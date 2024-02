Knight Frank Việt Nam dự báo giá nhà ở giảm chậm năm Giáp Thìn 2024

Lý giải cho dự báo này, ông Alex Crane, CEO của Knight Frank Việt Nam, cho rằng chính sách ổn định lãi suất ngân hàng đang khá tốt nhưng nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản (BĐS) vẫn chưa dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay. Vì vậy, công ty cũng dự báo nguồn cung nhà ở cũng sẽ giảm.

Cầu Rồng tại TP.Đà Nẵng. Đây là hình ảnh được Knight Frank dùng để dự báo thị trường bất động sản năm 2024 sẽ khả quan hơn 2023. Ảnh: Công ty cung cấp.

Dự kiến nguồn cung ra thị trường năm Giáp Thìn sẽ giảm hơn 50% so với con số dự báo năm 2023, do nhiều chủ đầu tư hiệu chỉnh lại tiến độ và dời lịch phát triển dự án sang năm 2025 và 2026. Crane cho biết giá chào bán trung bình căn hộ chung cư tại TP.HCM và Hà Nội đã xuất hiện vùng giống nhau, là do trong những năm gần đây, khu vực Hà Nội có chuyển động thị trường hợp lý hơn, nhiều nhu cầu thực và ít bị thổi giá.

Về tổng thể thị trường BĐS Việt Nam, ông Crane cho biết đang lạc quan về tác động của Luật Đất đai (sửa đổi) và coi đây là một bước tiến tích cực của thị trường trong dài hạn.

Ông dự báo tình hình toàn thị trường năm Giáp Thìn sẽ khá tích cực. Trong đó, bất động sản công nghiệp khả quan nhất với một viễn cảnh tươi sáng nếu xét về lưu lượng đầu tư, phát triển các công trình xây sẵn chất lượng cao và giá đất tăng.

Crane cho biết nguồn cung nhà xưởng xây sẵn cho thuê đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2016. Phân khúc nhà máy và nhà kho xây sẵn hầu như chưa xuất hiện trên thị trường vào năm 2016. Nhưng hiện nay là thời điểm chín muồi, nguồn cung nhà xưởng xây sẵn dự kiến sẽ tăng 65% trong vòng ba năm tới, đáp ứng tốt nhu cầu của cả khách thuê hiện hữu lẫn những nhà đầu tư và doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. Nhờ vào nguồn cung dồi dào này, giá thuê sẽ được duy trì ở mức ổn định, phù hợp ngân sách của khách thuê.

CEO của Knight Frank Việt Nam cũng đánh giá cao Nghị định số 08/2023/NĐ-CP vì Chính phủ cho phép các doanh nghiệp, tổ chức phát hành trái phiếu cân đối nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh và thanh toán nghĩa vụ trái phiếu đến hạn. Tuy nhiên, ông lưu ý: Nhiều trái phiếu phát hành theo Nghị định 08 sẽ hết hạn trong năm nay cùng với những trái phiếu phát hành năm 2021. Điều này có thể sẽ khiến nhiều chủ đầu tư chịu áp lực tương tự như áp lực từ thị trường vốn trong hai năm qua.

Trong lĩnh vực văn phòng và bán lẻ cao cấp, Knight Frank nhận thấy tích cực khi tỷ lệ lấp đầy và nhu cầu thuê khá khả quan, với khách thuê là các công ty, tổ chức đa quốc gia không ngừng tuyển dụng thêm nhân sự.

Ông Crane cũng đáng giá cao việc các cơ quan chức năng đề xuất chưa đánh thuế bất động sản thứ hai trong khi thị trường nhà ở vẫn đang định hình quy luật mới.

Tại khu vực TP.HCM, không ít doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng cho giai đoạn mới. Trong đó, Công ty Gamuda Land đã động thổ dự án Eaton Park tại TP.Thủ Đức vào tháng 12/2023. Đây là dự án mua lại của Công ty BĐS Tâm Lực với giá khoảng 7.500 tỷ đồng vào giữa tháng 7/2023. Gamuda Land dự kiến sẽ chào bán ra thị trường phía Nam với mức giá khoảng 5.000-6.000 USD/m2 trong quý I này.

Phú Đông Group có kế hoạch sẽ chào bán dự án Phú Đông SkyOne (TP.Dĩ An, Bình Dương, giáp TP.HCM) vào khoảng cuối quý I/2024. Tổng vốn đầu tư xây dựng dự án 1.100 tỷ đồng, gồm 2 block chung cư cao 30 tầng nổi và 1 tầng hầm. Dự án có 780 căn hộ có diện tích từ 42-75m2. Giá trị mỗi căn hộ từ 1,2-2,2 tỷ đồng, trong đó 60% là số căn hộ có mức giá trong tầm 1,6 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Phú Đông SkyOne tại TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Phú Đông Group

Ngoài ra, dự án Phú Đông Sky Garden cũng ở Dĩ An của công ty này sẽ được chào bán trong quý I. Tập đoàn Phú Đông cho biết đang gấp rút hoàn thiện để bàn giao nhà.

Tại TP.Thủ Đức, Tập đoàn Vạn Phúc cho biết sẽ ra mắt dự án chung cư cao cấp đầu tiên tại Khu đô thị Van Phúc City trong năm nay, và số lượng chào bán trong quý I là hơn 200 căn hộ chung cư.

Được biết toàn bộ dự án sẽ gồm hơn 5.000 căn hộ chung cư. Bên cạnh đó cũng sẽ là các khu biệt thự và nhà phố cho những giai đoạn tiếp theo.