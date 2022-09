Lạng Sơn: Đường đầu tư từ ngân sách gần 100 tỷ đồng chưa thi công xong đã có dấu hiệu hư hỏng

Tuyến đường gần 100 tỷ đồng chưa thi công xong đã xuất hiện hư hỏng

Đường mới nghiệm thu 90% đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng



Theo tìm hiểu phóng viên, người dân ở 2 xã Trung Thành – Tân Minh là những người được hưởng thụ dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trung Thành – Tân Minh – Đấu nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định. Nhưng tuyến đường này chưa được đưa vào sử dụng đã xuất hiện hư hỏng.

Bà N.T.L đang trên đường đi làm đồng về, bước trên con đường trải nhựa mà nhiều người dân đã hiến đất để làm, nói: "Khi biết có dự án mở đường, bà con đều đồng thuận hiến đất. Nhưng đường làm xong, chưa được đi đã hỏng nhiều chỗ khiến ai cũng bức xúc. Có đoạn làm xong rồi mà nhiều người còn tưởng là chưa trải nhựa".

Tại khu vực Bản Piểng xã Trung Thành, mặt đường đã hư hỏng. Ảnh: Phi Long

Ghi nhận của phóng viên ngày 15/9 tại các địa điểm thi công cho thấy, nhiều đoạn đường đã được hoàn thiện, chỉ còn các đoạn đường qua các khu vực có ngầm sẽ được đổ bê tông sau.



Tại khu vực Bản Piểng xã Trung Thành, một nhóm công nhân đang thi công rãnh thoát nước đã "sáng tạo" ra cách dùng máy xúc để trộn bê tông và xúc bê tông đổ vào khay.

Đi từ xã Trung Thành vào Tân Minh, phóng viên đã ghi nhận mặt đường nhiều chỗ rất ít nhựa bám dính và nhiều ổ gà trên mặt đường, thậm chí có nhiều chỗ đã bị sụt lún, nứt.

Ông Nguyễn Thanh Nam – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Minh xác nhận: "Hàng ngày tôi đều phải tới trụ sở qua con đường này. Quan sát bằng mắt thường thì thấy nhiều chỗ bị sụt lún, mặt đường có ổ gà và nhiều chỗ xấu, nhìn mắt thường thấy ít nhựa, không đảm bảo.

Bà con nhân dân nhiều người cũng thắc mắc nhưng khi chúng tôi có hỏi cán bộ giám sát thì họ cho biết phải thêm khoảng gần 40 tỷ đồng nữa mới thảm nhựa asphalt hết tuyến đường này được".

Đoạn đi từ xã Trung Thành vào Tân Minh, nhiều chỗ mặt đường ít nhựa và có hiện tượng sụt lún. Ảnh: Phi Long

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri gần đây, người dân có ý kiến nhiều về chất lượng thi công đường và một vài hộ thắc mắc không xây kè chống sạt lở khu vực taluy đi qua đất nhà người dân, hiện UBND xã cũng đã gửi thắc mắc của người dân lên cơ quan cấp trên.

Đơn vị thi công thay vì dùng máy trộn bê tông đã sáng tạo ra máy xúc để trộn và xúc bê tông đổ vào rãnh thoát nước. Ảnh: Phi Long

Hư hỏng do mặt đường ngấm nước?

Bí thư Đảng ủy xã Trung Thành Lê Quốc Chiến cũng cho biết: "Cùng một dự án nhưng nếu nhìn bằng mắt thường thì gói thi công trên địa bàn xã Tân Minh chất lượng tốt hơn ở khu vực địa bàn xã Trung Thành. Khu vực đường ở Trung Thành có đoạn thi công rồi nhưng trên mặt đường nổi đất chứ không thấy mặt đường nhựa như ở khu vực xã Tân Minh".

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 28/4//2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Quyết định Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trung Thành – Tân Minh – Đấu nối đường tuần tra biên giới huyện Trạng Định. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn. Mục tiêu đầu tư xây dựng là đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho các xã: Trung Thành – Tân Minh, huyện Tràng Định và các khu vực lân cận; đồng thời góp phần hình thành mạng lưới đường bộ quan trọng bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn, tăng tính cơ động trong phòng thủ, chiến đấu, giữ vững an ninh biên giới. Tổng chiều dài tuyến là hơn 17,5km, loại công trình giao thông cấp IV. Tổng mức đầu tư là hơn 98 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác. Hình thức quản lý dự án là chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

Theo ông Chiến, ngay đoạn đường ở cổng UBND xã Trung Thành được thảm nhựa asphalt nhưng chưa đưa vào sử dụng đã thấy dập dềnh trên mặt đường, còn đoạn đấu nối với cổng UBND xã và nhiều điểm khác cũng chưa thấy thi công đấu nối. Người dân có nhiều ý kiến phản ánh trong các cuộc họp nên xã đã có văn bản gửi chủ đầu tư.

Ngoài ra, ông Chiến cũng cho biết cá nhân ông cũng có nhiều ý kiến trong các buổi họp Hội đồng nhân dân huyện về vấn đề chất lượng và tiến độ thi công đường Trung Thành – Tân Minh.

"Theo cam kết của chủ đầu tư với Hội đồng nhân dân huyện thì tuyến đường này sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thiện là quá chậm mà chất lượng thi công như người dân đã phản ánh", ông Chiến nói.

Ông Chiến giải thích thêm, từ khi tuyến đường được thi công thì không có xe tải trọng lớn đi qua. Do đó, việc nhiều chỗ đường hư hỏng có thể do chất lượng thi công chứ không phải do xe quá tải.

Trao đổi với Dân Việt, ông Bùi Hoàng Nam – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn xác nhận đã nhận được ý kiến của người dân phản ánh về chất lượng tuyến đường Trung Thành – Tân Minh thông qua tiếp xúc cử tri và qua phản ánh cũng như bằng văn bản của xã, huyện.



Nhiều vị trí mặt đường đã xuất hiiện ổ gà. Ảnh: Phi Long

"Việc phản ánh của người dân về chất lượng của đường không đảm bảo không hoàn toàn đúng. Khi thi công, chúng tôi đều yêu cầu thực hiện đúng quy trình, tỉ lệ nhựa trên mặt đường phải đảm bảo. Có thể một số vị trí mặt đường có nước ngầm nên chúng tôi đang cho thống kê các vị trí để yêu cầu nhà thầu xác định nguyên nhân và xử lý", ông Nam nói.

Tuy nhiên, như phản ánh của người dân và hình ảnh phóng viên ghi nhận, trên tuyến đường xuất hiện nhiều đoạn có dấu hiệu hư hỏng.

Liên quan tới các vị trí đường bị hỏng, có ổ gà, mặt đường chỉ thấy đất không có nhựa, ông Nam cho biết, nếu cần sẽ bố trí một buổi để đi cùng phóng viên xác định rõ lại các vị trí này.

Cũng theo ông Nam, hiện dự án đã hoàn thành được 90%, chỉ còn 2 tuyến nhánh, công trình thoát nước và biển báo. Ông Nam cũng cho biết, đã nghiệm thu một số đoạn nhưng cụ thể đoạn tuyến nào sẽ cung cấp cho phóng viên sau.

Ngày 6/7/2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã có Quyết định số 30 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thi công xây dựng đường Trung Thành - Tân Minh – Đấu nối đường tuần tra biên giới huyện Trạng Định. Theo đó, Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn và Công ty Cổ phần tập đoàn Hạ Long là đơn vị trúng thầu. Giá đề nghị trúng thầu là hơn 63,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xât dựng và đảm bảo giao thông là hơn 60,1 tỷ, chi phí dự phòng hơn 3,4 tỷ đồng. Tương đương với khoảng hơn 3,5 tỷ đồng/1km đường.