The Voice Kids Bùi Hà My: "Em không nghĩ mình có thể đạt 9,5 điểm thi tốt nghiệp môn Văn"

Dựa trên thông tin Bùi Hà My chia sẻ, có thể thấy cô nữ sinh của trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp khá tốt với điểm số: Toán: 7,6; Ngữ văn: 9,5; Lịch sử: 9,25; Địa lý: 8,25; GDCD: 9,5; KHXH: 9; Tiếng Anh: 9,2.

Điểm thi tốt nghiệp của Bùi Hà My. (Ảnh: FBNV)

Trò chuyện với PV Dân Việt, Hà My cho biết: "Hôm có điểm cả nhà em cùng thức canh website, mạng tắc nghẽn. Khi em đang chuẩn bị ăn mỳ thì thấy mình có điểm, em vui quá liền hét toáng lên. Em khá hài lòng với kết quả này, mặc dù hơi tiếc bởi môn Toán mình có thể làm tốt hơn.

Ngược lại, môn Văn là môn em thích nhất, em đã rất tâm đắc với bài làm của mình, tuy nhiên cũng không nghĩ sẽ được đến 9,5 điểm. Điều đó làm em rất đỗi sung sướng".

Bùi Hà My trong một bức ảnh kỷ yếu. (Ảnh: NVCC)

Hà My cũng chia sẻ thêm, sau khi tốt nghiệp, cô đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng cho một vài dự án nghệ thuật. Cô gái 18 tuổi hy vọng sẽ được công chúng theo dõi và đón nhận trên con đường sắp tới.

Hà My dự định sẽ dành phần còn lại của mùa hè để ở bên gia đình, đi chơi xả stress và gặp gỡ bạn bè: "Vả lại, em vô cùng thích sách, cũng vì thế nên chắc em sẽ tự thưởng cho mình vài cuốn sách yêu thích từ lâu" - cô vui vẻ tiết lộ.

Bùi Hà My cover ca khúc "Đừng hỏi em". (Nguồn: Youtube Bùi Hà My)

Bùi Hà My sinh năm 2004 tại Hà Nội. Cô thuộc team của HLV Dương Khắc Linh trong gameshow truyền hình The Voice Kids 2015. Sau chương trình, Hà My tiếp tục chính tỏ khả năng ca hát với những bản nhạc trong các bộ phim Bệnh viện ma, Nắng 1, Nắng 2. Trong đó, ca khúc "Mẹ ơi, đừng bỏ con" trong phim "Bệnh viện ma" được chính nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác tác riêng cho học trò của mình.