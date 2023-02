Lập nhóm kín đăng clip đồi trụy để chiêu mộ thành viên và thu 200.000/người ở Đồng Nai

Đăng tải nhiều clip đồi trụy lên mạng

Chiều 10/2, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an TP.Biên Hòa bắt giữ L.Q.T. (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi lợi dụng các nền tảng công nghệ, mạng xã hội để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

T. đăng nhiều clip đồi trụy lên mạng. Ảnh minh họa

Theo đó, qua rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện tài khoản mạng xã hội Twitter “Trai Biên Hòa” thường xuyên đăng tải thông tin, giới thiệu và kêu gọi người dùng tham gia nhóm kín trên ứng dụng Telegram để xem các video có nội dung đồi trụy.

Để tham gia các nhóm kín này, người tham gia phải nộp tiền vào tài khoản cho người quản lý. Xác định đây là một nhóm chuyên hoạt động có tính chất truyền bá các văn hóa phẩm đồi trụy, lực lượng trinh sát đã vào cuộc điều tra. Vào ngày 7/2 vừa qua, sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ liên quan, lực lượng trinh sát xác định chủ các tài khoản nói trên là L.Q.T nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, L.Q.T. khai nhận, từ tháng 4/2022 đến thời điểm bị bắt, đối tượng này đã đăng ký tài khoản và thành lập nhóm kín trên ứng dụng Telegram để đăng tải hàng trăm video, hình ảnh có chứa nội dung khiêu dâm, đồi trụy do đối tượng tự quay hoặc tải về từ mạng internet cho các thành viên trong nhóm theo dõi.

Để tham gia vào nhóm kín, người dùng phải kết bạn và nhắn tin với tài khoản Zalo của T. để trao đổi, sau đó nạp 200.000 đồng vào tài khoản ngân hàng cho đối tượng này mới được duyệt tham gia. Khi nạp tiền thành công, T. sẽ gửi một đường links cho thành viên mới để dẫn vào nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Công an xác định nhóm kín do T. lập ra có 294 thành viên. Với thủ đoạn nêu trên, đối tượng T. đã thu lợi số tiền lớn. Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra.