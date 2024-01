Là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới, Việt Nam vẫn mua 80% lượng hạt tiêu của Campuchia

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam năm 2023 đạt xấp xỉ 265.900 tấn, trị giá 910,5 triệu USD, tăng 16,3% về lượng, nhưng giảm 6,2% về trị giá so với năm 2022. Tính riêng tháng 12/2023, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 20.280 tấn, trị giá 77,56 triệu USD, tăng 0,2% về lượng, nhưng giảm 0,2% về trị giá so với tháng 11/2023, so với tháng 12/2022 giảm 0,7% về lượng, nhưng tăng 5,5% về trị giá.



Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, xuất khẩu hạt tiêu năm 2024 sẽ thuận lợi về giá. Sản lượng hạt tiêu vụ mùa năm 2024 của Việt Nam dự báo giảm, mặc dù tình hình kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tuy nhiên, các doanh nghiệp bắt buộc phải mua hàng dự trữ để bù đắp cho những thiếu hụt nguồn cung trước đó. Đây được cho là nguyên nhân khiến giá hạt tiêu tăng mạnh.

"Năm 2024, ngành hạt tiêu Việt Nam nhiều khả năng vẫn sẽ khai thác tốt thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU và các thị trường tiềm năng khác. Với vị thế là nguồn cung hạt tiêu số 1 thế giới nhờ nguồn cung ổn định và chất lượng đảm bảo, hạt tiêu Việt Nam sẽ thuận lợi thâm nhập vào các thị trường", Cục Xuất nhập khẩu nhận định.



Về giá tiêu, theo Cục Xuất nhập khẩu, tháng 12/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.824 USD/tấn, giảm 0,4% so với tháng 11/2023, nhưng tăng 6,3% so với tháng 12/2022.

Tính chung năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.424 USD/tấn, giảm 10,4% so với năm 2022.

Là nước xuất khẩu tiêu hàng đầu thế giới nhưng Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một lượng tiêu từ Campuchia. Ảnh: T.Hiền

Năm 2023, Việt Nam giảm xuất khẩu hạt tiêu sang nhiều thị trường truyền thống như: Mỹ, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Đức, Hà Lan, Anh, Hàn Quốc, Nga.

Ngược lại, Việt Nam tăng xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường Ấn Độ, Philippines và Thái Lan, song mức tăng không quá lớn. Dù vậy, đã xuất hiện tín hiệu tích cực khi xuất khẩu hạt tiêu sang nhiều thị trường tăng mạnh trong tháng 12/2023 như: Hàn Quốc, Ấn Độ, Phi-li-pin, Hà Lan, Đức…

Là nước xuất khẩu tiêu hàng đầu thế giới nhưng Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một lượng tiêu từ Campuchia. Theo báo cáo thường niên năm 2023 của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cho thấy, Campuchia sản xuất từ 17.000 - 20.000 tấn hạt tiêu hàng năm trên diện tích 7.000 ha. Tuy nhiên, sản lượng hạt tiêu của nước này trong thời gian gần đây đã giảm khoảng 10 – 20%.

Campuchia trồng hạt tiêu chủ yếu phục vụ nhu cầu xuất khẩu, tiêu thụ trong nước chỉ chiếm 5-7%/năm. Năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu của Campuchia đạt 6.153 tấn, giảm 26,8% so với năm 2022. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã khiến đơn đặt hàng từ hầu hết các thị trường quốc tế giảm. Dữ liệu cho thấy sự sụt giảm xuất khẩu hạt tiêu vào năm 2023 chủ yếu là với hạt tiêu thông thường, trong khi xuất khẩu hạt tiêu Kampot vẫn tiếp tục duy trì như các năm trước.

Năm 2023, Campuchia chủ yếu xuất khẩu hạt tiêu sang Việt Nam, chiếm 80% tổng lượng (không bao gồm sản phẩm hạt tiêu có chỉ dẫn địa lý (GI) Kampot-Kep.



Bên cạnh đó, Campuchia xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường Đức, Thái Lan, Pháp, Ấn Độ, Bỉ, Đài Loan, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và Singapore.

Năm 2023, giá hạt tiêu xuất khẩu của Campuchia cũng duy trì ở mức thấp, đạt khoảng 12.000 Riel/kg (tương đương 2,93 USD/kg), giảm so với mức 14.000 Riel/kg (tương đương 3,42 USD/kg) trong năm 2022. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối năm 2023, giá hạt tiêu có xu hướng tăng dần tại thị trường Campuchia.