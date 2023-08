Ngày 2 tháng 8, Liên hoan phim (LHP) quốc tế Locarno 2023 đã chính thức khởi động tại Thụy Sĩ. Sự kiện năm nay sẽ kéo dài đến ngày 12/8, với nhiều bộ phim đáng chú ý cùng các hoạt động liên quan đến điện ảnh.



Trước đó, LHP Locarno 2023 đã thông báo về danh sách được mong đợi của kỳ lễ thứ 76, hứa hẹn một dàn phim ra mắt thế giới hấp dẫn và những tác phẩm nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới.

LHP Locarno 2023: Ủng hộ tiếng nói mới trong làng điện ảnh

Các phim nổi bật của chương trình chính Piazza Grande của lễ hội năm nay là những nbộ phim được khen ngợi nhiều nhất. "Anatomy of a Fall" của Justine Triet, bộ phim đoạt giải Cannes Palme d'Or, với sự tham gia của tài năng Sandra Hüller, sẽ làm say đắm khán giả. Cũng không kém phần hấp dẫn là tác phẩm mới nhất và có thể là cuối cùng của Ken Loach, "The Old Oak," gây nhiều sự mong đợi trong cộng đồng yêu phim.

Ngày 2/8, Liên hoan phim (LHP) quốc tế Locarno 2023 đã chính thức khởi động tại Thụy Sĩ. Ảnh: IT.

Thêm vào sự hứng thú là "Shayda" của Noora Niasari, bộ phim giành giải thưởng khán giả tại Lễ hội Sundance và có sự tham gia của tài năng Zar Amir Ebrahimi từ bộ phim "Holy Spider." "Theater Camp" của Molly Gordon và Nick Lieberman, bộ phim hài được tặng giải đặc biệt của ban giám khảo tại Lễ hội Sundance, cũng sẽ tham dự lễ hội.

Ngoài ra, "Falling Stars," một bộ phim kinh dị hấp dẫn đến từ Mỹ của các đạo diễn Richard Karpala và Gabriel Bienczycki, cùng "Dammi" của đạo diễn Yann Demange, người nổi tiếng với các bộ phim "71'" và "White Boy Rick," hứa hẹn sẽ thu hút khán giả. Những người yêu thiên nhiên cũng có thể háo hức chờ đợi "Magnetic Continent," bộ phim tài liệu mới nhất của nhà làm phim "March of the Penguins" Luc Jacquet, khám phá những kỳ quan của châu Nam Cực.

Phần Concorso internazionale sẽ giới thiệu các bộ phim đến từ các quốc gia mới nổi trong lĩnh vực điện ảnh, mang đến một danh sách đa dạng về sự sáng tạo và cách kể chuyện. "Do Not Expect Too Much of the End of the World," bộ phim trào phúng của đạo diễn Romania Radu Jude, bộ phim hài hước "Yannik" của đạo diễn tiên phong Pháp Quentin Dupieux và bộ phim tâm linh của ngôi sao nghệ thuật nước Philippines Lav Diaz "Essential Truths of the Lake" đều là những cái tên nổi bật.

Nỗ lực của LHP Locarno trong việc thúc đẩy đa dạng trong điện ảnh thể hiện rõ ràng trong phần Concorso Cineasti del presente, giới thiệu các tác phẩm đầu tay. Đáng chú ý, trong số mười lăm bộ phim được chọn, có tám bộ phim do phụ nữ đạo diễn. "On the Go" của đạo diễn Tây Ban Nha María Gisèle Royo và Julia de Castro, bộ phim có tính triết học "Camping du Lac" của đạo diễn người Pháp Eléonore Saintagnan và "Family Portrait" của đạo diễn Mỹ Lucy Kerr đều là những tác phẩm đáng chú ý.

Piazza Grande tại LHP Locarno. Ảnh: IT.

Lễ hội sẽ tôn vinh tài năng xuất sắc của diễn viên người Anh Riz Ahmed, nổi tiếng với vai diễn được đề cử Oscar trong bộ phim "Sound of Metal". Ahmed sẽ nhận giải thưởng uy tín Excellence Award Davide Campari, nhằm công nhận những đóng góp của anh đối với thế giới điện ảnh. Khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức tác phẩm của anh dưới cả vai trò là diễn viên lẫn đồng sản xuất trong bộ phim "Mogul Mowgli" của Bassam Tariq năm 2020, sẽ được chiếu trong lễ hội.

Giona A. Nazzaro, giám đốc nghệ thuật của Locarno, khen ngợi Ahmed là "một tài năng xuất sắc và đa năng trong điện ảnh hiện nay", nhấn mạnh khả năng chuyển đổi mượt mà giữa các bộ phim bom tấn và các bộ phim nghệ thuật. Nazzaro cũng nhấn mạnh niềm đam mê của Ahmed trong việc ủng hộ những tiếng nói mới trong ngành công nghiệp, biến anh thành biểu tượng của tương lai điện ảnh.

Lễ hội phim quốc tế Locarno thứ 76 hứa hẹn sẽ là một lễ hội của sự sáng tạo và đa dạng, thu hút khán giả bằng chương trình xuất sắc với những bộ phim ra mắt và những tác phẩm nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới.