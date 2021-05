Hương Ngải – Thạch Thất: Tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao

Theo tìm hiểu của phóng viên, công tác quản lý đất đai tại xã Hương Ngải được đản bảo. Theo đó, năm 2020 địa phương phối hợp với văn phòng đăng ký đất đai huyện Thạch Thất cấp 14 GCNQSDĐ. Lấy ý kiến khu dân cư cấp 18 giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo, hoàn thiện 2/3 hồ sơ cơ sở tôn giáo đề nghị huyện xem xét cấp GCN.

Phối hợp với các thôn hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ vướng mắc cấp GCNQSDĐ sau DĐĐG đến nay đã cấp 1.772/1.788 giấy, đã trả 1.547/1.772 GCN cho các hộ. Còn 225 GCN chưa nhận bàn giao từ Văn phòng Đăng kí đất đai, hiện tại còn 16 hồ sơ chưa kê khai do vướng mắc, chủ đi nước ngoài. Chính quyền xã phôi hợp với các ngành, thôn giải quyết 17/17 đơn đề nghị của công dân liên quan đến tranh chấp đất đai.

Chủ tịch UBND ông Vũ Minh Hải xã Hương Ngải chia sẻ: "Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hương Ngải có đề xuất huyện Thạch Thất tiếp tục quan tâm giải quyết các quyết định cấp đất giãn cư từ 2002 – 2005. Đầu tư hỗ trợ kinh phí theo quyết định 16 của UBND thành phố Hà Nội và tiếp tục cho đầu tư xây dựng một số công trình bức thiết tiêu thoát nước trong khu dân sinh, đường giao thông thủy lợi nội đồng, xây dựng nghĩa trang nhân dân".

Chủ tịch UBND xã Hương Ngải ông Vũ Minh Hải trao đổi cùng phóng viên

Theo đó, chính quyền xã xây dựng kế hoạch sử dụng đất 2020 – 2021, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 – 2025 báo cáo UBND huyện phê duyệt. Địa phương đã phối hợp với tài chính ủy nhiệm thu rà soát mô hình chuyển đổi của 36 hộ, tổ chức xét duyệt hoàn thiện hồ sơ cho 40/61 hộ gia đình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Hoàn thiện 21 thông báo gửi đến hộ do chưa đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi. Địa phương lập hồ sơ tham mưu giải quyết vi phạm đất đai, trật tự xây dựng 3 hộ gia đình. Phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất hoàn thiện hồ sơ thực hiện kiểm đếm đền bù, bồi thường sử dụng đất tuyến 28 đi Canh Nậu cho các hộ gia đình. Phối hợp với các đơn vị thi công bàn giao mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn như hệ thống thoát nước trong làng, cảo tạo Ao Đầm, khu quán làng – thôn 2.

Về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất năm 2020 toàn xã Hương Ngải ước đạt 1.018.518 triệu đồng, tăng 3,01% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 81.732 triệu đồng tăng 5,69% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất TTCN ước đạt 486.420 triệu tăng 4,84% so với cùng kỳ. Giá trị thương mại dịch vụ và các nguồn thu khác ước đạt 450.366 triệu đồng tăng 0,66% so với cùng kỳ. Trong đó, cơ cấu nông nghiệp chiếm 8,02%. TTCN chiếm 47,76%. Dịch vụ thương mại và nguồn thu khác chiếm 44,22%. Số người tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 8.140/8.567 người đạt 95% vượt 1,0% kế hoạch.

Nông nghiệp với gieo trồng cây vụ Đông 2019 -2020 đạt 65ha. Trong đó 16ha khoai tây, 8ha rau muống, 36ha rau màu các loại, 3ha đậu các loại. Vụ xuân gieo trồng 294ha. Với 14ha khoai tây, 13ha rau các loại, 267ha lúa. Năng suất vụ xuân đạt 53,61 tạ/ha. Sản lượng 1.431,4 tấn. Năng suất vụ mùa đạt 60,19 tạ/ha. Sản lượng 1. 504,8 tấn tăng 42,94 tấn so với vụ mùa năm 2019. Sản lượng cả năm ước đạt 2.882,6 tấn giảm 347,56 tấn so với năm 2019.

Trong chăn nuôi, công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm thường xuyên được cán bộ xã quan tâm. Trong năm 2020 đã tổ chức 8 đợt vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường với diện tích hơn 697 nghìn m2. Duy trì kiểm soát tốt tình hình không có dịch bệnh xảy ra. Do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi năm 2019 nên số lượng đàn gia súc gia cầm năm 2020 giảm so với đầu năm 2019. Tổng đàn trâu bò 110 con, đàn lợn 692 con, tổng đàn gia cầm thủy cầm gần 13 nghìn con.

Công tác thú y được hỉ đạo sát sao. Tổ chức tiêm phòng đại trà cho đàn chó mèo 830 con, tiêm cúm H5N1 đối với gần 11 nghìn con gia cầm. tiêm 320 lượt con lợn, tiêm phòng dịch lợn tai xanh cũng 320 con, tiêm lở mồm long móng cho 250 lượt con lợn, 400 con trâu bò. Xử lý kịp thời gia súc, gia cầm trôi nổi gây mất vệ sinh môi trường trên các kênh mương tưới tiêu. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm tra theo dõi giám sát đàn vật nuôi và các cửa hàng buôn bán gia súc gia cầm theo đúng quy định của Nghị định 90 NĐ/CP.

Đối với vật nuôi thủy sản, các mô hình nuôi trồng thủy sản được các hộ chủ động cải tạo đầu tư nuôi thả các loại thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao sản lượng thu hoạch từ các mô hình chuyển đổi năm 2020 ước đạt trên 26 tấn.

Trụ sở UBND xã Hương Ngải

Do ảnh hưởng dịch Covid – 19 trên toàn cầu, đặc biệt tháng 4/2020 thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ nên toàn xã hội phải thực hiện giãn cách xã hội do vậy tình hình sản xuất TTCN, số lượng sản phẩm hàng tiêu thụ những năm đầu có chiều hướng chậm. Nhất là đầu tháng 4/2020 toàn bộ các cơ sở sản xuất trên địa bàn không tiêu thụ được sản phẩm. Tháng 5/2020 đến nay các cơ sở sản xuất công nghiệp TTCN sử dụng quy mô, máy móc hiện đại và chuyên dụng nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm tạo thu nhập nâng cao đời sống cho các hộ gia đình. Tổng giá trị sản xuất TTCN ước đạt hơn 486.420 triệu đồng đạt 94,02 kế hoạch tăng 4,84% so với năm 2019.

Tại Hương Ngải, dịch vụ thương mại và các nguồn thu khác là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển đa dạng các loại dịch vụ, trao đổi hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân. Tổng thu nhập ngành này tại địa phương ước đạt 450.366 triệu đồng tăng 0,665 so với cùng kỳ.

Ông Hải cho biết xã Hương Ngải chú trọng phòng chống dịch Covid để tiến tới bầu cử HĐND cấp xã.

Đầu tháng 5/2021 đợt dịch Covid -19 đang bùng phát mạnh. Theo quan sát của phóng viên, công tác phòng chống dịch của Hương Ngải kịp thời, nhanh chóng. Tại bộ phận kế toàn tài chính của UBND xã, có một người là F2. Chính quyền xã nhanh chóng triển khai phòng chống dịch, thông báo kịp thời với tinh thần phòng bệnh hơn chưa bệnh. Ông Hải cho biết: "Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hương Ngải nâng cao công tác chống dịch, giữ vững thành quả chống dịch. Đó chính là giữ vững thành quả phát triển kinh tế, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương".