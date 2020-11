Cặp đôi "Hạ cánh nơi anh" được yêu thích nhất 2020 do người trong ngành bình chọn

Huyn Bin – Son Ye Sin (Hạ cánh nơi anh) nhận được 94 phiếu bầu trên tổng số 200 người tham gia.

Được biết cuộc khảo sát này diễn ra từ ngày 5-16/10 với sự tham gia của 200 người, bao gồm giám đốc của các công ty giải trí và công ty phát thanh truyền hình, nhà sản xuất nội dung phim và các phóng viên trong làng giải trí Hàn Quốc tham gia.

Kết quả: Huyn Bin – Son Ye Sin (Hạ cánh nơi anh) giành vị trí cao nhất với 94 phiếu bầu. Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji (Điên Thì Có Sao) đứng thứ hai với 15 phiếu. Tiếp theo là các cặp đôi Lee Sang Yi - Lee Cho Hee (Once Again): 15 phiếu, Kim Hye Soo - Joo Ji Hoon (Hyena): 12 phiếu, Kim Dong Wook - Moon Ga Young (Find Me in Your Memory): 10 phiếu

Hyun Bin – Son Ye Sin (Hạ cánh nơi anh): 94 phiếu



"Crash Landing On You" (Hạ cánh nơi anh) đã kết thúc từ đầu năm 2020 nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn để lại dư âm lớn trong lòng khán giả, là phim tình cảm đình đám nhất của năm nay.



Chuyện tình xuyên biên giới giữa nữ tài phiệt người Nam Hàn - Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và chàng quân nhân Bắc Hàn - Ri Jung Hyeok (Hyun Bin) "đốn tim" khán giả. Nhờ màn kết hợp ăn ý của Son Ye Jin và Hyun Bin, "Hạ cánh nơi anh" trở thành một "thỏi nam châm" có sức hút lớn. Từ đây nhiều tin đồn "phim giả tình thật" giữa hai diễn viên chính cũng xuất hiện.

Tờ báo nổi tiếng xứ Hàn Joy24 đã chính thức công bố "Cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất năm 2020" thuộc về Huyn Bin – Son Ye Sin. Joy24 cũng cho biết, Hyun Bin - Son Ye Jin nhận được 94 phiếu bầu trong tổng số 200 người tham gia.

Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji (Điên Thì Có Sao): 15 phiếu

"Điên Thì Có Sao" đem đến cho khán giả những thước phim khác lạ, tỉ mỉ trong từng kỹ xảo cùng với một cốt truyện đặc sắc. Bộ phim được chấp bút bởi biên kịch Jo Yong và thực hiện bởi đạo diễn Park Shin Woo, kể về cuộc sống của chàng nhân viên y tế cộng đồng Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) và nữ nhà văn thiếu nhi mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội Go Moon Young (Seo Ye Ji). Thơm lây nhờ độ phủ sóng mạnh mẽ của "Điên Thì Có Sao", Kim Soo Hyun cùng Seo Ye Ji ngày càng được công chúng quan tâm, săn đón. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhất để quyết định sự thành công của bộ phim

Sau Hyun Bin - Son Ye Jin của "Điên thì có sao" nhận được 15 trên tổng 200 phiếu bầu.

Sau Hyun Bin - Son Ye Jin, Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji xếp ở vị trí thứ 2 với 32 phiếu bầu sau thành công của bộ phim "Điên thì có sao".

Lee Sang Yi - Lee Cho Hee ( Once Again): 15 phiếu

Lên sóng vào tháng 3/2020, "Once Again" tuy không phải tựa phim đình đám trên thị trường quốc tế nhưng lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở quê nhà với mức rating trung bình là 28,4%.

Lee Sang Yi - Lee Cho Hee xếp ở vị trí thứ 3 với 15 phiếu bầu sau thành công của bộ phim "Once Again".

Sau Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji thì couple Lee Sang Yi - Lee Cho Hee xếp ở vị trí thứ 3 với 15 phiếu bầu sau thành công của bộ phim "Once Again"

Kim Hye Soo - Joo Ji Hoon (Hyena): 12 phiếu

"Hyena" chinh phục khán giả nhờ đề tài gây tò mò, nội dung hấp dẫn và diễn xuất thuyết phục của hai diễn viên chính.

"Hyena" chinh phục khán giả nhờ đề tài gây tò mò, nội dung hấp dẫn và diễn xuất thuyết phục của hai diễn viên chính.

Joo Ji Hoon vốn nổi tiếng là người chịu khó làm mới hình ảnh, sẵn sàng nhận các nhân vật có tính cách mới lạ để chứng minh cho khán giả thấy khả năng diễn xuất đa dạng của mình. Tuy nhỏ hơn Kim Hye Soo cả chục tuổi, nhưng qua cách diễn chững chạc và thần thái tự tin trong phim, Joo Ji Hoon vẫn cực kỳ đẹp đôi với đàn chị, đem đến cho khán giả những phân cảnh ăn ý, hấp dẫn.

Kim Dong Wook - Moon Ga Young (Find Me in Your Memory): 10 phiếu

Sau Lee Sang Yi - Lee Cho Hee thì Kim Hye Soo - Joo Ji Hoon giữ vị trí thứ 4 với tổng số phiếu bầu là 12 phiếu.

Dù "Find Me in Your Memory" không nổi tiếng nhưng vẫn khiến Kim Dong Wook - Moon Ga Young trở thành một trong số những cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh Hàn năm 2020 bởi sự tương tác quá tuyệt vời giữa hai người.



"Find Me in Your Memory" cũng là câu chuyện tình yêu đặc biệt giữa những người không-bình-thường: Một người đàn ông mắc chứng cường giáp khiến anh ta nhớ gần như mọi khoảnh khắc trong cuộc đời và một cô gái mất đi quá khứ.

Dù phim không nổi tiếng nhưng vẫn khiến Kim Dong Wook - Moon Ga Young trở thành một trong số những cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh Hàn năm 2020 bởi sự tương tác quá tuyệt vời giữa hai người.