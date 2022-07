Lan Phương trổ tài ca múa khi thay thế Hồng Đăng trong "Cuộc hẹn cuối tuần"

Không giống với hình ảnh cô chị cả tất bật lo toan vun vén cho gia đình của "Thương ngày nắng về", Lan Phương đến với "Cuộc hẹn cuối tuần" trong trang phục lộng lẫy cùng bạn nhảy hòa mình vào tiết mục khiêu vũ Chicago. Cô chứng minh mình có nhiều khả năng khác nhau: múa, nhảy, dẫn chương trình, diễn kịch, đóng phim truyền hình, phim điện ảnh... Những tài năng này sẽ lần lượt được hé mở qua từng nội dung chương trình.

Lan Phương và MC Long Vũ trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần". (Ảnh: NSXCC)

Từ ngày còn rất nhỏ, Lan Phương đã đặc biệt yêu thích múa và là diễn viên múa chính của Nhà thiếu nhi Vũng Tàu nhưng bố mẹ không đồng ý cho Lan Phương theo đuổi nghiệp múa. Tuy nhiên, quyết định của gia đình chỉ làm cô có thêm nghị lực và sự quyết tâm.

Lan Phương là học sinh giỏi suốt 12 năm, giỏi ngoại ngữ và là một gương mặt tài năng trong các hội diễn ở trường. Cô đã học cùng lúc và tốt nghiệp 2 trường: Khoa Kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương và Khoa Diễn viên của Trường CĐ Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh.

Lần đầu đến với "Cuộc hẹn cuối tuần", MC Long Vũ thể hiện sự đa tài trong tiết mục song ca Can't help falling in love cùng Lan Phương. Cả hai đều có điểm chung là giỏi ngoại ngữ cũng như khả năng phát âm nên ê kíp thực hiện đã thiết kế một trò chơi vui nhộn về thử thách tiếng Anh trong chương trình, hứa hẹn tạo sự bất ngờ cho khán giả.

Điểm nhấn của "Cuộc hẹn cuối tuần" xoay quanh những câu chuyện nghề đầy thú vị của diễn viên Lan Phương. Đó là game thử thách tài năng diễn xuất qua các tình huống gọi điện thoại cùng phần xuất hiện của MC Trần Ngọc. Là trích đoạn về những vai diễn xấu xí, điên khùng của Lan Phương từ khi mới vào nghề đến nay.

Là những hình ảnh hậu trường cảm động như để đóng cảnh say rượu, cãi vã mẹ chồng, nữ diễn viên đã phải xử lý thế nào. Là những phân đoạn đầy đau khổ của nhân vật Khánh trong "Thương ngày nắng về"... MC Long Vũ đã phải thốt lên câu hỏi của anh cũng là của rất nhiều khán giả: "Một người rút hết ruột gan cho vai diễn như thế, Lan Phương làm thế nào để trở về đời thường, làm thế nào để cân bằng trong cuộc sống gia đình, nhất là khi đang có con nhỏ?".

Lan Phương chia sẻ nhiều câu chuyện về sự nghiệp và cuộc sống. (Ảnh: NSXCC)

Cùng với những tiết mục âm nhạc được đan cài trong chương trình "Ước mơ của mẹ" và "Tình cờ" qua giọng hát của Hải Yến Idol, "Cuộc hẹn cuối tuần" còn mang tới một món quà bất ngờ dành cho khách mời. Đó là những chia sẻ chân thành của các diễn viên trong phim "Thương ngày nắng về" khiến Lan Phương nghẹn ngào đầy nước mắt.

Với tiểu phẩm "Lớp học sinh tồn", bộ ba diễn viên Trung Ruồi, Mạnh Dũng và Anh Đức cũng mang tới một chuyến đi khám phá rừng già cùng những câu chuyện dở khóc dở cười của 3 thầy trò, hứa hẹn tạo nên một không khí vui tươi ở phần kết "Cuộc hẹn cuối tuần" số đầu tiên.