Ngày 28/9, ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum cho biết, ảnh hưởng của bão số 4 số đã gây sự cố mất điện tại 11 trạm ở các huyện: Sa Thầy, Ia H’Drai, Kon Plông và Đăk Glei.

Theo đó, tại huyện Kon Plông có 5 xã bị mất điện gồm: Đăk Nên, Măng Bút, Đăk Ring, Pờ Ê và Đăk Tăng. Tại huyện Tu Mơ Rông có 2 xã bị mất điện gồm Văn Xuôi và Ngọk Yêu. Các xã Đăk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Pek tại huyện Đăk Glei cũng đang mất điện.

Tỉnh lộ 672, đoạn qua xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông) bị ngập lụt gây chia cắt giao thông. Ảnh: CTV

"Hiện nay, thời tiết do gió to nên ngành điện chưa triển khai lực lượng kiểm tra cụ thể và có phương án khắc phục. Tuy nhiên, qua báo cáo sơ bộ, các sự cố chủ yếu do cây ngã đổ, đứt dây điện, công tác khắc phục, khôi phục sẽ được thực hiện nhanh chóng", ông Hạnh nói.

Ngoài sự cố mất điện, bão số 4 còn gây thiệt hại tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tại huyện Tu Mơ Rông, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 đã khiến 12 căn nhà của người dân tại các xã: Ngọc Yêu, Đăk Hà, Tê Xăng, Măng Ri, Ngọc Lây bị tốc mái, xiêu vẹo.

Cây đổ chắn ngang đường tại đoạn qua thôn Mô Pả (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông). Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng huyện Tu Mơ Rông khắc phục sự cố cây đổ. Ảnh: CTV

Ở xã Tê Xăng, đường đi thôn Đăk Viên cây ngã đổ chắn đường. Ngoài ra, cầu tràn tuyến QL40B đoạn qua địa bàn xã bị ngập, nước tràn qua cầu khiến giao thông bị ách tắc. Hiện tại, hai xã Tê Xăng và Măng Ri bị cô lập tạm thời. Tại thôn Kon Pia và Mô Pả của xã Đăk Hà, mưa lớn cũng đã khiến cây cối ngã đổ chắn ngang đường.

Tại xã Đăk Tờ Kan, đường vào thôn Tê Xô Trong bị ngập sâu nên tạm thời bị cô lập. Còn ở xã Đăk Sao, cầu tràn Năng Lớn 3 bị ngập, nước tràn qua cầu giao thông bị ách tắc nên hai xã Đăk Sao và Đăk Na tạm thời bị cô lập.

Xã Đăk Hà bị sạt lở một số điểm thuộc tuyến giao thông thôn Ngọc Leang, thôn Tu Mơ Rông; cầu treo thôn Kon Tun (cũ) tại xã bị sạt lở mố chân cầu. Mưa lớn cũng đã khiến 4ha lúa của người dân tại xã Đăk Tờ Kan bị ngập.

Cầu tràn trên tuyến QL40B đoạn qua địa bàn xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) bị ngập, nước tràn qua cầu khiến giao thông bị ách tắc. Ảnh: CTV

Một điểm sạt lở tại Km 161+420 trên tuyến QL40, đoạn qua xã Tu Mơ Rông (huyện Tu Mơ Rông). Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, tại Km164+420 trên tuyến QL40B (đoạn qua xã Tu Mơ Rông) bị sạt lở ta-luy dương; Km45+50 trên tuyến tỉnh lộ 672 (đoạn qua xã Tê Xăng) cũng bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Hiện, UBND huyện Tu Mơ Rông đã chỉ đạo các xã cắm biển cảnh báo tại các khu vực giao thông bị sạt lở và không cho người dân qua lại, đồng thời thu gom cây gãy đổ để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.



Trong khi đó, tại huyện Đăk Tô, khu vực đèo Văn Rơi qua địa bàn có nhiều cây xanh lớn ngã đổ, chắn ngang đường, chính quyền đang triển khai khắc phục.