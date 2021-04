LG ngừng kinh doanh điện thoại: Cú sốc tiếp theo sẽ là HTC và Sony?

Chris Smith là một nhà báo công nghệ tự do của một loạt các ấn phẩm công nghệ nổi tiếng của Anh. Mới đây, trong bài viết mới nhất của mình, anh ấy khẳng định, nếu bạn tụt hậu trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh, đó là một chặng đường cực kỳ khó và rất dài để bạn có thể quay trở lại sau đó. Hoặc thậm chí bạn chẳng còn đường để quay lại nữa. Đây chính là bài học đắt giá rút ra từ câu chuyện LG sẽ từ bỏ mảng kinh doanh điện thoại di động của mình.

Ảnh: @Pixabay.

LG ngừng kinh doanh điện thoại và bài học cho tất cả

Trong quá khứ đã có rất nhiều nhà sản xuất tên tuổi từng thống trị ngôi vương di động, sau đó cuối cùng tất cả đã bị vượt mặt, và từ đó chả bao giờ tìm được cách trở lại huy hoàng như quá khứ thêm lần nào nữa. Nhắc tới điều này, những cái tên như HTC, Palm, BlackBerry đều có thời điểm dẫn đầu thị trường, nhưng có lẽ do họ thất bại trong việc đổi mới, hoặc không nắm bắt được thị hiếu mà người tiêu dùng đang tìm kiếm, hoặc đi sai đường. Tất cả đều dẫn đến một cái kết mà chả ai mong muốn cả.

Các công ty này đều có một điểm chung; họ đã từng tạo ra những thiết bị cầm tay khiến thế giới di động phải ghen tị, sau đó đó tất cả bị vùi dập bởi sự xuất hiện của các thương hiệu mới, cùng các ý tưởng thiết sản phẩm độc đáo, tốt hơn, giá cả phải chăng hơn, đặc biệt là đáp ứng được cái mà những gì người tiêu dùng muốn từ thiết bị di động của họ.

Ảnh: @Pixabay.

Apple, Samsung và LG đã thay thế Nokia, Palm và Blackberry vào buổi bình minh của kỷ nguyên màn hình cảm ứng. OnePlus, Huawei, Xiaomi và Oppo kể từ đó đã tận dụng được những bước đi sai lầm của điện thoại thông minh từ HTC, LG, Sony, v.v. nhờ các tính năng cải tiến hơn và có mức giá cạnh tranh hơn.

Nước chuyển này cũng có thể xảy ra rất nhanh theo thời gian bởi sự cạnh tranh khốc liệt, và chính LG đổ lỗi cho sự cạnh tranh này là nguyên nhân dẫn đến quyết định rút khỏi mảng kinh doanh di động.

Được biết, LG từng là cái tên nổi tiếng một thời trong lĩnh vực smartphone và tiên phong trong các tính năng quen thuộc hiện nay như camera góc siêu rộng và màn hình cảm ứng điện dung trên các thiết bị di động.

Nhưng giờ đây, bản thân LG muốn mình thoát khỏi mảng kinh doanh điện thoại di động cạnh tranh khốc liệt, và thay vào đó, công ty muốn tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực tăng trưởng như linh kiện xe điện, thiết bị kết nối, nhà thông minh, robot, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp kinh doanh với doanh nghiệp, cũng như các nền tảng và dịch vụ", LG cho biết trong một tuyên bố .

Điều này có nghĩa là LG sẽ dồn số tiền đó vào chiến thắng trong tương lai ở hạng mục kinh doanh nào đó chẳng hạn.

Vào năm 2013, hãng LG vươn lên đứng thứ ba thị trường smartphone sau Samsung và Apple.

Ảnh: @Pixabay.

Tuy nhiên, sau thời gian này, LG dần trượt dốc. Các sản phẩm của hãng dần không còn nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng do lỗi phần mềm, phần cứng và thời gian cập nhật phần mềm chậm hơn so với các đối thủ Android khác. Ngoài ra, một số chuyên gia cho rằng, hãng cũng thiếu chiến lược trong lĩnh vực tiếp thị so với các đối thủ Trung Quốc.

LG vẫn có thị phần lớn tại một số thị trường nhất định. Hãng là thương hiệu số 3 (chiếm 10%) tại Bắc Mỹ và thứ 5 tại Nam Mỹ. Tuy nhiên, thị phần smartphone toàn cầu của hãng hiện còn dưới 2%. Theo Counterpoint, LG đã xuất xưởng 23 triệu điện thoại trong năm ngoái, ít hơn rất nhiều so với 256 triệu chiếc của Samsung.

Nhà phân tích Tarun Pathak của Counterpoint cho biết, LG chủ yếu cạnh tranh ở phân khúc tầm trung, khi mà các dòng điện thoại chủ lực của hãng không nhận được phản ứng tích cực từ thị trường.

Vì vậy, khi LG rút lui khỏi thị trường điện thoại thông minh, hầu hết các thương hiệu điện thoại Trung Quốc và thương hiệu tầm trung sẽ được hưởng lợi. Tại thị trường chủ chốt của LG như Mỹ, các hãng sản xuất điện thoại thông minh được lợi nhiều nhất là Samsung, Motorola, HMD. Xiaomi, Motorola sẽ được hưởng lợi ở khu vực Mỹ Latinh và Samsung hưởng lợi tại Hàn Quốc.

Đó là câu chuyện gần đây đối với LG khi mà hãng này đã phải vật lộn rất nhiều để có thể bứt phá khi nói đến điện thoại hàng đầu. Trừ khi LG có một sự thay đổi khác, còn không chúng ta rất khó đoán liệu LG có thể vươn lên lại từ đống tro tàn trong ngành di động hay không.

Bên cạnh đó, giới công nghệ dự đoán rằng, sau LG, những cái tên tiếp theo có thể sẽ từ bỏ "sân chơi di động" có thể là HTC và Sony, những "ông lớn" một thời nhưng giờ đây chỉ là cái bóng của chính mình trên thị trường smartphone.