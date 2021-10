Kỷ niệm 91 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam: Khẳng định vai trò, vị thế tổ chức Hội

Đoàn kết, chia sẻ khó khăn, vượt qua dịch bệnh

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến thực tạp, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân dân nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, các cấp Hội Nông dân (ND) đã tập trung vào hoạt động hỗ trợ nông dân.



Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của nông dân như: "Tổ hỗ trợ nông vụ"; mô hình "Chuyến xe 0 đồng"; mô hình "Gian hàng 0 đồng"; mô hình "Hỗ trợ mua hàng thiết yếu cho nông dân"; "Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân"; "Điểm tiêu thụ nông sản cho nông dân"… được phát triển, lan tỏa mạnh mẽ. Bằng việc tổ chức các hoạt động thiết thực, các cấp Hội đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nông dân gặp khó khăn trong cuộc sống, trong sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Năm 2021, các cấp Hội ND TP.Đà Nẵng đã tập trung nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Ảnh: Mô hình trồng rau thủy canh của anh Hồ Văn Liệu (ở phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Ảnh: Đ.B

Đáng quý, tham gia Chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình" do Trung ương Hội NDVN phát động, cán bộ, hội viên, nông dân trong cả nước đã phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái ủng hộ trên 9.600 tấn nông sản, hơn 179 tỷ đồng bằng tiền mặt và hàng hoá thiết yếu gửi đến giúp đỡ người dân vùng dịch.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Hướng về nguồn, ngày 9/10, Trung ương Hội NDVN đã tổ chức lễ khởi công công trình tôn tạo, xây dựng nhà truyền thống di tích lịch sử trụ sở Ban Nông vận Trung ương (tiền thân của Trung ương Hội NDVN ngày nay) và các hợp phần tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đây là công trình rất có ý nghĩa, nhằm bảo tồn và phát huy tốt nhất các giá trị văn hóa truyền thống yêu nước của giai cấp nông dân, giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.

Tại Hà Tĩnh, các cấp Hội ND đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội. Ông Nguyễn Hồng Khoan - Chủ tịch Hội ND huyện Nghi Xuân cho biết: "Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội NDVN. Thời gian qua, Hội ND huyện luôn tập trung vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào tại địa phương...".

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã triển khai tuần lễ kết nối tiêu thụ nông sản với 4 gian hàng tại TP.Hà Tĩnh. Tuần lễ kết nối tiêu thụ nông sản diễn ra từ ngày 5 - 10/10 tại địa chỉ số 61, đường Phan Đình Phùng, TP.Hà Tĩnh. Các gian hàng với trên 150 loại nông sản bao gồm nhóm các sản phẩm đã qua chế biến như: Nước mắm, rượu, gạo, hải sản khô, các sản phẩm từ nhung hươu. Tuần lễ đã thu hút hàng nghìn lượt khách hàng đến tham quan và mua sắm với số lượng tiêu thụ khoảng 10 tấn nông sản.

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Chủ tịch Hội ND Hà Tĩnh cho biết: "Những hoạt động trong đợt này nhằm thiết thực chào mừng 91 năm thành lập Hội NDVN. Thời gian tới, đi đôi với chung tay phòng chống dịch Covid-19, Hội ND tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nông dân chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Đồng thời tích cực, hướng dẫn, tổ chức cho nông dân tích cực tham gia đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; ứng dụng khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất theo hướng hữu cơ; nông nghiệp có liên kết".

Còn tại Ninh Bình, Hội ND tỉnh đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, hội viên nông dân năm 2021. Chủ trì hội nghị là bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình với sự tham gia của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình… Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, nội dung trao đổi, đối thoại thực tế, sâu sắc, gắn với nhu cầu chính đáng của cán bộ, hội viên nông dân. Tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân tình. Nhiều vấn đề rất thiết thực, kịp thời.

Ông Đinh Hồng Thái - Chủ tịch Hội ND tỉnh Ninh Bình khẳng định "Thông qua đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, hội viên, nông dân đã giúp cán bộ, hội viên nông dân có điều kiện được bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng; phản ánh, đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần quan tâm đến Thường trực Tỉnh ủy. Qua đó, lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo, giải đáp những thắc mắc và có những cơ chế, chính sách phù hợp.

Tương tự, Hội ND tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức buổi tọa đàm "Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có" chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội NDVN.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội ND Quảng Nam cho biết: Đến nay, Hội Nông dân Quảng Nam đã tôn vinh 210.000 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Cũng chính lực lượng này đã tạo việc làm tại chỗ cho 6,5 triệu lượt lao động, trong đó có hơn 2,1 triệu lượt lao động có việc làm thường xuyên, đã giúp đỡ vốn, cây con giống, kinh nghiệm sản xuất cho 7 triệu lượt hộ nông dân.

Đáng trân trọng hơn là tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với các hộ nông dân nghèo đã trở thành nề nếp trong sản xuất và đời sống văn hóa của cộng đồng nông thôn. Họ trực tiếp giải quyết lao động thường xuyên cho 1.200 người và hơn 2.700 lao động theo mùa vụ.