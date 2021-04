Kinh hoàng phát hiện thi thể đang phân hủy trên đồi vắng

Ngày 4/4, Công an Nghệ An và đơn vị liên quan khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân một người chết ở xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Hiện trường phát hiện thi thể. Nguồn: Báo Nghệ An

Cụ thể theo Báo Nghệ An: Ngày 4/4, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể tại đồi cây thuộc xóm Liên Xuân. Thi thể được phát hiện đang trong quá trình phân hủy, không thể nhận dạng.



Theo đó, vào khoảng 16h ngày 3/4, người dân đi chăn bò vào khu vực đồi cây ở xóm Liên Xuân thì kinh hoàng phát hiện một thi thể nên trình báo đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường. Tại hiện trường, cách nơi phát hiện thi thể khoảng 2m có một chiếc ba lô.

“Theo giấy tờ trong chiếc ba lô thì thi thể là nam giới, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn. Thi thể phân hủy mạnh nên không thể nhận dạng, công an đang khám nghiệm và xác định danh tính”, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Xuân thông tin với Zing.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.