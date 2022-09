Cháy quán karaoke nhiều người chết ở Bình Dương: Khởi tố vụ án

Chiều 8/9, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã nhận được quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy" xảy ra tại quán karaoke An Phú. Trong ngày hôm nay, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường vụ cháy quán karaoke nhiều người chết ở Bình Dương thực hiện công tác khám nghiệm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ký quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy" xảy ra ở TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Chinh Hoàng

Như tin đã đưa, vụ cháy bùng phát vào tối 6/9. Sau 24 giờ cứu hộ liên tục, về cơ bản công tác tìm kiếm các nạn nhân đã hoàn thành. Số lượng người tử vong lên đến con số 32. Cơ quan chức năng đưa thi thể các nạn nhân về các cơ sở y tế thực hiện công tác pháp y.

Cơ sở karaoke An Phú được xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 1.500m2 gồm 3 tầng. Theo Công an tỉnh Bình Dương, cơ sở này hoạt động từ năm 2016, do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, hộ khẩu thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, hiện sinh sống tại TP.Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở karaoke có gần 30 phòng hát.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Cơ sở karaoke An Phú hoạt động từ năm 2016 đến nay và có đăng ký đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan như: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 46F8029222 do UBND thị xã Thuận An cấp thay đổi ngày 7/9/2016; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự số 16/GCN do Công an TP.Thuận An cấp ngày 31/7/2017; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 93/TD-PCCC-P2 do Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cấp ngày 8/2/2017; Giấy phép kinh doanh karaoke do UBND thị xã Thuận An cấp ngày 15/11/2016; biên bản kiểm tra an toàn về phỏng cháy, chữa cháy tại cơ sở vào các năm 2019, 2021, 2022.