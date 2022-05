Lãi suất tiết kiệm tăng "nóng", một ngân hàng "tặng" lãi suất lên đến 1,1%/năm

Theo tổng hợp của Công ty Chứng khoán SSI, biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tiếp tục được điều chỉnh tăng nhẹ trong những ngày đầu tháng 5 ở một số ngân hàng vừa và nhỏ, trong khi đó lãi suất huy động dành cho khách hàng tổ chức cũng được điều chỉnh tăng khoảng 20 điểm cơ bản ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn.



Nóng cuộc đua tăng lãi suất tiết kiệm, một ngân hàng "tặng" lãi suất lên đến 1,1%/năm

Nhiều ngân hàng gia nhập cuộc đua tăng lãi suất tiết kiệm tháng 5.

Trên thực tế, ngoại trừ nhóm ngân hàng quốc doanh chưa ghi nhận sự điều chỉnh, mặt bằng lãi suất huy động đã tăng khoảng 30 – 50 điểm cơ bản so với cuối năm 2021 ở hầu hết các ngân hàng thương mại tư nhân nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng mạnh trong 4 tháng đầu năm.

Áp lực tăng lãi suất huy động còn được thể hiện qua chênh lệch giữa tín dụng – huy động vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm nay, khi số liệu từ NHNN cho thấy tín dụng tính đến ngày 25/4 đã tăng 6,75% so với cuối 2021 (tương đương 16,4% so với cùng kỳ) trong khi huy động vốn chỉ tăng 3,55% (tương đương 10,7% so với cùng kỳ).

Thống kê cho thấy, tính tới thời điểm hiện tại, biểu lãi suất của 11 trong số 30 ngân hàng được khảo sát đã được điều chỉnh tăng. Trong đó, nhiều nhà băng đưa ra biên độ điều chỉnh trên 0,3%/năm như NCB, GPBank, Sacombank, VietABank...

Cá biệt, như Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) nhà băng này cũng gia nhập cuộc đua tăng lãi suất tiết kiệm bằng việc triển khai chương trình tặng lãi suất cho các khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy và trên kênh ngân hàng điện tử. Đáng chú ý, khi tham gia chương trình, khách hàng sẽ được cộng thêm lãi suất ưu đãi lên đến 1,1% cho các món tiền gửi.

Lãi suất tiết kiệm sẽ tiếp tục "nóng" trong nửa cuối năm 2022

Trong báo cáo cập nhật quý, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự đoán lãi suất huy động có thể tăng 0,5-1% trong năm nay. Trước đó, đơn vị này từng dự báo thị trường xuất hiện xu hướng chuyển từ gửi tiền kỳ hạn dài sang không kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn. Các ngân hàng ghi nhận lượng khách hàng thường xuyên tăng nhanh như Techcombank, MBBank, TPBank... sẽ có được nguồn vốn huy động dồi dào hơn và giảm được chi phí vốn trong dài hạn.

Các chuyên gia tại VnDirect kỳ vọng, lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng từ giờ đến cuối năm 2022 do lãi suất USD tăng và áp lực lạm phát tại Việt Nam tăng cao trong những quý tới.

Tuy nhiên, mức tăng lãi suất tiết kiệm sẽ không lớn, khoảng 30-50 điểm cơ bản cho cả năm 2022. Trong đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại có thể tăng lên 5,9-6,1%/năm vào cuối năm 2022 (hiện ở mức 5,5-5,7%/năm), vẫn thấp hơn so với mức trước đại dịch là 7,0%/năm.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất cũng "nóng" trong tuần giữa tháng 5 (từ ngày 6/5 đến 13/5/2022).

Theo thống kê của BVSC, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần tăng lần lượt ở mức 0,35% và 0,12% lên mức mức 2,05% và 2,23%/năm. Với mức tăng này, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần đã quay lại mặt bằng được thiết lập trong giai đoạn tháng 3 – tháng 4 vừa qua.

Việc Ngân hàng Nhà nước hút ròng trở lại trong tuần qua cũng phần nào khiến thanh khoản thị trường căng thẳng hơn và lãi suất liên ngân hàng tăng lên.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước hút ròng tổng cộng 2.540 tỷ đồng trên thị trường mở trong tuần.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước bơm 1.763 tỷ đồng (kỳ hạn 14 ngày, tại mức lãi suất 2,5%) thông qua kênh OMO. Trong khi đó, 4.303 tỷ OMO kỳ hạn 14 ngày đã đáo hạn trong tuần này.

Như vậy, lượng OMO đang lưu hành giảm xuống còn 2.874 tỷ đồng. Lượng tín phiếu đang lưu hành vẫn tiếp tục ở trạng thái đóng băng trong gần 2 năm nay.