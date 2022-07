Lãnh đạo Sở GDĐT Hà Giang trần tình vì sao điểm thi tốt nghiệp THPT luôn "đội sổ"

Lãnh đạo Sở GDĐT Hà Giang tiết lộ lý do vì sao điểm thi tốt nghiệp THPT luôn "đội sổ"

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022. Qua phân tích từ dữ liệu điểm thi năm nay cho thấy một số tỉnh thuộc miền núi phía Bắc có nhiều môn nằm trong số 10 địa phương ở cuối bảng xếp hạng. Trong đó, Hà Giang nhiều năm nay vẫn duy trì ở vị trí "đội sổ" ở nhiều môn thi, cũng là địa phương có điểm trung bình tất cả các môn thi ở nhóm thấp nhất.



Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lâm Thế Hùng, Phó giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hà Giang đã có những chia sẻ về việc lý do vì sao Hà Giang luôn xếp thứ hạng điểm thi tốt nghiệp THPT ở nhóm "đội sổ".

Các thí sinh Điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong (thành phố Hà Giang) làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh: Báo Hà Giang

Ông Hùng đã dẫn chứng ra một số khó khăn, như điều kiện kinh tế xã hội ở Hà Giang còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy đầu tư cho ngành giáo dục sẽ gặp nhiều hạn chế, thách thức.

"Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh sách 74 huyện nghèo nhất cả nước, trong đó riêng Hà Giang có tới 7 huyện (chiếm gần 10%). Có thể thấy rõ, riêng chỉ số đó đã đưa ra cái nhìn hết sức tổng quan về điều kiện khó khăn của Hà Giang. Đi sâu vào thực tế có thể thấy địa bàn Hà Giang chia cắt rất mạnh, mặt bằng kinh tế xã hội, dân trí cũng đi sau các tỉnh khác khá sâu, mức độ tiếp cận giáo dục bị chậm.

Ngoài ra điều kiện khách quan khác như do tỉnh nghèo nên đầu tư phát triển vật chất, tiếp cận học tập tiên tiến, hiện đại, phù hợp với xu thế bây giờ đối với một số trường ở vùng sâu vùng xa có hạn chế", ông Hùng lý giải.

Hà Giang sẽ làm gì để không bị "đội sổ" điểm thi tốt nghiệp THPT thấp nhất cả nước?

Theo ông Hùng, hiện nay tỉnh Hà Giang cũng đang khắc phục dần dần những khó khăn trong ngành giáo dục. Ông đưa ra minh chứng thể hiện qua các con số như tỉ lệ tốt nghiệp hàng năm đang tăng đều.

"Năm nay tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT so với năm 2021 tăng hơn 1%. Nếu nhìn mặt bằng chung so với các tỉnh thành khác trong cả nước điểm trung bình thấp, nhưng so với nội bộ tỉnh qua các năm hiện nay đang có bước tiến, tiệm cận dần với các tỉnh khác trong khu vực cũng như cả nước. Cả nước có 74 huyện nghèo nhất đưa vào chương trình phát triển đặc biệt theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ mà Hà Giang chiếm tới 7 huyện có thể thấy ngành giáo dục gặp nhiều thách thức", ông Hùng nhấn mạnh.

Để giải quyết những khó khăn trước mắt trong mục tiêu phát triển ngành giáo dục tỉnh nhà, Phó giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hà Giang cho biết, Sở đang cố gắng hỗ trợ nhiều hơn các thầy cô, học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập cũng như đầu tư cơ sở vật chất…

"UBND tỉnh Hà Giang cùng cơ quan bàn ngành rất quan tâm sẵn sàng cấp kinh phí hỗ trợ cho học sinh ôn tập, tham gia thi tốt nghiệp, cấp kinh phí tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên, tổ chức thi cử cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Điều này vừa rèn kiến thức vừa giúp học sinh có tâm lý tự tin hơn để tham gia kỳ thi chính thức… những giải pháp đó đang được thực hiện khá đồng bộ, tạo ra hiệu ứng kết quả đang cải thiện dần", ông Hùng cho biết thêm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, tỉnh Hà Giang có 32 điểm thi, 5.891 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 5.431 thí sinh THPT, 460 thí sinh Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên, 416 thí sinh tự do. Toàn tỉnh huy động 1.461 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm thi và 274 người đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Tại các điểm thi, lực lượng công an, đội ngũ cán bộ y tế, điện lực, các đội thanh niên tình nguyện được tăng cường, phối hợp hỗ trợ các điểm thi đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, đảm bảo phòng, chống dịch Covid - 19, động viên và sẵn sàng hỗ trợ thí sinh.