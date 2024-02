Kỳ vọng thị trường 2024 nhìn từ Vạn An Phát

Kỳ vọng 2024 của VAP.

Năm qua được đánh giá là một năm đầy biến động và thách thức, đặc biệt với thị trường bất động sản Việt Nam.

Thế nhưng vẫn có những công ty đứng vững, vượt vũ môn. Điều đó cho thấy hướng đi, chiến lược đã định là đúng đắn.

Trao giấy chứng nhận QSDĐ cho khách hàng.

Cụ thể, nhìn từ Công ty CP BĐS Vạn An Phát, một trong những kết quả đáng chú ý của thời gian qua là hoàn thành pháp lý đúng hẹn cho các khách hàng tại những dự án của mình.

Việc này không chỉ khẳng định uy tín và trách nhiệm của công ty đối với khách hàng, mà còn góp phần xây dựng niềm tin vào thị trường.

Ông Lê Phạm Khoa - TGĐ VAP.

"Giữa bối cảnh thị trường nhiều biến động, việc Vạn An Phát hoàn thiện pháp lý và trao sổ cho khách hàng là một sự nỗ lực. Chúng tôi tự hào góp một phần vào sự phục hồi và tạo động lực tăng trưởng của ngành bất động sản trong giai đoạn này" - Lê Phạm Khoa - Tổng Giám đốc Vạn An Phát.

Năm qua, Ban lãnh đạo Công ty rất chăm lo đời sống cho CBCNV cũng như cam kết, thực hiện đồng hành trách nhiệm xã hội.

"Tài sản lớn nhất của Công ty chính là con người, mà ở đây là hàng trăm cán bộ công nhân viên đang gắn bó từng ngày với Công ty" là lời khẳng định của ông Lê Phạm Khoa từ những ngày đầu thành lập Vạn An Phát đến nay.

Bối cảnh thị trường năm qua nhiều thách thức nhưng khách hàng đồng hành với VAP.

Chính vì vậy, đây là trụ cột phát triển xuyên suốt, cùng với đó là gắn bó, kết nối với các hoạt động xã hội bằng những công tác từ thiện, âm thầm, lặng lẽ nhưng tích cực và hiệu quả trong việc chia sẻ ủng hộ nhiều cho công tác xóa đói giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa, tài trợ học bổng, trao thẻ bảo hiểm y tế... cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Cụ thể, ngay những ngày đầu tiên của năm mới dương lịch 2024, Vạn An Phát đã tham gia trao 145 suất quà Tết giá trị tới những hộ dân nghèo tại 2 huyện miền núi nghèo nhất nhì của tỉnh Nghệ An là huyện Quế Phong và huyện Quỳ Châu.

Thư cảm ơn chương trình trao quà Tết 2024 đến VAP.

Ông Lô Văn Thích (hộ nghèo, dân tộc Thái ở bản Quạnh, Châu Thôn, Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đón nhận được phần quà gồm tiền và quà tới tay chỉ trước những ngày cận kề giáp Tết xúc động "Chúng tôi rất biết ơn lãnh đạo Công ty BĐS Vạn An Phát. Dù ở nơi rất xa xôi của Tổ quốc nhưng vẫn được lãnh đạo Công ty Vạn An Phát quan tâm và tặng quà ngay giáp Tết nguyên đán Giáp Thìn. Chúng tôi rất xúc động".

Còn hộ nghèo Vi Văn Cà Lam (dân tộc Thái, bản Pỏi, Châu Thôn, Quế Phong) xúc động: "Chúng tôi nhận được quà từ Công ty Vạn An Phát. Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn ông Lê Phạm Khoa và tập thể CBCNV Công ty Vạn An Phát".