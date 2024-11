"Hé mở" về nhà thầu chỉ tham dự gói do Ban QLDA huyện Thanh Trì mời thầu

Ngày 7/11, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì (Ban QLDA ĐTXD) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 9, Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án cải tạo, kè ao số 05 xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì. Gói thầu có giá gần 36 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì làm bên mời thầu (BMT).

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH An Long – Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Yến – Công ty TNHH Cây Xanh Đô thị. Thời gian thực hiện hợp đồng là 210 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 2,6%. Trong liên danh này, Công ty TNHH An Long (An Long) là thành viên đứng đầu.

Một phần quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói số 9. Ảnh chụp màn hình.

Kể từ đầu năm 2024 cho đến nay, đây mới là gói đầu tiên An Long tham dự và trúng thầu. Đáng chú ý, theo dữ liệu của phóng viên, nhà thầu này vẫn gây chú ý với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối trong giai đoạn từ năm 2019 – 2024.

Cụ thể, An Long liên tiếp trúng 16 gói thầu, tổng trị giá hơn 247 tỷ đồng. Đặc biệt hơn, tất cả 16 gói thầu này đều do Ban QLDA ĐTXD huyện Thanh Trì mời thầu, và nhiều gói có tỷ lệ tiết kiệm mang tính tượng trưng.

Quá trình đấu thầu giai đoạn 2019 - 2024 của nhà thầu An Long.

Trước đó vào năm 2023, ngày 22/12, An Long trúng 2 gói thầu gồm Gói xây lắp khu đấu giá quyền sử dụng đất số 1 xã Liên Ninh (thôn Yên Phú), huyện Thanh Trì, giá trúng thầu 8,6 tỷ đồng, tỉ lệ tiết kiệm 0,9%; gói Xây dựng khu cây xanh công cộng kết hợp kè, cải tạo ao tại thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, giá trị 9 tỷ đồng, tiết kiệm 0,98%.

Năm 2022, An Long trúng các gói gồm: Nâng cấp, cải tạo một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Thanh Liệt huyện Thanh Trì, giá trúng thầu 6,6 tỷ đồng, tiết kiệm 1% so với dự toán; Gói xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Đông Mỹ và các dự án khác trên địa bàn huyện Thanh Trì, giá trị 35 tỷ đồng, tiết kiệm 0,5% dự toán; và gói cải tạo, kè ao số 1 xã Tam Hiệp với giá trúng thầu 6,3 tỷ đồng, tiết kiệm 1,2%.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, có tới 31,3% các gói thầu mà Công ty TNHH An Long trúng với tỷ lệ chênh lệch dưới 1% so với giá gói thầu; 50% gói thầu trúng thầu có tỷ lệ tiết kiệm đạt từ 1-5%.

Tỷ lệ chênh lệch giá gói thầu của giá trúng thầu của nhà thầu An Long.

Một điểm đáng chú ý, xây dựng nên thành công của An Long là việc đa phần những gói thầu đều chỉ có duy nhất 1 nhà thầu tham dự. Do đó, dù dự thầu với phương án tài chính sát dự toán nhưng An Long đều được chọn.

Lấy ví dụ như Gói số 9 vừa được phê duyệt, chỉ có Liên danh của An Long dự thầu. Cả hai gói An Long trúng thầu năm 2023 đều chỉ có duy nhất 1 nhà thầu tham dự ở mỗi gói. Khảo sát tại các năm 2022, 2021 và 2020 cũng cho ra kết quả tương tự.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, Công ty TNHH An Long thành lập tháng 3/2003, địa chỉ tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Khi mới thành lập, Công ty có vốn điều lệ 38,6 tỷ đồng do hai cổ đông góp vốn. Trong đó Giám đốc Hoàng Ánh giữ 99% tỷ lệ sở hữu, cổ đông giữ 1% còn lại là ông Hoàng Việt An, sinh năm 1993.

Giai đoạn 2019 – 2024, Công ty tham dự tổng cộng 16 gói thầu, đạt tổng giá trị trúng thầu 247 tỷ đồng, trong đó gần 59 tỷ ở vai trò độc lập và 188,4 tỷ đồng khi liên danh.