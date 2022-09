Công an TP.HCM kiểm tra phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận 8. Clip: CACC

Chiều 7/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM cho biết, phòng và công an tại 21 quận, huyện, TP.Thủ Đức đang tiến hành kiểm tra an toàn về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn thành phố theo kế hoạch của Công an TP.HCM từ ngày 17/8 đến ngày 15/9.

Công an TP..HCM phối hợp với Công an TP.Thủ Đức kiểm tra phòng cháy chữa cháy ở quán karaoke địa bàn quận 8. Ảnh: CACC

Theo ghi nhận của phóng viên, các đoàn kiểm tra giấy phép kinh doanh và hồ sơ pháp lý; hệ thống, phương tiện phòng và chữa cháy; các điều kiện an toàn thoát nạn như: Số lượng và tình trạng lối thoát hiểm, khả năng hoạt động của hệ thống chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát hiểm trong cơ sở; điều kiện an toàn về điện, về kết cấu xây dựng công trình, kết cấu các bảng quảng cáo...

Công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP.HCM nhằm hạn chế tối đa các vi phạm phát sinh trực tiếp dẫn đến cháy nổ tại các cơ sở vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người trên địa bàn. Ảnh: CACC

Công tác này nhằm hạn chế tối đa các vi phạm phát sinh trực tiếp dẫn đến cháy nổ tại các cơ sở vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra của Công an quận 8 do Thượng tá Trương Thành Lanh - Phó trưởng Công an quận - làm Trưởng đoàn đã tới kiểm tra các điều kiện về an toàn tại một quán karaoke ở quận 8.

Đoàn tập trung kiểm tra hồ sơ theo dõi, quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy của cơ sở; hồ sơ thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu của công trình, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, lối thoát nạn.

Đoàn đã kiểm tra thực tế hệ thống báo cháy, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và các phương án chữa cháy khi có tình huống xấu bất ngờ xảy ra. Qua kiểm tra thực tế, đoàn cũng đã chỉ ra và hướng dẫn, đề nghị chủ cơ sở nhanh chóng khắc phục ngay một số tồn tại thiếu sót để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, hạn chế tới mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy nổ và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Theo Công an TP.HCM, các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường là những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, khi xảy ra cháy dễ dẫn tới thiệt hại nặng.

Mới đây vào tối 6/9, tại tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ cháy lớn tại quán karaoke An Phú khiến ít nhất 13 người tử vong.