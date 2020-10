Lâm Đồng nỗ lực giảm tai nạn trên Quốc lộ 20

Giảm 60% số vụ tai nạn

Quốc lộ 20 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng là tuyến đường huyết mạch nối TP.Đà Lạt với các tỉnh Đông Nam Bộ và TP.HCM nhưng cung đường này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chính vì vậy, Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên thực hiện những kế hoạch, biện pháp để giảm thiểu tối đa những vụ tai nạn từ ít nghiêm trọng đến nghiêm trọng tại địa phương.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, tuyến Quốc lộ 20 thường xuyên xảy ra tai nạn, vì vậy công an địa phương đã phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để đảm bảo TTATGT, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Ngoài ra, đơn vị cũng thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông. Ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ. Đồng thời, hàng ngày đội tuần tra và dẫn đoàn phối hợp với Công an TP.Đà Lạt, Công an huyện Đức Trọng; Chốt CSGT đèo Phú Hiệp phối hợp với Công an huyện Di Linh, Công an huyện Bảo Lâm; Trạm CSGT Mađaguôi phối hợp với Công an TP.Bảo Lộc, Công an huyện Đạ Huoai kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ, phần đường, làn đường, vi phạm về nồng độ cồn, trọng tải của phương tiện trên tuyến Quốc lộ 20 đi qua địa bàn phụ trách.

Camera giám sát được lắp tại một điểm đen tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20 đoạn qua Lâm Đồng. Ảnh: Q.S

Trên địa bàn Lâm Đồng, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ như lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán, tập kết vật liệu, dừng đỗ phương tiên dễ gây ra ùn tắc giao thông cục bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.



Ông Trương Hữu Hiệp – Phó Trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đã phối hợp tốt, thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nên tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã giảm mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020 (từ tháng 12/2019 - 6/2020), toàn tỉnh xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông làm 28 người chết, 24 người bị thương. Trong đó có 24 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 24 người chết, 7 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn giao thông đã giảm đến hơn 60%, số người chết giảm 42 người.

Kế hoạch "dài hơi"

Tháng 11/2018, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện kế hoạch "Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT, kéo giảm TNGT trên tuyến Quốc lộ 20". Qua kế hoạch mang tính "dài hơi" này, công an địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giao thông vận tải khảo sát, kiến nghị giải quyết dứt điểm những điểm đen tai nạn giao thông; khắc phục kịp thời các bất hợp lý về tổ chức giao thông. Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với thanh tra giao thông xử lý dứt điểm tình trạng xe dù, bến cóc, vi phạm quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật,…

Mặc dù cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tuần tra, nhắc nhở các lỗi vi phạm đến người dân, tuy nhiên hiện vẫn còn không ít người dân chưa tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân chủ quan từ người tham gia giao thông chiếm tỷ lệ cao. Việc xử lý vi phạm phần đường, làn đường, tránh vượt xe, tốc độ còn hạn chế do thiếu camera ghi hình, máy đo tốc độ ban đêm. Đặc biệt, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ như lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán, tập kết vật liệu, gây ra ùn tắc giao thông cục bộ,...

Trong những tháng còn lại, để đạt được mục tiêu UBND tỉnh Lâm Đồng đề ra thì các đơn vị liên quan cần tiếp tục triển khai có hiệu quả những kế hoạch của địa phương, bám sát chủ đề năm ATGT 2020 "Đã uống rượu bia, không lái xe". Các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền các huyện, thành phố cũng cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT. Đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm lập lại trật tự trong hoạt động vận tải, tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải…