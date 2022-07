Theo E Online, nữ diễn viên Kirsten Dunst và bạn trai Jesse Plemons đã kết hôn sau khoảng sáu năm bên nhau. "Tôi xác nhận rằng, họ đã kết hôn", đại diện của cô nói với truyền thông. Một nguồn tin khác cho biết cặp đôi đã kết hôn ở Ocho Rios, Jamaica vào cuối tuần trước. Cặp đôi đã đính hôn cách đây hơn 5 năm và hiện đã có với nhau 2 mặt con.

Kirsten Dunst 40 tuổi và Jesse Plemons hiện 34 tuổi chào đón đứa con trai đầu lòng của họ vào năm 2018, cậu bé tên là Ennis Howard Plemons. Tháng 9 năm ngoái, cô thông báo đã chào đón đứa con thứ hai và giới thiệu con trai James Robert trong một cuộc phỏng vấn. "Đây là con trai thứ hai của tôi. Cậu là một thiên thần đói khát", Kirsten Dunst hóm hỉnh nói.

Jesse và Kirsten ban đầu gặp nhau trên phim trường Fargo vào năm 2015 và công khai mối tình lãng mạn ngoài màn ảnh của họ vào năm sau đó.

Kirsten Dunst và chồng Jesse Plemons. (Ảnh: TMZ).

"Tôi yêu thích công việc của Kirsten trong một thời gian dài và thực sự phấn khích khi được gặp cô ấy. Cô ấy là một người tuyệt vời, cả hai chúng tôi đều là diễn viên và cùng nhau chia sẻ những niềm vui khi làm nghề", Jesse nói vào năm 2015.

Kirsten Dunst bí mật làm đám cưới

Năm 2017, nữ diễn viên bộ phim Người Nhện đã công khai chiếc nhẫn đính hôn lần đầu tiên tại Liên hoan phim Palm Springs, xác nhận kế hoạch làm đám cưới trong tương lai, tuy chưa có thời gian cụ thể.

Năm ngoái, Kirsten Dunst tiết lộ rằng việc cô mang thai là một phần lý do khiến cô và Jesse hoãn kế hoạch tổ chức đám cưới.

"Tôi vừa tiếp tục mang thai và tôi muốn tận hưởng đám cưới của mình một cách hoàn hảo nhất. Tôi muốn được uống rượu và vui chơi hết mình trong ngày cưới. Chúng tôi sẽ tổ chức sớm thôi", cô nói trong chương trình talk show của Jimmy Kimmel.

Hồi tháng 2, cặp đôi đã có một dấu ấn vàng son khi cả Jesse và Kirsten đều được đề cử giải Oscar đầu tiên sau khi đóng chung trong bộ phim The Power of the Dog. "Thật là điên rồ khi trở thành một cặp đôi và có những đề cử Oscar đầu tiên cùng nhau. Nó giống như một cuốn tiểu thuyết. Bạn biết tôi muốn nói gì không? Thật kỳ lạ. Thật tuyệt vời", Kirsten Dunst hạnh phúc nói với Variety vào thời điểm đó.

Kirsten Dunst (sinh năm 1982) được khán giả nhớ đến với vai Mary Jane Watson, người yêu của Người Nhện trong bộ ba phim Spider-Man của đạo diễn Sam Raimi. Ngoài ra, diễn viên 33 tuổi còn ghi dấu ấn trong các phim Elizabethtown (2005), Marie Antoinette (2006), The Power of the Dog (2021)...

Jesse Plemons (sinh năm 1988) là diễn viên người Mỹ. Anh gây chú ý với vai chính trong series Friday Night Lights (2006–2011). Sau đó, Plemons tiếp tục ghi dấu ấn với các phim truyền hình dài tập như Breaking Bad, Fargo... Diễn viên cũng đóng vai phụ trong nhiều dự án điện ảnh lớn như The Irishman (2019), Judas and the Black Messiah, Jungle Cruise hay The Power of the Dog (cùng trong năm 2021).