Lễ Giáng sinh đặc biệt tại các thánh đường ở Hà Nội

"Tôi thấy may mắn khi mình đang ở Việt Nam"

Tại Nhà thờ lớn Hà Nội (phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm), không khí của ngày lễ Giáng sinh 2020 vô cùng tấp nập. Như mọi năm, đây vẫn là một trong những địa điểm được đông đảo người dân lui tới để thăm quan và cầu nguyện. Trước đó nhiều tuần, Nhà thờ lớn đã được trang hoàng rực rỡ với rất nhiều đèn led, cây thông và tiểu cảnh, tạo nên khung cảnh lung linh và nổi bật khi đêm xuống.

Nhà thờ lớn Hà Nội lung linh khi đêm xuống. (Ảnh: IT)

Có mặt tại Nhà thờ lớn, Bùi Thị Thảo (cô sinh viên 21 tuổi, quê ở Nghĩa Hưng, Nam Định) chia sẻ: "Vì là một giáo dân đang theo học tại Hà Nội nên em vẫn thường xuyên tới nhà thờ để làm lễ trong các ngày chủ nhật. Dịp Noel năm nay, em và một số người bạn đến đây để xin phụ giúp công việc như lau chùi, dọn dẹp nhà thờ. Không khí ngày lễ Giáng sinh ở Hà Nội vô cùng rực rỡ và tấp nập. Em hạnh phúc khi được chăm lo và bày tỏ lòng kính chúa dù ở xa quê nhà".

Những giáo dân chăm lo công việc nhà thờ đang quét dọn trước buổi lễ.

Trong khi đó, gia đình anh Vũ Ngọc Chi (Cầu Giấy, Hà Nội) quyết định gác lại mọi công việc để cùng nhau đi lễ tại nhà thờ, thăm hỏi họ hàng và chúc mọi người sức khỏe, được chúa che chở và ban phước. "Tối nay, gia đình tôi sẽ đến nhà thờ Cửa Bắc từ lúc 6h chiều, nghe Cha giảng đạo, làm lễ đến khoảng 1h đêm. Đây là truyền thống mà gia đình tôi đã duy trì hàng chục năm qua. Tuy mùa Giáng sinh năm nay không được tưng bừng như mọi năm trước bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự an lành, hạnh phúc. Tôi tin, sau dịch bệnh, con người chúng ta cũng sẽ yêu thương và trân trọng nhau hơn".

Chị Anna (quốc tịch Anh, hiện đang sinh sống tại Hà Nội) cũng có mặt tại Nhà thờ lớn Hà Nội trong dịp Giáng sinh. "Tôi là giáo viên tiếng Anh đã sinh sống tại Hà Nội 3 năm. Sáng nay, tôi cùng một vài người bạn quyết định tới Nhà thờ lớn để tận hưởng không khí lễ Giáng sinh, cũng như thưởng thức một vài món ăn quen thuộc của Hà Nội tại các con phố quanh đây. Hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid tại Anh vẫn chưa được khống chế một cách ổn định. Bởi vậy, tôi thấy mình may mắn khi được ở Việt Nam vào lúc này, mọi thứ đều rất an toàn và thân thiện".

Những người dân tại Hà Nội trang trí cho ngày lễ Giáng sinh.

Dạo quanh một vòng các nhà thờ nổi tiếng ở khu vực Hà Nội, như Hàm Long, Cửa Bắc, Phùng Khoang... có thể thấy không khí Giáng sinh đang ngập tràn ở khắp mọi nơi. Không gian thánh đường đều được trang hoàng rực rỡ hơn, sạch đẹp và ấm áp. Những giáo dân đều hồ hởi và hi vọng có một mùa Giáng sinh an toàn, sức khỏe, một năm mới nhiều may mắn.



Đón Giáng sinh an toàn để không xảy ra những điều đáng tiếc

Nói về không khí đón Giáng sinh năm nay, cha đạo Phê Đô Trần Mạnh Cường (giáo xứ Thanh Sơn, Giáo phận Hưng Hóa) chia sẻ: "Nhìn chung, vào dịp lễ Giáng sinh 2020, tinh thần của các giáo xứ đều hướng tới sự ấm cúng. Về phần lễ, chúng tôi vẫn tiến hành những nghi lễ truyền thống nhưng không tổ chức tập chung đông người, các cađoàn cũng không biểu diễn như những năm trước. Các giáo họ tự tổ chức ăn cơm thân mật với tính chất gia đình, làm những nghi lễ cầu nguyện trong đêm Giáng sinh, tránh tổ chức những trò chơi tập thể.

Năm nay là một năm đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, những người làm công việc chăm sóc đức tin như chúng tôi cũng phải chia sẻ với nỗi lo của các cấp chính quyền. Để chúng ta sống trong sự hòa thuận phát triển, tốt đời đẹp đạo, tôi khuyên các giáo dân, các con chiên của chúa, hãy vì chúa mà giữ sức khỏe cho mình và những người thân".