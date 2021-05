Lại Thượng – Thạch Thất: Củng cố, giữ vững thành quả xây dựng nông thôn mới

Ông Liên cho biết: "Đảng ủy, HĐND, UBND đang tổ chức xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Điều này nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần trong toàn xã Lại Thượng".

Bí thư - Chủ tịch UBND xã Lại Thượng ông Nguyễn Văn Liên chia sẻ với phóng viên.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất 464,84 tỷ đồng, bằng 100,7% kế hoạch, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp đạt 102,9 tỷ đồng bằng 101,8% kế hoạch tăng 5,4% so với cùng kỳ. Tiểu thủ công nghiệp đạt 150,64 tỷ đồng bằng 98,1% kế hạch tăng 20,9% so với cùng kỳ. Thương mại dịch vụ đạt 211,3 tỷ đồng bằng 102% kế hoạch tăng 13,5% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/năm.

Trụ sở UBND xã Lại Thượng - Thạch Thất

Tổng thu nhập ước đạt 9.774.693.682 đồng/7.106.617.048 đồng bằng 138 kế hoạch. Chính quyền xã đã hoàn thành cấp giấy CNQSDĐ đối với các thửa đủ điều kiện. Hiện nay, toàn xã Lại Thượng đang duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Giữ vững phổ cập tiểu học, THCS đạt chuẩn mức độ 3. Tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng 0,7% so với năm 2019. Duy trì, giữ vững 6 làng văn hóa, 2 cơ quan văn hóa. Toàn xã có 94,2% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 101,2% tăng 0,9 so với cùng kỳ. Có 91,59% người dân tham gia BHYT toàn dân đạt 102,3% KH giao 90,5% tăng 1,36% so với cùng kỳ.

Công tác chuẩn bị bầu cử HĐND khóa 2021 - 2026 tại xã Lại Thượng Thạch Thất

Trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt có tổng diện tích gieo trồng 695ha bằng 98,4% KH. Trong đó diện tích cấy lúa 598ha. Năng suất bình quân là 121,16 tạ/ha so với năm 2019. Sản lượng đạt 3.639,18 tấn, tăng 37,39 tấn so với năm 2019. Diện tích rau màu 65ha bằng 84,4% KH. Chỉ đạo phối hợp thực hiện quy trình kiểm tra, đánh giá công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP cho 2,5ha cây Thanh Long. Hỗ trợ mô hình trồng nấm tại thôn Hoàng Xá, chuyển giao kỹ thuật gieo trồng, giống cây cam KV2 với số lượng 1.650 cây cho hợp tác xã Bách Nguyên. Hoàn thành 12ha chỉ tiêu diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Trong chăn nuôi, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh thú y. Năm 2020 chính quyền xã Lại Thượng đã chỉ đạo bộ phận thú y tổ chức tiêm phòng dịch cho đàn gia súc gia cầm. Tiêm phòng cúm H5N1 cho 14.824 con gia cầm. Tiêm phòng lở mồm long móng cho 175 con lợn, và 450 con trâu bò. Tiêm phòng dịch tả cho 580 con lợn. tiêm phòng bệnh tai xanh cho 180 con lợn. Phòng dại cho 870 con chó. Thực hiện khử trùng, tiêu độc 8 đợt với 662 lít hóa chất, 6 tấn vôi bột sát trùng ở những khu chăn nuôi nơi công cộng, khu dân cư do vậy không phát sinh dịch bệnh trên địa bàn xã.

Ông Liên cho biết, Đảng ủy và chính quyền xã có đề xuất cấp trên hỗ trợ mô hình nuôi gà Mía cho 16 hộ quy mô từ 500 đến 1000 con/hộ. Hiện thống kê toàn xã có 5 hợp tác xã nuôi gà Mía với mô hình từ 10.000 - 10.500 con.

Không khí tích cực chuẩn bị bầu cử HĐND khóa 2021 - 2026 tại Lại Thượng -Thạch Thất

Quan sát thực tế cho thấy phát triển dịch TTCN, TM – DV tại Lại Thượng trong năm qua cầm chừng do giãn cách xã hội. Đợt dịch Covid - 19 thứ 4 bùng phát tại nhiều địa phương nhưng các công ty, xưởng sản xuất, hộ kinh doanh tại đây đã bắt nhịp, phát triển ổn định trở lại.

Tại Lại Thượng, các công ty và hộ gia đình tiếp tục áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Theo đó, bổ sung trang thiết bị đáp ứng sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, kịp thời đáp ứng các nguồn hàng phục vụ xã hội. Tính đến cuối năm 2020 toàn xã duy trì 145 hộ sản xuất TTCN, 187 hộ kinh doanh dịch vụ, 19 công ty TNHH, 9 xưởng may.

Về xây dựng cơ bản, giao thông thủy lợi, Đảng ủy – Chính quyền xã Lại Thượng đã tổ chức rà soát, phân loại đất, chủ sử dụng đất. Phối hợp thực hiện công tác GPMB dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu trạm bơm Phú Thụ tổng diện tích thu hồi 6.313,4m2. Gồm 57 hồ sơ, đến nay đã hoàn thành công tác GPMB bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công. Dự án xây dựng trạm bơm tiêu Lại Thượng với tổng diện tích thu hồi 53.493,6m2 gồm 121 hồ sơ đã hoàn thiện.

Đáng chú ý, chính quyền xã Lại Thượng cho biết, xã đang tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho đơn vị thi công hoàn thành sớm dự án trường THCS. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Ngoài ra xã đang hoàn thiện dự án kè Xóm Đá kết hợp giao thông nông thôn, dự án rãnh thoát nước Xóm Mô thôn Phú Thụ. Hoàn thành việc đầu tư bổ sung các hạng mục phụ trợ chợ nông thôn và cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho lực lượng công an chính quy sinh hoạt và công tác.

Đối với quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, năm 2020 xã Lại Thượng đã hoàn thành 6 hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ lần đầu. Hoàn thiện 26 hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSDĐ cho các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn xã. Chính quyền đã hoàn thành điều chỉnh dự án DĐĐ của thôn Thanh Câu, đề nghị huyện phê duyệt hoàn thành việc rà soát, tổng hợp tồn tại vướng mắc sau dồn điền đổi thửa. Chính quyền xã xây dựng báo cáo, xin ý kiến cấp trên để tiếp tục thực hiện công tác câp giấy CNQSDĐ nông nghiệp.

Trong năm 2020 đã tập trung xử lý 18 trường hợp vi phạm quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại thôn Lại Thượng, Lại Khánh, Ngũ Sơn; 1 trường hợp vi phạm trên đất giao thầu. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 95% khối lượng được vận chuyển đi xử lý hơn 700 tấn.

Ông Nguyễn Văn Liên - Bí thư – Chủ tịch UBND xã Lại Thượng cho biết thêm: "Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng đường làng, ngõ xóm, các công trình văn hóa tâm linh, hệ thống đèn chiếu sáng trên trục đường làng, các xóm với tổng kinh phí 397 triệu đồng. Điển hình là thôn Ngũ Sơn huy động kinh phí nâng cấp nghĩa trang trị giá 250 triệu đồng, nhân dân hiến đất, ngày công để mở rộng đường, xây dựng công trình. Ngoài ra, Đảng ủy – UBND xã phát động nhân dân tích cực tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Kết quả đã trồng bổ sung 6 đoạn đường nở hoa với chiều dài 4.200m và gần 100m tường bích họa. Phong trào trông cây, trồng hoa tại khuôn viên 3 nhà tưởng niệm, nghĩa trang xã được nhân dân cùng các đoàn thể hưởng ứng, duy trì".