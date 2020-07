Lạng Sơn: Nông dân thêm hiểu biết pháp luật hơn nhờ điều này

114 CLB hoạt động hiệu quả

CLB Nông dân với pháp luật tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, sau một thời gian đi vào hoạt động đã được hội viên, cấp ủy, chính quyền ghi nhận. Ông Trình Hoàng Phan - Chủ nhiệm CLB cho biết: CLB được thành lập từ năm 2015 với 42 thành viên. Các thành viên trong CLB tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt và một số hình thức khác như: Hội nghị, hội thi, hội thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Qua đó, nâng cao nhận thức về pháp luật cho hội viên, góp phần giải quyết kịp thời mâu thuẫn từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, cũng như thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân.

Hội ND tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn kỹ năng hoà giải, tuyên truyền pháp luật cho các thành viên các CLB Nông dân với pháp luật trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.M

Ông Hoàng Văn Ngôn - Chủ tịch Hội ND tỉnh cho biết: Thời gian tới, Hội ND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội thực hiện Quyết định 81 gắn với quy chế dân chủ, giám sát phản biện xã hội, phát huy vai trò của các cấp Hội trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền pháp luật cho hội viên.

Từ năm 2019 đến nay, CLB đã phối hợp hòa giải thành công 5 vụ việc về đất đai, tài sản…

Không chỉ riêng CLB Nông dân với pháp luật xã Hợp Thành, các CLB khác cũng hoạt động khá tích cực và hiệu quả. Từ 4 CLB thành lập năm 2015, đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn đã có có 114 CLB Nông dân với gần 1.700 thành viên. Để nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho các thành viên CLB Nông dân với pháp luật, Ban chủ nhiệm các CLB quán triệt và tạo điều kiện cho các thành viên tham gia các cuộc tập huấn do Hội ND tỉnh, huyện tổ chức. Từ năm 2015 đến nay đã có 2.717 thành viên các CLB Nông dân với pháp luật được tập huấn kỹ năng hòa giải, các chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Thông qua tập huấn, ban chủ nhiệm, thành viên các CLB từng bước nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt CLB. Các buổi sinh hoạt được tiến hành định kỳ 1-2 lần/quý. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, cập nhật thông tin thời sự tại địa bàn các khu dân cư, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn… Đồng thời, từ năm 2019 đến nay, các CLB phối hợp cơ sở hội và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được hơn 1.100 buổi cho hơn 48.000 lượt hội viên.

Chú trọng tuyên truyền pháp luật cho nông dân

Hiện nay, Hội ND tỉnh Lạng Sơn có 110.495 hội viên sinh hoạt ở 226 cơ sở Hội. Sau hơn 5 năm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ (về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội NDVN trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân), các cấp Hội ND tỉnh Lạng Sơn đã nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, tham gia hòa giải ở cơ sở, đẩy mạnh phối hợp, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy các phong trào hoạt động hội.

Từ năm 2015 đến nay, các cấp hội đã chủ trì, phối hợp tổ chức được 7.551 cuộc tuyên truyền cho gần 460.000 lượt hội viên; tư vấn pháp luật được 3.344 cuộc, trợ giúp pháp lý cho 10.689 lượt hội viên; duy trì sinh hoạt 161 CLB Nông dân với pháp luật.

Cùng với đó, nhằm góp phần trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo cho nông dân, các chi hội nông dân trên địa bàn tỉnh đều có đại diện tham gia vào các tổ hòa giải tại thôn, khu phố. Đến nay, toàn tỉnh có 2.029 tổ hòa giải với hơn 13.112 hòa giải viên. Từ năm 2015 đến nay, Hội ND cơ sở và các chi hội đã tham gia hòa giải thành 4.598/6.960 vụ việc. Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở đã ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo.