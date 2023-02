Lady Gaga bị kiện vì "quịt" tiền thưởng người tìm giúp hai chú chó cưng

Người phụ nữ đã trả lại những con chó bị đánh cắp của Lady Gaga đã đệ đơn kiện nữ ca sĩ vì cô không trả khoản tiền thưởng 500.000 USD như cô đã hứa.

Như BuzzFeed News đã đưa tin trước đó, vào tháng 2/2021, hai chú chó bull Pháp của Gaga là Koji và Gustav đã bị bắt trộm trong một vụ cướp, trong đó trợ lý của Gaga cũng bị bắn.

Sự việc xảy ra khi Ryan Fischer là người dắt ba chú chó bull Pháp của Lady Gaga đi dạo vào ngày 24/2/2021 thì bị bắn. Những kẻ tấn công đã đánh cắp hai chú chó Koji và Gustav rồi bỏ trốn. Vào tháng 4/2021, 5 người đã bị bắt vì liên quan đến vụ cướp. Đặc biệt, Jennifer McBride là người đã mang trả lại hai con chó cũng bị tạm giữ, sau khi cảnh sát điều tra thấy cô có quan hệ với một trong những kẻ đánh cắp chó.

Lady Gaga bị kiện vì "quịt" tiền thưởng người tìm giúp thú cưng

Nữ ca sĩ Lady Gaga. (Ảnh: IT).

McBride sau đó bị bắt vì tội cố ý giết người. Vào tháng 12/2022, cô được xóa tội danh giết người nhung bị khép vào tội trộm cắp tài sản và bị kết án hai năm quản chế. Trước đó, năm 2021, nhiều nguồn tin thông báo rằng, Lady Gaga đã tuyên bố sẽ thưởng cho bất kỳ ai trả lại hoặc tìm thấy những con chó của cô ấy 500.000 USD mà không cần điều kiện gì khác.

Trong vụ kiện mới do BuzzFeed News thu được, McBride cáo buộc rằng, cô không nhận được phần thưởng. Vụ kiện nói rằng Lady Gaga "lừa gạt" McBride "bằng cách hứa mà không có ý định thực hiện".

Trong đơn kiện, McBride cho biết, cô đã phải chịu những thiệt hại về thể chất, đau khổ về tinh thần và mất đi niềm vui trong cuộc sống do không nhận được 500.000 USD từ Lady Gaga như nữ ca sĩ đã hứa.

Lady Gaga tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta (sinh năm 1986) được biết đến với tư cách là ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, doanh nhân. Năm 2008, cô phát hành album đầu tay mang tên "The fame" nhận được sự hưởng ứng tích cực của khán giả. Đến năm 2019, cô tiếp tục phát hành album "The fame monster". Thành công trong việc phát hành các album đã giúp cô thực hiện chuyến lưu diễn dài 18 tháng. Lady Gaga được biết là chủ nhân của những bản "hit" như: "Bad romance", "Born this way", "Shallow"...