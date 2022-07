Lâm Đồng: Khởi tố vụ án mua bán khách sạn có dấu hiệu trốn thuế tiền tỷ

Theo thông báo của Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Lâm Đồng: Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 32/QĐ-CSĐT ngày 23/6/2022. Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tố giác về tội phạm với nội dung:

Tố cáo vợ chồng bà Lê Thị Ngọc Thảo – ông Lê Văn Sơn (trú đường Lê Quý Đôn, tổ 4, KP.Phước Tân, P.Tân Thiện, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), bà Bùi Thị Xuân – chủ DNTN Xuân Cường, địa chỉ số 38 (số cũ 12) Phan Bội Châu, P.1, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, có hành vi trốn thuế khi mua bán Khách sạn (KS) Rum Vàng 2 (số 24 Hồ Tùng Mậu (nay là hẻm Lê Đại Hành), P.3, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), qua việc ghi giá trị hợp đồng mua bán thấp hơn giá trị thực tế mua bán.

Khách sạn Rum Vàng 2. Ảnh: Đông Anh

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm của công dân; căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh và rà soát tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Lâm Đồng đã thấy hành vi của các đối tượng liên quan trong việc mua bán KS Rum Vàng 2 có dấu hiệu trốn thuế.

Cụ thể vụ việc như sau: Ngày 24/11/2016, bà Lê Thị Ngọc Thảo ký hợp đồng chuyển nhượng KS Rum Vàng 2 với bà Bùi Thị Xuân – Giám đốc DNTN Xuân Cường. Theo đó, bà Xuân chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là KS Rum Vàng 2 cho bà Thảo với giá 36 tỷ đồng.

Hợp đồng chuyển nhượng đã được chứng nhận bởi công chứng viên Nguyễn Đình Hoàng, thuộc Văn phòng công chứng Vạn Tin (166 Bùi Thị Xuân, P.2, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Hợp đồng đã vào số công chứng 4888, quyển số 46-TP/CC-SCC/HĐGD.

Thế nhưng, ngày 5/12/2016, vẫn công chứng viên Nguyễn Đình Hoàng (Văn phòng công chứng Vạn Tin), lại tiếp tục chứng nhận một hợp đồng khác, cũng chuyển nhượng KS Rum Vàng 2, mang số công chứng 5097, quyển số 47-TP/CC-SCC/HĐGD.

Hai bản hợp đồng mua cùng một tài sản, nhưng với mức giá chênh lệch ... 24 tỷ đồng. Ảnh: Đông Anh

Biên bản khai tại TAND TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, bà Thảo thừa nhận mua KS Rum Vàng 2 tới 44 tỷ đồng. Ảnh: Đông Anh

Theo đó, bà Bùi Thị Xuân chuyển nhượng KS Rum Vàng 2 cho bà Lê Thị Ngọc Thảo với giá chỉ… 11,5 tỷ đồng (chênh lệch 24,5 tỷ đồng so với giá bán tại hợp đồng trước đó).

Trong khi đó, ngày 20/3/2017, khai nhận tại Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài (nay là TP.Đồng Xoài), tỉnh Bình Phước, bà Lê Thị Ngọc Thảo thừa nhận: "Tôi mua KS Rum Vàng 2 thực tế là mua với giá 44 tỷ đồng, nhưng trong hợp đồng mua bán là 36 tỷ đồng. Lý do thực tế mua 44 tỷ đồng là vì: Sau khi ký hợp đồng xong, tôi phải chịu tiền thuế thu nhập DN, thuế VAT, tiền lãi mượn ngoài, tiền hoàn công, tổng cộng 44 tỷ đồng".

Tuy nhiên, tại Biên bản làm việc với Chi cục thuế TP.Đà Lạt ngày 6/12/2016, bà Bùi Thị Xuân chỉ khai nhận chuyển nhượng KS Rum Vàng 2, theo hợp đồng số 5097, ngày 5/12/2016, với giá 11,5 tỷ đồng (?).

Với giá bán chỉ 11,5 tỷ đồng, cơ quan thuế chỉ thu tổng số tiền VAT và thuế thu nhập DN của DNTN Xuân Cường hơn 1,9 tỷ đồng.