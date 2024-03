Trung Quốc chi gần 300 triệu USD mua nửa triệu tấn một loại nông sản được trồng nhiều ở Việt Nam

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 02/2024, Việt Nam xuất khẩu được 217.030 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 96,27 triệu USD, giảm 48,7% về lượng và giảm 50,8% về trị giá so với tháng 1/2024; so với tháng 02/2023 giảm 53,6% về lượng và giảm 45,2% về trị giá.

Nguyên nhân giảm do tháng 02/2024 có thời gian nghỉ Tết cổ truyền của cả Việt Nam và Trung Quốc, nên hoạt động xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam bị ảnh hưởng.

Tháng 02/2024, giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức 443,6 USD/tấn, giảm 4,1% so với tháng 01/2024, nhưng tăng 18,1% so với tháng 02/2023.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam đạt 639.060 tấn, trị giá 291,51 triệu USD, giảm 9,1% về lượng, nhưng tăng 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tính riêng mặt hàng sắn, tháng 02/2024, xuất khẩu sắn đạt 64.800 tấn, trị giá 16,52 triệu USD, giảm 14,9% về lượng và giảm 17,3% về trị giá so với tháng 01/2024; so với tháng 02/2023 giảm 65,6% về lượng và giảm 67,6% vềtrị giá.

Giá xuất khẩu bình quân ở mức 254,9 USD/tấn, giảm 2,9% so với tháng 01/2024 và giảm 5,7% so với tháng 02/2023.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn đạt 140.920 tấn, trị giá 36,5 triệu USD, giảm 42,9% về lượng và giảm 44,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế.

Trong tháng 02/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam, chiếm 91,6% tổng lượng sắn xuất khẩu của cả nước, đạt 198.810 tấn, trị giá 86,12 triệu USD, giảm 50,5% về lượng và giảm 53,2% về trị giá so với tháng 01/2024; so với tháng 02/2023 giảm 54,5% về lượng và giảm 46,7% về trị giá.

Giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc ở mức 433,2 USD/tấn, giảm 5,4% so với tháng 01/2024, nhưng tăng 17% so với tháng 02/2023.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599.930 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD, giảm 9% về lượng, nhưng tăng 8,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang hầu hết các thị trường đều giảm, tuy nhiên xuất khẩu sang thị trường Malaysia vẫn tăng trưởng mạnh cả về lượng và trị giá, đạt 2.250 tấn, trị giá 1,2 triệu USD, tăng 99,1% về lượng và tăng 123,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài Trung Quốc, thị trường Đài Loan cũng có xu hướng tăng mua sắn và sản phẩm sắn của Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Tài chính Đài Loan, trong 2 tháng đầu năm 2024, thị trường Đài Loan nhập khẩu 4,93 tấn sắn, trị giá 2.000 USD, giảm 28,3% về lượng và giảm 50% về trị giá so với cùng kỳnăm 2023.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, thị trường Đài Loan nhập khẩu 56.030 tấn tinh bột sắn (HS110814), trị giá 31,9 triệu USD, tăng 17,4% về lượng và tăng 39,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam là thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn thứ 2 cho thị trường Đài Loan, đạt 7.970 tấn, trị giá 4,45 triệu USD, tăng 20,3% về lượng và tăng 45,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.



Thị phần tinh bột sắn của Việt Nam chiếm 14,23% trong tổng lượng nhập khẩu của thị trường Đài Loan, cao hơn so với mức 13,89% của 2 tháng đầu năm 2023. Trong khi đó, thị phần tinh bột sắn của Thái Lan chiếm 80,8%, cao hơn so với mức 78,43% của 2 tháng đầu năm 2023; thị phần tinh bột sắn của Lào chiếm 2,81%, cao hơn so với mức 2,19% của 2 tháng đầu năm 2023.