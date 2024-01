Kinh tế tỉnh Long An cuối năm 2023: Trên đà phục hồi, GRDP bình quân đầu người tăng

UBND tỉnh Long tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội cuối năm 2023. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngày 19/1, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội cuối năm 2023.

Theo đại diện UBND tỉnh Long An, dựa trên tình hình thực tế về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm, đặc biệt là đà phục hồi của các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh thì các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt kết quả khá tốt.

Dự báo đạt và vượt kế hoạch đề ra như sản lượng lương thực, tỷ lệ sản lượng lúa chất lượng cao; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; số bác sĩ/vạn dân, có 21/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Có 2 chỉ tiêu không đạt là tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước do khó khăn chung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, trong tỉnh.

Cũng theo đại diện UBND tỉnh Long An, tốc độ tăng trưởng kinh tế từng bước phục hồi, quý sau cao hơn quý trước, GRDP quý IV tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 3,85%, quý II tăng 2,99%, quý III tăng 7,88%); tính chung năm 2023 tăng 5,77%, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra (khoảng 8-8,5%) nhưng vẫn là mức khá so với cả nước (cả nước dự báo tăng trên 5%).

Về cơ cấu kinh tế năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 15,27% GRDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 51,34%; khu vực dịch vụ chiếm 27,23%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,16%. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành là 168.108 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh Long An cho biết thêm, GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 96,42 triệu đồng, tăng 6,28 triệu đồng so với năm 2022.

Trong đó, khu vực 1 tăng 4,12%; khu vực 2 tăng 6,91% và khu vực 3 tăng 5,33%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,99%. So với các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long thì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh Long An đứng thứ 7/13 tỉnh thành trong vùng, sau các tỉnh thành: Hậu Giang (tăng 12,27%), Trà Vinh (8,25%); Cà Mau (7,83%); An Giang (7,34%); Bạc Liêu (7,24%); Kiên Giang (6,79%), cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2022 là: 14,86%; 52,25%; 26,61%; 6,28%.