Kon Tum: Chính quyền huy động giáo viên nấu ăn cho người dân đến tránh bão số 4

Ngày 28/9, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết, tính đến hiện tại, huyện đã tổ chức di dời 105 hộ dân với 560 nhân khẩu đến khu vực tránh trú bão số 4 an toàn. Tại các khu tránh trú, người dân được chính quyền nấu cơm, cá, thịt, rau xanh để ăn uống lấy sức và được cung cấp chăn màn để nghỉ ngơi.



Các thầy cô tại Trường Mầm non xã Đăk Sao nấu ăn cho người dân đến tránh trú bão tại trường. Ảnh: CTV

Tại xã Đăk Sao (huyện Tu Mơ Rông), ông Nguyễn Văn Bền - Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương đã tổ chức di dời 86 hộ với 280 khẩu ở trong vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn. Trong đó, có 36 hộ với 121 khẩu lên ở tại Điểm trường trung tâm của Trường mầm non xã Đăk Sao, 4 hộ với 15 khẩu lên ở tại Điểm trường thôn Năng Nhỏ (thuộc Trường Mầm non xã Đăk Sao) và số còn lại đến ở tại nhà người người thân.

Theo ông Bền, đối với các hộ dân đang ở tại trường mầm non, UBND xã đã điều động các cán bộ mang mì tôm, gạo, gia vị, thực phẩm rồi huy động các thầy cô trong trường nấu ăn cho người dân.

Người dân ăn uống rất ngon miệng. Ảnh: CTV

Chị Y Hới (trú tại thôn Năng Lớn 3, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông) cho biết: "Gia đình mình được chính quyền địa phương hỗ trợ di dời đến Trường Mầm non xã vào sáng nay do nhà nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Khi lên đây ở, mình cảm thấy khá an toàn. Xã đã hỗ trợ phát mì tôm, nước uống và nấu cơm cho mọi người ăn nữa. Ngoài ra, các thầy cô trong trường còn phát chăn màn cho người dân để nghỉ. Gia đình tôi cảm thấy rất ấm lòng, hạnh phúc khi được nhà nước quan tâm".

Người dân tránh trú bão tại huyện Tu Mơ Rông được cấp chăn, chiếu và màn để nghỉ ngơi. Ảnh: CTV

"Người dân chạy bão rất đáng thương. Huyện cũng cắt cử cán bộ để đảm bảo an ninh trật tự tại nơi tránh trú bão. Nếu người dân cần gì thì chính quyền sẽ cố gắng hỗ trợ trong khả năng có thể. Ngày mai, tùy theo tình hình, nếu nước rút thì sẽ đưa bà con về nhà. Nhà nào tốc mái, huyện sẽ cử cán bộ sửa chữa cho dân ở", ông Mạnh chia sẻ.