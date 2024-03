Kỷ lục: Xuất siêu nông sản tăng gần 100%, đơn hàng gạo, cà phê, rau quả... bứt phá ở nhiều thị trường

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố kết quả xuất khẩu nông lâm thủy sản quý 1/2024. Theo đó, 3 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 13,53 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ 2023, trong đó, xuất siêu 3,36 tỷ USD tăng 96,5%.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 7,46 tỷ USD, tăng 31,1%; lâm sản 3,61 tỷ USD, tăng 18,8%; thủy sản 1,86 tỷ USD, tăng 1,9%; chăn nuôi 113 triệu USD, tăng 4,8%; đầu vào sản xuất 481 triệu USD, tăng 8,3%.

Đã có 4 mặt hàng có giá trị xuất khẩu hơn 1 tỷ USD, là: Gỗ 2,32 tỷ USD (tăng 26,8%); rau quả 1,23 tỷ USD (tăng 25,8%); gạo 1,37 tỷ USD (tăng 40% với lượng 2,07 triệu tấn, tăng 12%); cà phê 1,9 tỷ USD (tăng 54,2% với lượng 799.000 tấn, tăng 44,4%).

Giá xuất khẩu bình quân một số nông sản tăng như: Gạo 661 USD/tấn, tăng 5%; cà-phê 2.373 USD/tấn, tăng 6,8%; cao su 1.462 USD/tấn, tăng 5,1%; hạt tiêu 4.153 USD/tấn, tăng 35,6%.

Đơn cử như xuất khẩu thủy sản, sau một thời gian trầm lắng, các thị trường xuất khẩu đã bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), các thị trường chính như: Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc đều tăng trường. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ bứt phá mạnh hơn hẳn, với mức tăng trưởng 16% đạt 330 triệu USD, Trung Quốc tăng 15%.

Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ trong tháng 3 vẫn tăng 10% so với cùng kỳ, cho thấy khả năng hồi phục của thị trường này ngày càng rõ rệt. Trong đó, riêng xuất khẩu tôm quý I tăng 15%, cá ngừ, cá tra và cua ghẹ sang thị trường này đều tăng mạnh từ 13-53%. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ đang hồi phục so với mức thấp chạm đáy vào cuối năm, tới cuối tháng 2 ở mức 2,66 USD/kg. Giá tôm chân trắng cũng hồi phục nhẹ so với cuối năm 2023.

Xuất khẩu cà phê quý 1/2024 cũng có kết quả xuất khẩu tăng ấn tượng khi mang về 1,9 tỷ USD. Ảnh: Duy Hậu

Về xuất khẩu rau quả, theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu của ngành rau quả đã bứt phá trong quý I/2024 là nhờ sự đóng góp rất lớn của sầu riêng trái vụ, khi các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Thái Lan đã tăng mua loại quả này trong thời gian gần đây. Các thị trường tiêu thụ quan trọng vẫn là Trung Quốc, Hàn Quốc,Thái Lan, Nhật Bản… đều tăng trưởng tốt.

Ông Nguyễn Huy Hoàng Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit (doanh nghiệp xuất khẩu thanh long, xoài, dừa tươi), cho biết từ đầu năm 2024, lượng đơn hàng xuất khẩu trái cây của Hoàng Phát sang các thị trường Nhật, Hàn, Úc, New Zealand tăng 10-15% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong top 10 thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam (cập nhật đến hết tháng 2) có thị trường Thái Lan tăng trưởng rất cao ở mức 125,9% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 28,6 triệu USD đã đưa thị phần của Thái Lan tăng từ 2% lên gần 4%. Điều này đã đưa Thái Lan lên vị trí thứ 4 trong số các thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam.

Cùng với sầu riêng, các mặt hàng xuất khẩu chính của rau quả Việt Nam vẫn là thanh long, chuối và xoài.

Xuất khẩu cà phê quý 1/2024 cũng có kết quả xuất khẩu tăng ấn tượng khi mang về 1,9 tỷ USD. Theo đó, giá cà phê xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong tháng 2/2024 đã thiết lập mốc kỷ lục cao nhất từ trước tới nay, bình quân 3.276 USD/tấn, tăng 7,4% so với tháng 1/2024 và tăng 50,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng, giá xuất khẩu bình quân của cà phê Việt Nam đạt mức 3.153 USD/tấn, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, niên vụ 2023/2024, sản lượng cà phê của Việt Nam dự kiến sẽ giảm xuống 1,6 – 1,7 triệu tấn, thấp hơn so với 1,78 triệu tấn niên vụ 2022/2023. Dù sản lượng cà phê xuất khẩu ra thế giới có thể giảm nhưng giá trị kim ngạch có thể vẫn bứt phá. Dự kiến năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam có thể đạt mốc 5 tỷ USD.