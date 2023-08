Lá cóc ít ai để ý, non mơn mởn, tốt bời bời, ăn giúp giảm cân, nấu canh chua hơn mâm cao cỗ đầy Loại lá cây ít ai để ý, non mơn mởn, tốt bời bời, giúp giảm cân, nấu canh chua cá hơn mâm cao cỗ đầy

Ai ngờ lá cóc non lại làm cho vị của tô canh chua cá thêm "bén". Bên cạnh những lá me, ngò gai, é trắng, sả, ớt, cà chua, thơm, có một loại lá nấu chua cực ngon mà dường như lâu nay ít có bà nội trợ dùng đến, đó chính là lá cóc non.