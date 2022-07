Bãi biển Cửa Lò thuộc thị xã thuộc tỉnh Nghệ An (một tỉnh ở vùng Bắc Trung Bộ), bãi biển dài 12km với 8km là cát trắng, phẳng mịn được bao quanh bởi các rặng phi lao, rặng dừa cao vút đón gió biển và được chia thành 3 bãi tắm chính: Lan Châu, Song Ngư và Xuân Hương.

Kinh nghiệm du lịch Cửa Lò - điêm đến hút khách trong hè 2022. Ảnh: dulichcualo.

Kinh nghiệm du lịch Cửa Lò: Thời điểm du lịch Cửa Lò thích hợp



Đến Cửa Lò đẹp nhất từ tháng 4 đến tháng 8 trong năm, là khoảng thời gian vào hè, thời tiết khô ráo, nắng đẹp, biển hiền hòa thích hợp cho các hoạt động du lịch ngoài trời và tham quan các địa điểm du lịch tại Cửa Lò trong chuyến đi của mình. Có thể nói những tháng hè thời tiết tại Cửa Lò khá dễ chịu để mọi du khách có thể tận hưởng thời gian nghỉ mát với các dịch vụ bên bãi biển vô cùng sảng khoái.

Theo kinh nghiệm du lịch Cửa Lò, thời điểm thích hợp để du lịch Cửa Lò là từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm. Ảnh: dulichcualo.

Ngoài du lịch biển du khách còn có thể ghé thăm Cửa Lò vào mọi thời điểm trong năm như ghé thăm quê Bác tại Nam Đàn, Nghệ An.

Phương tiện di chuyển đến Cửa Lò Nghệ An

Kinh nghiệm du lịch Cửa Lò khi di chuyển bằng xe khách

Bãi biển Cửa Lò cách Hà Nội khoảng 288km – 322km tùy theo từng cung đường, thời gian di chuyển khoảng 5 tiếng rưỡi.

Để đến Cửa Lò, du khách có thể di chuyển bằng ô tô từ bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Nước Ngầm đi đường mòn Hồ Chí Minh hoặc đường quốc lộ 1A. Giao thông thuận tiện, du khách có thể chọn đi xe giường nằm hoặc xe khách thường với giá từ 200.000 đồng/1 người - 700.000 đồng/1 người. Đặc biệt du khách có thể thoải mái chọn giờ, thậm chí đi xe giường nằm vào khung giờ tối, sáng sớm đến nơi và tắm biển ngắm bình minh.

Kinh nghiệm du lịch Cửa Lò bằng tàu hỏa

Lựa chọn tới Nghệ An bằng tàu hỏa sẽ là một lựa chọn an toàn cho những du khách muốn có nhiều thời gian trải nghiệm và ngắm cảnh trong chuyến đi nhiều hơn.

Nếu xuất phát từ Hà Nội, du khách có thể bắt tàu tại ga Hà Nội và xuống tại ga Vinh, với quãng đường khoảng 320km và thời gian di chuyển khoảng 7 đồng hồ là du khách đã có mặt tại ga Vinh. Mỗi ngày có 5 chuyến tàu mà du khách có thể lựa chọn để đi tới Vinh, giá vé vào khoảng 200.000vnđ/người đối với ghế cứng, khoang giường nằm giá sẽ cao hơn là 400,000vnđ/người, với các tàu chạy như SE7, SE5, SE35,TN1,NA1. Sau đó từ ga Vinh du khách tiếp tục bắt xe taxi hoặc xe bus 01, 02 về Cửa Lò.

Kinh nghiệm du lịch Cửa Lò bằng xe máy

Đi xe máy sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời với người yêu thích phiêu lưu, khám phá, chinh phục những cung đường mới. Cái hay của du lịch bằng xe máy là trên đường đi du khách có thể dừng chân tại bất cứ địa điểm nào để tham quan, nghỉ ngơi, chụp ảnh với cảnh đẹp trên đường đi, tạo ra nhiều kỉ niệm và ý nghĩa cho chuyến đi hơn du khách có thể tự do dừng chân thăm thú những nơi mà bạn yêu thích.

Để đi đến Cửa Lò, dân phượt sẽ đi theo lối đường mòn Hồ Chí Minh, vì tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ chỉ ô tô mới được phép di chuyển. Tuy quãng đường có xa hơn, khoảng 350km chắc chắn sẽ mệt hơn, nhưng bù lại cảnh vật trên đường đi sẽ khiến du khách cảm thấy thật mãn nhãn.

Di chuyển bằng máy bay

Nếu du khách đi máy bay từ sân bay Nội Bài về sân bay Vinh thì mất khoảng 1 tiếng 15 phút là tới nơi với giá vé rẻ nhất dao động trong khoảng 700.000 đồng chưa bao gồm thuế và phí.

Từ trung tâm thành phố du khách có thể lựa chọn phương tiện như xe bus 90, 07 với giá vé từ 7.000 – 9.000 đồng . Xe buýt 86, giá vé 30,000/lượt từ ga Hà Nội đi ra sân bay Nội Bài. Ngoài ra còn có thể đi taxi, grab để đi tới sân bay.

Kinh nghiệm du lịch Cửa Lò: Các địa điểm du lịch Cửa Lò hấp dẫn

Bên cạnh bãi biển Cửa Lò du khách có thể đến những địa điểm du lịch hấp dẫn khác như: Đảo Hòn Ngư, đảo Lan Châu...

Bãi biển Cửa Lò chật kín du khách trong mỗi dịp hè. Ảnh: dulichkhampha.

Đảo Hòn Ngư



Đảo Hòn Ngư cách biển Cửa Lò khoảng 4km, nằm ngoài khơi của tỉnh Nghệ An là một địa điểm du lịch còn khá mới đối với nhiều du khách, do chưa được khai thác nhiều, nên hòn đảo này vẫn giữ nguyên được nét đẹp hoang sơ của rừng cây xanh mướt, bãi cát, bãi sỏi vô cùng sạch, lấp lánh dưới ánh nắng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Theo kinh nghiệm du lịch Cửa Lò, đảo Hòn Ngư mang vẻ đẹp say đắm lòng người. Ảnh: dulich24h.

Ngoài ra điều làm mê mẩn và thu hút nhiều du khách biết đến nơi đây là nước biển trong, và bãi cát mịn. Do vị trí 2 hòn đảo gần nhau nên người dân cũng hay gọi với tên thân thuộc là đảo Song Ngư.

Bên cạnh tiềm năng về du lịch, đảo Hòn Ngư còn còn đóng vai trò vô cùng quan trọng, là tấm chắn sóng cho khu du lịch Cửa Lò, để tránh và giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng của thiên tai.

Đảo Lan Châu

Đảo Lan Châu có vị trí nằm sát ngay bãi biển Cửa Lò, Nghệ An. Đảo Lan Ngọc còn được người dân địa phương gọi với cái tên thân thương hơn đó là đảo Rú Cóc vì nhìn trên cao, nhìn hòn đảo giống như một con cóc khổng lồ vươn mình ra biển lớn. Nhờ nằm sát biển, phía Tây giáp với đất liền nên việc di chuyển tới đảo Lan Châu cũng thuận tiện hơn.

Kinh nghiệm du lịch Cửa Lò: Đảo Lan Châu hấp dấp du khách trong hành trình về thăm Cửa Lò. Ảnh: dulichkhampha.

Tại Phía đông của đảo Lan Châu đặc trưng với hình ảnh những vách đá nhấp nhô hướng ra biển tạo nên khung cảnh trập trùng, hùng vĩ. Nếu là người yêu thích sự bình yên, ngắm nhìn bình minh, hoàng hôn trên mặt biển phiêu du cùng gió trời, đắm mình trong khung cảnh đẹp lãng mạn thì du khách hãy ghé thăm đảo Lan Châu , chắc chắn sẽ có những bức ảnh check-in tuyệt đẹp mang về.

Về thăm quê Bác tại Nam Đàn – Nghệ An

Tại Nghệ An có khá nhiều điểm tham quan nổi tiếng hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước, trong đó cụm di tích lịch sử Kim Liên là địa danh du lịch nổi tiếng và quan trọng của tỉnh Nghệ An. Đó là quê nội của Hồ Chủ Tịch tại Làng Sen thuộc địa phận xã Kim Liên của huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Kinh nghiệm du lịch Cửa Lò: Du khách về thăm quê Bác tại Nam Đàn – Nghệ An . Ảnh: SGGP.

Làng Sen cũng là điểm đến quan trọng tiếp theo mà du khách không thể bỏ lỡ. Làng Hoàng Trù – Quê ngoại của Bác nằm cách làng Sen chỉ khoảng 2km, đây cũng chính là nơi Bác Hồ chào đời. Làng Hoàng Trù còn được gọi với cái tên khác là làng Chùa, nơi thân sinh ra thân mẫu Bác Hồ – Cụ bà Hoàng Thị Loan.

Ngoài hai ngôi làng mà Bác từng sinh sống thì khu mộ cụ bà Hoàng Thị Loan cũng là điểm đến tham quan dâng hương được đông đảo khách du lịch ghé thăm mỗi năm.