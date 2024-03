Trung Quốc dẫn đầu về nhập khẩu nông sản của Việt Nam, 3 tháng đầu năm thu 13,5 tỷ USD từ xuất khẩu nông sản

Hôm nay 28/3, Bộ NNPTNT đã công bố số liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản trong 3 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, riêng trong tháng 3 xuất khẩu đạt 4,85 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, nông sản chính 2,75 tỷ USD (tăng 31,1% so tháng 3/2023), lâm sản chính 1,22 tỷ USD (giảm 0,3%), thủy sản 653 triệu USD (giảm 14,6%), chăn nuôi 43,6 triệu USD (tăng 8,3%), đầu vào sản xuất 173 triệu USD (tăng 0,2%).

Tính chung 3 tháng, các nhóm hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm trước nên kim ngạch xuất khẩu tăng, đạt 13,53 tỷ USD; đóng góp vào kết quả này có: Nông sản 7,46 tỷ USD, tăng 31,1%; lâm sản 3,61 tỷ USD, tăng 18,8%; thủy sản 1,86 tỷ USD, tăng 1,9%; chăn nuôi 113 triệu USD, tăng 4,8%; đầu vào sản xuất 481 triệu USD, tăng 8,3%. Đã có 4 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD: Gỗ 2,32 tỷ USD (tăng 26,8%); Rau quả 1,23 tỷ USD (tăng 25,8%); Gạo 1,37 tỷ USD (tăng 40% với lượng 2,07 triệu tấn, tăng 12%); Cà phê 1,9 tỷ USD (tăng 54,2% với lượng 799 nghìn tấn, tăng 44,4%).

Ba tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 13,53 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

Giá xuất khẩu bình quân một số nông sản: Giá xuất khẩu gạo 661 USD/tấn, tăng 5%; cà phê 2.373 USD/tấn, tăng 6,8%, cao su 1.462 USD/tấn, tăng 5,1%; hạt tiêu 4.153 USD/tấn, tăng 35,6%. Riêng hạt điều 5.329 USD/tấn, giảm 8,6%; chè 1.616 USD/tấn, giảm 2,2%; phân bón 412 USD/tấn, giảm 9,1%…

Giá trị xuất khẩu tới các thị trường đều tăng. Trong đó, xuất khẩu sang Châu Á 6,27 tỷ USD (tăng 16,6%); Châu Mỹ 2,96 tỷ USD (tăng 27,2%); Châu Âu 1,85 tỷ USD (tăng 34,8%); Châu Đại Dương 188 triệu USD (tăng 22,9%) và Châu Phi 192 triệu USD (tăng 21,6%). Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất; giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 20,2%, tăng 18,3%; Hoa Kỳ chiếm 19,9%, tăng 28,3% và Nhật Bản chiếm 7%, tăng 4,6%.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá, ba tháng đầu năm 2024, nông nghiệp vẫn đạt tăng trưởng khá; năng suất, sản lượng nhiều sản phẩm chủ lực tăng, đảm bảo đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, góp phần vào tăng trưởng chung của kinh tế cả nước.

Quý I/2024 tốc độ tăng trưởng toàn ngành ước 2,9 - 3% (cao hơn mức tăng Quý I/2023). Duy trì tăng trưởng, phát triển trên các tiểu ngành, lĩnh vực, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt phục vụ nhu cầu tăng cao dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội đầu Xuân.

Trong quý II/2024, Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa ra mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 14 - 14,5 tỷ USD. Tăng trưởng giá trị toàn ngành đạt 3,37%.

Về thị trường trong nước: trong tháng 3, giá các mặt hàng nông sản không có biến động lớn. Giá lúa tiếp tục giảm ở các tỉnh ĐBSCL; thị trường trái cây giảm so với tháng trước do cầu tiêu thụ giảm; giá lợn hơi có tín hiệu tốt khi giá có xu hướng tăng ở cả 3 miền (tăng trung bình 1.000-2000đồng/kg); giá tôm thẻ chân trắng (loại 55con/kg) là 160.556 đồng/kg (giảm 5,6% so với tháng trước); giá cá tra là 28.000đồng/kg, (tăng 4,5% so với tháng trước).