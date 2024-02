Mới đây, cựu thành viên April, Lee Na Eun đã tung ra một đoạn video ghi lại cảnh cô đang thu âm một bài hát trên tài khoản mạng xã hội cá nhân vào ngày 24/2, khiến cư dân mạng nghi ngờ cô sắp trở lại làng giải trí Hàn Quốc với tư cách ca sĩ.

Lee Na Eun ra mắt với tư cách thành viên của nhóm vào tháng 4/2015 nhưng đã ngừng hoạt động vào năm 2021 sau khi bị cáo buộc bắt nạt cựu thành viên Lee Hyun Joo. Lee Hyun Joo có em trai và bạn cùng lớp làm chứng, tiết lộ các thành viên April đã bắt nạt cô, khiến nữ ca sĩ phải chịu nỗi đau tinh thần nghiêm trọng, buộc cô phải rút khỏi nhóm.

Lee Na Eun trở lại làm ca sĩ, giữa bão scandal của bạn trai Lee Kang In

Sau đó, April và công ty quản lý DSP Media của họ đã thực hiện các hành động pháp lý, gọi những lời cáo buộc là "vô căn cứ". Cuối cùng, April tạm nghỉ một thời gian dài và tan rã vào năm 2022. Lee Na Eun sau đó đã bóng gió về sự khởi đầu mới của mình với tư cách là một diễn viên nhưng vào tháng 1/2024 lại vướng vào tin đồn đang hẹn hò với cầu thủ bóng đá nổi tiếng Lee Kang In.

Truyền thông Hàn Quốc tung nhiều bằng chứng khẳng đinh Lee Na Eun hẹn hò với Lee Kang In. Ảnh: Movie Database.

Vào thời điểm đó, Lee Na Eun giải thích rằng, cả hai chỉ là người quen, mặc dù thực tế là cả hai đã bị phát hiện cùng nhau ở một bãi đậu xe vắng vẻ hoặc các địa điểm xung quanh nhà của Lee Na Eun.

Cầu thủ trẻ nổi tiếng của Hàn Quốc Lee Kang In mới đây cũng vướng vào tranh cãi. Anh rời bàn ăn tối để chơi bóng bàn với các cầu thủ trẻ khác trước trận bán kết Asian Cup 2024 của Hàn Quốc với Jordan. Vì điều này, anh đã xảy ra cãi vã với đội trưởng Son Heung Min. Người này cho rằng, anh nên ở lại thảo luận cho trận đấu sắp tới, vì sự đoàn kết của toàn đội.

Trong quá trình xô xát, Son Heung Min bị trật ngón tay. Khi tin tức được tiết lộ và những lời chỉ trích từ phía dư luận nhắm vào nam cầu thủ khiến Lee Kang In đã đưa ra lời xin lỗi chính thức nhưng vẫn khẳng định chưa bao giờ vung nắm đấm vào Son. Tuy nhiên, những lời chỉ trích ngày càng trở nên nặng nề và cuối cùng Lee Kang In đã bay tới London (Anh) để chính thức xin lỗi Son Heung Min. Ngược lại, Son Heung Min cũng mong dư luận Hàn Quốc hãy rộng lòng tha thứ cho đàn em của mình. Giữa tranh cãi này, việc sự chú ý đổ dồn vào Lee Na Eun, người bị đồn hẹn hò với Lee Kang In là điều đương nhiên.

Trước đó, đó, Lee Na Eun tuyên bố trở lại với vai Han Yu Ra trong một tập của bộ phim truyền hình "Flex X Cop". Sự xuất hiện của Lee chỉ trong khoảng thời gian ngắn chưa đầy một phút nhưng cô đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Cô xác nhận sự xuất hiện của mình trong bộ phim sắp ra mắt "Crash" với sự tham gia của Lee Min Ki.

Khi nhận thông tin Lee Na Eun xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, cư dân mạng đã chia ra hai luồng ý kiến khác nhau. Một bộ phận người hâm mộ vui mừng vì nữ diễn viên đã "tái xuất" sau một thời gian ở ẩn. Còn lại đa số khán giả khá lo lắng cho khả năng diễn xuất còn gượng gạo của nữ diễn viên: "Chị này không hợp làm diễn viên vì diễn đơ", "Mấy năm rồi có học diễn xuất không chứ diễn dở thật", "Nghỉ 3 năm không biết có cải thiện không".....