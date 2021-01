Lạnh dưới 5oC, huyện miền núi này của tỉnh Bắc Kạn phòng chống rét cho trâu bò bằng cách gì?

CLIP: Phòng chống rét cho đàn gia súc tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) có nhiều dãy núi đá, nhiều xã có độ cao đến cả 1000m so với mực nước biển, do đó nhiệt độ thường thấp hơn nhiều so với những nơi khác.

Trong những ngày rét đậm, rét hại, công tác phòng, chống rét cho đàn gia súc tại đây luôn được chính quyền và các phòng chuyên môn đặc biệt quan tâm.



Chuồng trại luôn được quây bạt đảm bảo giữ ấm cho đàn gia súc tại xã Bằng Phúc (huyện Chợ Đồn).

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lục Đình Hoa, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chợ Đồn cho biết, thực hiện công điện số 07 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, phòng đã triển khai các văn bản đến các xã cũng như cử cán bộ trực tiếp đến các xã thực hiện công tác chăm sóc, phòng chống rét, chống đói cho trâu bò.

"Cán bộ phòng chuyên môn đã phối hợp với cán bộ nông lâm xã hướng dẫn bà con làm sao để phòng, chống rét, quây chuồng trại, dự trữ đảm bảo nguồn thức ăn. Nếu trâu bò yếu sẽ nấu cháo, pha muối cho ăn, tuyên truyền người dân những biện pháp đảm bảo cho đàn gia súc được khỏe mạnh", ông Hoa nói.

Bà Nông Thị Tâm dự trữ thức ăn cho đàn bò của gia đình.

Bà Nông Thị Tâm, chủ đàn bò 60 con tại xã Bằng Phúc - xã luôn có nhiệt độ trung bình thấp hơn từ 3-5 độ C so với các xã cùng huyện Chợ Đồn, cho biết, gia đình bà nuôi bò nên luôn ý thức việc đảm bảo phòng chống rét cũng như nguồn thức ăn cho đàn gia súc.

"Chúng tôi rất lo ngại về sức khỏe của đàn gia súc vì trên này nhiệt độ rất thấp. Gia đình đã chủ động quây bạt giữ ấm và dự trữ được nguồn rơm khô cho những con bò. Đến nay, đàn bò của gia đình không thấy có biểu hiện gì bất thường", bà Tâm cho biết thêm.

Dự trữ thức ăn đảm bảo cho đàn gia súc trong đợt rét đậm, rét hại đặc biệt quan trọng.

Hiện toàn huyện Chợ Đồn có hơn 6.000 con trâu, hơn 2.000 con bò, 265 con ngựa, 2.500 con dê. Chăn nuôi là một trong những hướng phát triển kinh tế bền vững của các hộ gia đình tại huyện Chợ Đồn, nên bà con đã có ý thức trong bảo vệ, phòng, chống rét cho đàn vật nuôi.



Theo ông Lục Đình Hoa, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chợ Đồn, nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống rét, nên từ đợt rét đậm rét hại đầu tiên đến nay, toàn huyện Chợ Đồn chưa có con trâu, bò nào bị chết vì rét.