Chuyên án bài bản, đối tượng manh động

Chiều 22/4, Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, liên quan đến vụ chặn bắt xe ô tô vận chuyển ma túy xảy ra tại địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đây là một chuyên án ma túy có kế hoạch, tổ chức phối hợp nhiều đơn vị cùng tham gia.

Đối tượng Hiếu (tự Chỉa) người đã lao xe vào thiếu tá CSGT và 2 người dân đi đường khiến cả 3 tử vong. Ảnh: Thiên Long

"Việc CSGT phối hợp với lực lượng để ngăn chặn hướng xe di chuyển của nghi phạm đều phù hợp, đúng với quy trình trong chuyên án đã xác lập. Song do nghi phạm quá manh động, liều lĩnh, bất chấp phía trước đông người, có lực lượng công an nên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc", đại tá Hồng nói.

Hiện trường vụ thiếu tá công an bị tông tử vong khi chặn xe bắt tội phạm ở Long An. Ảnh: Thiên Long

Cũng theo đại tá Hồng, hai nghi phạm trên chiếc xe gây tai nạn đã bị tạm giữ. Tuy nhiên, đây là một đường dây mua bán ma túy, còn nhiều vấn đề, nhiều nghi can và chuyên án cũng đang được tiếp tục nên chưa thể tiết lộ thông tin chính thức.

"Cơ quan điều tra vẫn đang xử lý, điều tra hiện trường, làm việc với các nghi can và sẽ thông tin chính thức ngay khi có kết quả điều tra ban đầu", Giám đốc Công an tỉnh Long An khẳng định.

Theo Công an huyện Đức Hòa, việc khám xét nơi ở của hai đối tượng bị bắt tại xã An Ninh Tây kéo dài nhiều giờ, đến trưa 22/4 mới kết thúc. Lực lượng chức năng thu giữ một khối lượng lớn nghi ma túy.

Tại hiện trường gây tai nạn, công an cũng lập biên bản thu nhiều bánh nghi ma túy do đối tượng Hiếu (tự Chỉa) và đồng bọn cất giấu để vận chuyển đi tiêu thụ.

Đại diện Cục CSGT thăm hỏi gia đình thiếu tá hy sinh trong chuyên án

Chiều 22/4, thay mặt Cục CSGT Bộ Công an, Thượng tá Đinh Thế Anh - Phó Cục trưởng Cục CSGT- Bộ Công an làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục đã đến đặt vòng hoa, viếng thiếu tá Nguyễn Xuân Hào - cán bộ CSGT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Thượng tá Đinh Thế Anh dẫn đầu đoàn Cục CSGT viếng thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. Ảnh: H.D

Đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ người đồng đội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tấn công phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Thượng tá Đinh Thế Anh thăm hỏi người thân gia đình thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. Clip: H.D

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục CSGT, thượng tá Đinh Thế Anh - Phó Cục trưởng đã động viên những người thân của thiếu tá Hào, mong họ vượt qua nỗi đau này. Trước đó, lãnh đạo Công an tỉnh Long An do Giám đốc Đại tá Lâm Minh Hồng dẫn đầu đoàn đã đến đặt vòng hoa, viếng thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và thăm hỏi động viên gia đình.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 16h ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cơ quan chức năng làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm tuyến giao thông đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, phát hiện ô tô biển số 49C.296.01 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lúc này, 2 CSGT bước giữa lộ ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tài xế điều khiển không chấp hành, chạy tốc độ cao tông thẳng vào lực lượng thi hành công vụ, sau đó lao vào lề một đoạn đụng một số xe máy rồi lật ngang.

Vụ việc khiến thiếu tá CSGT Nguyễn Xuân Hào và 2 người dân đi đường tử vong khi trên đường đến bệnh viện cấp cứu.