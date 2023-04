Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào vào ngành công an từ tháng 10/2009. Từ tháng 10/2009 đến tháng 5/2010, anh công tác tại Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Đức Hoà. Từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2014 là cán bộ Cảnh sát môi trường, công tác tại Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an huyện Đức Hoà. Từ tháng 3/2014 đến tháng 9/2015, cán bộ Tổ Phòng chống tội phạm Công an thị trấn Hậu Nghĩa, Công an huyện Đức Hoà. Từ tháng 10/2014 đến tháng 4/2018, cán bộ Tổ Hình sự - kinh tế - ma túy Đồn Công an Khu công nghiệp Tân Đức, Công an huyện Đức Hoà. Từ tháng 5/2018 đến tháng 4/2023: Cán bộ Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Đức Hoà.