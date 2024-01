Nhiều xã của 3 huyện sẽ nhập về TP.Tân An (Long An) trong tương lai Nhiều xã của 3 huyện sẽ nhập về TP.Tân An (Long An) trong tương lai

Dự kiến trong những năm tới đây, TP.Tân An sẽ mở rộng sang một số vùng lân cận để đảm bảo các tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2030.