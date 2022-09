Kiểm tra nhiều quán karaoke trên địa bàn TP.HCM: Xử phạt trên 90 cơ sở với số tiền 300 triệu đồng

Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn TP.HCM không đạt chuẩn quy định PCCC

Cao điểm kiểm tra PCCC ở các cơ sở kinh doanh karaoke tại TP.HCM, công an phát hiện trên 90 cơ sở vi phạm PCCC và đã quyết định xử phạt với số tiền 300 triệu đồng.

Công an TP.HCM tổng kiểm tra các quán karaoke trên địa bàn thành phố, phát hiện hơn 90 cơ sở vi phạm quy định PCCC. Ảnh: CACC

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, hiện tại, Công an TP.HCM đang triển khai kế hoạch tổng kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn.

Công an TP.HCM kiểm tra tổng thể các quán karaoke trên 21 địa bàn quận huyện và TP.Thủ Đức. Ảnh: CACC

Ngay sau kế hoạch được triển khai, công an 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức tiến hành kiểm tra an toàn về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán karaoke, bar, vũ trường.

Cũng theo vị lãnh đạo này, qua đợt cao điểm, thống kê cho thấy TP.HCM có khoảng 414 cơ sở kinh doanh karaoke. Đến thời điểm này, qua kiểm tra phát hiện nhiều sai sót về công tác PCCC và xử lý nghiêm.

Cụ thể, xử phạt trên 90 cơ sở với số tiền 300 triệu đồng. Kiên quyết xử lý với các hành vi vi phạm nghiêm trọng tại điều 17…, 2 cơ sở bị tạm đình chỉ, 2 cơ sở đình chỉ có thời hạn với lý do chưa thực hiện thẩm duyệt PCCC mà đưa vào kinh doanh.

Công an TP.HCM khuyến cáo những gì?

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM cho biết sau vụ cháy ngày 1/8 tại quán karaoke ở Hà Nội khiến 3 đồng chí cảnh sát PCCC hy sinh, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tổ chức cao điểm kiểm tra công tác PCCC.

Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM thông tin và khuyến cáo về các cơ sở kinh doanh karaoke không đúng quy định PCCC. Clip: Chinh Hoàng

Sau khi nhận được chỉ đạo, công an TP.HCM nhanh chóng tổ chức kiểm tra từ 15/7-17/9. Qua đợt cao điểm, thống kê TP.HCM có khoảng 414 cơ sở kinh doanh karaoke. Đến thời điểm này, qua kiểm tra phát hiện nhiều sai sót về công tác PCCC và xử lý nghiêm đã nêu ở trên.

Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Ông Quan cũng khuyến cáo thêm: Trong tối ngày 6/9, tiếp tục xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại Bình Dương dẫn đến 32 người thiệt mạng. Trước tình hình trên, các đơn vị cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như karaoke, vũ trường, quán bar, cơ quan công an phải tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại.

Trong quá trình kiểm tra, phải xử lý nghiêm, giải quyết dứt điểm, rút giấy phép đơn vị vi phạm, tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở phòng là chính, nắm bắt được các kiến thức về an toàn PCCC, kỹ năng thoát nạn nếu xảy ra cháy.

"Những cơ sở không thuộc thẩm duyệt, trong quá trình thiết kế thi công vẫn phải đảm bảo PCCC, chứ không phải đợi thẩm duyệt mới làm. Hệ thống điện quảng cáo ốp ngoài trời của quán karaoke cũng là 1 thảm họa, cần phải được kiểm tra kỹ và thực hiện nghiêm", ông Quan nhấn mạnh.