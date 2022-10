Lãi lớn, đại gia ngân hàng chiếm gần 50% trong top 30 doanh nghiệp nộp thuế "khủng" nhất Việt Nam

Các đại gia ngân hàng có lãi lớn, nộp thuế khủng

Riêng trong top 10/1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, các doanh nghiệp Ngân hàng đã chiếm 5/10. Năm 2021, được coi là năm thành công, có lãi lớn của ngành ngân hàng.



Theo công bố của Tổng cục Thuế, top 1 trong số 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam vẫn là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, xếp thứ 2 là Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), trong khi đó thứ 3 là cái tên khá mới Công ty CP Phát triển Thành Phố Xanh thuộc Vingroup.

Năm 2021, ngành ngân hàng ghi nhận lợi nhuận kỷ lục, số doanh nghiệp nộp thuế cũng thuộc top đầu của Việt Nam (Ảnh minh hoạ)

Các đại gia ngành ngân hàng có 5 đại diện lọt top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam gồm Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Số nộp thuế của doanh nghiệp ngành ngân hàng cao phù hợp với năm 2021 nhiều ngân hàng có lợi nhuận kỉ lục, trong top 10 ngân hàng có lãi trước thuế cao nhất, Vietcombank, Techcombank, VietinBank, MB, VPBank, Agribank vẫn đứng đầu.

Cụ thể, trong năm 2021, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt trên 27.300 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận của Techcombank là hơn 23.2800 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước; Vietinbank đạt lợi nhuận hơn 17.500 tỷ đồng, tăng hơn 2,7%, VPBank đạt lợi nhuận hơn 14.500 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và Agribank lãi hơn 14.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

So với top 10/1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2020, top 10 năm nay có sự xuất hiện 2 doanh nghiệp mới là Công ty CP Phát triển Thành Phố Xanh của Vingroup và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Trong top 30/1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, ngành ngân hàng có thêm 09 đại diện nữa, trong đó có Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín (Saicombank), Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Tienphongbank), Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Top 10 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất Việt Nam, có 5 đại diện là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng

Như vậy, năm 2021, trong top 30/1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, có 14/30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chiếm gần 50% số doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, tăng thêm 2 doanh nghiệp so với danh sách các ngân hàng nộp thuế nhiều nhất năm 2020.

Đáng chú ý, trong số các ngân hàng thuộc top 30 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, các ngân hàng đều làm ăn có lãi lớn. MB năm 2021 có lợi nhuận trước thuế đạt 16.257 tỷ đồng, tăng hơn 52% so với năm trước, BIDV có lợi nhuận hơn 13.600 tỷ đồng, tăng 50% so với năm trước, HDBank có lợi nhuận gần 12.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước…. Các ngân hàng còn lại đều đạt mức tăng lợi nhuận rất lớn, trong đó VIB cũng tăng 38%.

Trong top 30 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất Việt Nam năm 2021, xuất hiện cái tên rất mới, thuộc hợp tác xã nông nghiệp: Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Long Hưng, nộp thuế đứng thứ 15 trong số 30 doanh nghiệp top đầu của Việt Nam, xếp trên cả các ông lớn như Samsung Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)….

Công ty này thành lập ngày tháng 12/2002, tại Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.