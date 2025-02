Thuần hóa một loài động vật hoang dã, nuôi dễ như nuôi gà ta, một nông dân Thanh Hóa trúng lớn

Gà rừng nuôi khó nhưng tiêu thụ rất dễ

Đưa chúng tôi đi thăm mô hình nuôi gà rừng, anh Chinh chỉ huýt vài tiếng sáo thì hàng trăm con gà rừng màu đỏ và xám chạy lon ton đến vây quanh anh Chinh để mổ thóc, ngô như gà nhà mà không một chút sợ hãi người xung quanh.

Anh Lê Đỗ Chinh ở phường Đông Cương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ bí quyết thuần hóa đàn gà rừng 2.500.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh ở Hà Nội, anh Lê Đỗ Chinh quyết tâm về quê khởi nghiệp với mô hình nuôi gà rừng tại phường Đông Cương, thành phố Thanh Hoá.

"Khi tôi quyết định khởi nghiệp bằng mô hình nuôi gà rừng, thì tôi đã đi nhiều nơi thăm quan và học hỏi cách nuôi gà rừng. Ngoài ra, tôi còn tìm hiểu thêm thông tin và cách thuần dưỡng gà rừng trên mạng internet, sách báo... nhưng đến khi bắt tay vào nuôi gà rừng thì lúc đó tôi gặp rất nhiều khó khăn" - anh Chinh nhớ lại.

Hơn 4 năm trời nuôi thử nghiệm, thất bại với hàng trăm con gà rừng rặc liên tục bị chết, thiệt hại hơn hàng trăm triệu đồng, nhưng lúc ấy anh Chinh vẫn không nhụt chí.

"Những thế hệ gà đầu tiên rất khó nuôi, chúng chưa thích nghi được với môi trường nuôi nhốt nên chậm lớn, sức đề kháng kém, dễ sinh bệnh rồi chết. Với bản chất nhút nhát, có khi thấy người vào chuồng cho gà rừng cũng sợ mà lao đầu vào tường", anh Chinh cho hay.

Hơn 4 năm trời nuôi thử nghiệm, thất bại với hàng trăm con gà rừng rặc liên tục bị chết, thiệt hại hơn hàng trăm triệu đồng, nhưng lúc ấy anh Chinh vẫn không nhụt chí.

Nhưng hiện giờ nói về gà rừng thì anh Chinh hồ hởi cho biết, gà rừng của tôi bây giờ bán đi khắp nơi. Từ Lạng Sơn đến Cà Mau đều có khách mua, họ đặt hàng qua điện thoại sau đó tôi gửi đi. Hiện trang trại gà rừng của tôi có hơn 2.500 con gà.

Để gà rừng sinh trưởng và phát triển tốt nhất anh Lê Đỗ Chinh đã xây dựng mô hình nuôi gà rừng hoàn toàn ở ngoài trời và vây lưới. Đặc biệt, gà rừng rất thích sống trên cây nên anh Chính đã trồng rất nhiều loại cây trong trang trại vừa tạo bóng mát cho gà rừng vừa là nơi cho gà ở.

Theo anh Lê Đỗ Chinh gà rừng rất khó thuần hóa nhưng đầu ra rất dễ tiêu thụ.

Theo anh Chinh, mặc dù đã được nuôi nhốt tập trung và lai tạo qua nhiều đời nhưng giống gà rừng này vẫn giữ nếp sống nguyên thủy của chúng như, thích ngủ trên cây, bất kể thời tiết nắng hay mưa do đó việc trồng cây, làm giàn cho chúng ở là hết sức cần thiết.

Chia sẻ kinh nghiệm nuôi gà rừng anh Chinh cho biết, muốn hạn chế bớt bản năng hoang dã của gà rừng thì phải tách chúng ra khỏi mẹ ngay từ nhỏ để nuôi riêng, không để gà mẹ nuôi, như vậy gà rừng sẽ hiền hơn và dễ thuần dưỡng hơn nhiều.

Sau 10 năm gắn bó với giống gà rừng, hiện anh Lê Đỗ Chinh đang sở hữu trại gà rừng rộng khoảng 4.000m2. Trong đó, anh dành một nửa diện tích đất để trồng các loại rau và cây lấy lá làm thức ăn cho gà. Từ những cặp gà bố mẹ ban đầu đến nay anh có khoảng 2.500 con gà thuần chủng…

Giá một con gà rừng trưởng thành tại trang trại của anh Lê Đỗ Chinh được bán từ 300 nghìn đến triệu đồng/con tùy loại.

Ngoài mua về để nuôi nhân giống, còn đối với những khách hàng có nhu cầu mua gà rừng luyện làm mồi, làm cảnh sẽ có giá riêng cho từng con". Tôi thường bán gà rừng thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo. Mỗi lần bán hàng, tôi đều đăng video mô tả chi tiết sản phẩm (độ tuổi, cân nặng của gà) để khách hàng nắm bắt thông tin và đặt hàng.

Bí quyết nuôi 2.500 con gà rừng 13 năm không dịch bệnh

Theo kinh nghiệm của Chinh, để nuôi thành công gà rừng, người nuôi phải nắm chắc từng đoạn sinh trưởng và phát triển của gà để phòng, trị bệnh phù hợp. Khác với gà nhà, gà rừng có khả năng miễn dịch cao nên ít rủi ro dịch bệnh, nhưng không cho phép nông dân chủ quan và cũng đòi hỏi sự chăm sóc cẩn thận để duy trì sức khỏe cho đàn gà và tránh dịch bệnh. Để nuôi gà rừng không gặp phải dịch bệnh, người nuôi cần chú ý đến nhiều yếu tố từ chuồng trại, chế độ ăn uống, đến việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh

Hiện trang trại gà rừng của anh Lê Đỗ Chính có hơn 2.500 con.

"Để đàn gà an toàn về dịch bệnh thì chuồng trại là yếu tố quan trọng nhất trong việc nuôi gà rừng. Cần tạo ra môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát và đủ không gian cho đàn gà sinh trưởng. Gà rừng cũng cần có không gian rộng để di chuyển và sinh sống tự nhiên. Đặc biệt, phải chia chuồng thành nhiều lứa tuổi thành nhiều khu vực để tránh tình trạng gà chen chúc, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Theo anh Chinh cũng cần phải lưu ý đến nguyên tắc phòng bệnh hơn chữa bệnh việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh là cực kỳ quan trọng. Cần tiêm phòng cho gà rừng theo lịch tiêm chủng. Các bệnh như cúm gia cầm, dịch tả gà, và các bệnh khác có thể dễ dàng lây lan nếu không được phòng ngừa đúng cách.

Thực hiện biện pháp kiểm tra sức khỏe định kỳ của gà thường xuyên, đặc biệt là các dấu hiệu của bệnh như mệt mỏi, chán ăn, hoặc thay đổi hành vi. Phát hiện sớm bệnh sẽ giúp kiểm soát kịp thời. Kiểm soát sự lây lan bệnh, khi phát hiện gà bị bệnh, cần tách riêng những con bị nhiễm và điều trị ngay. Ngoài ra, cần khử trùng chuồng trại và các dụng cụ để ngăn ngừa sự lây lan.

Theo anh Chinh vì gà rừng thích sống ngoài trời và đậu trên các cành cây nên cũng cần phải lưu ý đến nguyên tắc phòng bệnh hơn chữa bệnh việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh là cực kỳ quan trọng.

Đối với việc phòng bệnh bằng vacxin cần lưu ý, gà rừng từ 1 - 40 ngày tuổi phải bổ sung 3 loại thuốc để phòng bệnh tiêu chảy, thương hàn, cầu trùng. Với gà lớn, định kỳ bổ sung dinh dưỡng đầy đủ để nâng cao sức đề kháng của vật nuôi. Đối với gà con phải nuôi úm ở chuồng cao để tránh rắn, chuột. Mùa đông phải dùng đèn sưởi ấm cho gà", Chinh chia sẻ.

Cũng theo Chinh, dù gà rừng có sức đề kháng tốt hơn gà ta, thế nhưng do đặc tính ăn, ngủ ngoài trời nên gà rừng dễ mắc bệnh hen. Với bệnh này, gà sẽ không chết nhanh, nhưng lâu dần sẽ gầy gò, ốm yếu. Đối với việc gà rừng thường cắn mổ nhau khi nhốt chung trong không gian chật hẹp. Nguyên nhân là do gà thiếu dinh dưỡng và khoáng chất. Điều này sẽ khiến gà bị tổn thương, ngoại hình xấu, sức đề kháng kém do vết thương nhiễm khuẩn. Do đó, quá trình nuôi, người chăn nuôi cần liên tục bổ sung hỗn hợp dinh dưỡng như aminovita, khoáng premix, Zinmix - A15 và tăng cường cho gà các chất xơ, rau, cỏ, quả, cám gà, ngũ cốc, vitamin và khoáng chất để giúp chúng khỏe mạnh và tránh thiếu dinh dưỡng.

Hiện trang trại gà rừng của anh Lê Đỗ Chinh được nhiều người biết đến và anh bán gà đi khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Để giúp đàn gà phát triển tốt anh Chinh cũng thường xuyên vệ sinh chuồng trại như dọn dẹp phân, vệ sinh bể nước và máng ăn hàng ngày để ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc và các mầm bệnh khác. Ngoài ra, khu vực nuôi gà cũng hạn chế tiếp xúc với người lạ để không mang mầm bệnh vào khu vực nuôi. Đối với người là khi tiếp xúc với đàn gà đều phải thay giày dép qua nước vôi trong và rửa tay sạch sẽ…

Hiện nay, trại gà rừng tai trắng 2.500 con của Lê Đỗ Chinh được đánh giá là mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả cao tại tỉnh Thanh Hóa. Mô hình nuôi gà rừng giúp anh Chinh có thu nhập ổn định mỗi tháng khoảng 60 triệu đồng. Ngoài việc cung cấp nguồn gà rừng giống, anh Chinh còn tận tình chỉ dẫn những kỹ thuật cũng như kinh nghiệm nuôi cho từng người thông qua trang trang Youtube Trại Gà Rừng Việt của anh.