Cột điện "mọc" giữa đường nông thôn mới sạch đẹp của một xã nông thôn mới ở Ninh Bình

Uy hiếp tính mạng người dân

Ngày 7/3, phóng viên Dân Việt có mặt tại xóm 8A (xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Ghi nhận thực tế cho thấy một cột điện nằm chình ình trên đường thôn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.



Cột điện nằm giữa đường xóm 8 (xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn), uy hiếp tính mạng người dân. Ảnh: Vũ Thượng

Đặc biệt, ở vị trí chân cột điện này còn xuất hiện vết nứt nguy cơ đổ sập xuống, uy hiếp tính mạng hộ dân phía dưới.

Tuy nhiên, cột điện nằm giữa đường xóm 8A (xã Cồn Thoi) đã lâu, từng xảy ra va chạm giữa người tham gia giao thông với cột điện, thế nhưng chưa thấy có đơn vị nào lắp đặt biển báo hay đến di dời.

Vị trí chân cột điện tại xóm 8 bị nứt nguy cơ đổ sập. Ảnh: Vũ Thượng

Bà Mai Thị Dậu (xóm 8A, xã Cồn Thoi) nói: "Cột điện nằm giữa đường giao thông thế này rất nguy hiểm, buổi tổi tầm nhìn hạn chế không may tông vào cột điện chỉ có chết người. Hôm vừa rồi (khoảng 1 tháng), có xe tông vào cột điện mới gãy thế đó".

"Người dân ở đây mong muốn cơ quan chức năng di dời cột điện càng sớm càng tốt, nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này", bà Dậu mong muốn.

Sẽ di dời cột điện trong tháng 3

Nhiều nguy cơ mất an toàn, nhưng thực tế cột điện xóm 8 không hề có rào chắn hay cảnh báo người dân. Điều này theo người dân địa phương tiềm ẩn nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông vào buổi tối hoặc thời điểm thời tiết khiến tầm nhìn hạn chế như: Mưa, sương mù…

Cột điện nằm giữa đường xã nông thôn mới nhưng không có rào chắn cảnh báo. Ảnh: Vũ Thượng

Trao đổi với Dân Việt, ông Bùi Văn Lương-Chủ tịch UBND xã Cồn Thoi cho biết: "Qua một số lần tiếp xúc cử tri người dân đã ý kiến và chính tôi cũng xuống xóm 8A để nắm bắt tình hình. Thực tế, trước kia ở vị trí đó là cột điện hình vuông, đến khoảng năm 2018-2019 thì chuyển sang cột điện hình tròn".

"Còn tuyến đường giao thông nông thôn xóm 8A được người dân đóng góp và đổ bê tông từ năm 2020. Chúng tôi có điện thoại trao đổi với phía điện lực về tình trạng cột điện nằm giữa đường và sớm có phương án di dời", ông Lương cho biết thêm.

Từ công tơ cột điện nằm giữa đường xuống mặt đất hơn 1 mét. Ảnh: Vũ Thượng

Bên cạnh nguy cơ mất an toàn giao thông, người dân còn lo lắng về vấn đề an toàn điện bởi lẽ những công tơ điện chỉ cách mặt đất khoảng hơn 1 mét. Việc này có thể khiến trẻ con hiếu động không may với tới hoặc thời điểm mưa gió, bão lũ tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường.