lại thu nhập cao cho hội viên nông dân. Không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức hoạt động sáng tạo, phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và phong trào quần chúng ở địa phương hoạt động có hiệu quả; phát huy vai trò của nông dân và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tạo sức mạnh tổng hợp góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham khảo thêm Trồng thanh long trên trụ đá từ vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nông dân Cao Bằng nhanh khấm khá

