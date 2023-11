Lí do nhạc sĩ Giáng Son "liều lĩnh" ra album, muốn làm ca sĩ ở tuổi 48

Album Sing my Sol gồm 9 ca khúc là các sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son do chính chị thể hiện. 9 ca khúc được chọn vào album là những bài mà Giáng Son thấy phù hợp, thể hiện được. Đó là những ca khúc từ thời kỳ đầu được viết năm 16 tuổi như Anh, Mưa đến những bài hát gần đây như Hà Nội 12 mùa hoa cùng một số bài trong album Bóng tối Jazz và một vài bài Giáng Son thấy hay nhưng chưa được mọi người biết đến nhiều như Thu sớm, Hãy mỉm cười…

Giáng Son rạng rỡ trong buổi ra mắt ablum Sing my Sol. Ảnh: PTT

Trong đó, Mưa là ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc của chị. Ca khúc này được viết năm 16 tuổi với một tâm hồn hết sức ngây thơ và lãng mạn. Nữ nhạc sĩ vẫn nhớ, lúc đó chị đang sống cùng gia đình ở khu tập thể Đồng Xa (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) và chị viết nên ca khúc trong một buổi chiều mưa rất to. Ca từ và giai điệu của ca khúc rất đúng với tâm trạng của cô bé Giáng Son lúc đó.

"Bài Mưa tôi viết năm 16 tuổi. Khi đó tôi đang ở nhà thì trời mưa rất to và mưa liên tục trong 3 tiếng đồng hồ. Tôi viết bài này trong gần 1 tiếng đồng hồ. Lúc đó, tôi chưa biết yêu gì cả đâu, chỉ là thích một anh thôi, thế mà nghe ca khúc ai cũng bảo nghe rất dằn vặt, day dứt, đau khổ…", Giáng Son nói.

Giáng Son chọn thể hiện theo phong cách acoustic với tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Trần Đức Minh giữ ở vị trí chủ đạo. Sing my Sol có bổ sung thêm một số nhạc cụ vào một số ca khúc để tạo thêm nét giai điệu mới mẻ cho màu sắc âm nhạc nằm trong tổng thể dự án.

"Tên Sing my Sol rất tình cờ, đó là lúc trao đổi với anh Trần Đức Minh rằng đang định đặt tên là Sing my Song, anh Minh nghe nhầm bảo Sing my Sol à, tên quá hay, thành ra sau đó tôi đặt luôn tên mà anh Minh nghe nhầm", Giáng Son vui vẻ giải thích về tên album.

Các nhạc sĩ trong nhóm M6 đến chúc mừng Giáng Son. Ảnh: PTT

Giáng Son ra album, muốn làm ca sĩ ở tuổi 48

Bày tỏ về việc ra album và muốn làm ca sĩ ở tuổi 48, Giáng Son cho biết, việc chị quyết định "liều lĩnh" tự hát nhạc của mình kéo dài trong nhiều năm. Trong một số lần ngồi với bạn bè hát chơi, một số người nhận xét Giáng Son hát rất cảm xúc. Đó chính là động lực khiến chị mạnh dạn thử sức trong dự án lần này.

"Tôi luôn nghĩ mình không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, không được trời phú cho một giọng hát hay nhưng là tác giả nên hiểu nhất từng câu, từng chữ, từng nốt nhạc, từng hơi thở của từng ca khúc ra sao nên khi thể hiện cũng sẽ mang đến cho mọi người một sự khác biệt nhất định. Trong album này, tôi muốn tự hát lên những ca khúc của mình bằng cảm xúc "nguyên bản" nhất", Giáng Son nói.

Theo Giáng Son, điểm nhấn để chị quyết định thực hiện album Sing my Sol một cách nghiêm túc chính là một cuộc sinh hoạt của nhóm M6. M6 là một nhóm 6 nhạc sĩ tài năng và có cá tính riêng khá nổi tiếng ở Hà Nội, trong đó Giáng Son là thành viên nữ duy nhất. Hôm đó, Giáng Son có hát tác phẩm của mình với sự hỗ trợ đệm đàn guitar của nhạc sĩ Trần Đức Minh.

Giáng Son thể hiện ca khúc trong album tại họp báo. Ảnh: PTT

Giáng Son cho biết: "Anh Minh có tiếng đàn rất hay, tư duy về hòa thanh rất văn minh, hiện đại, sáng tạo. Anh Minh đệm cho Son một số bài với hoà thanh mới mẻ làm cho Giáng Son cảm thấy rất phiêu. Sau buổi hôm đấy, Giáng Son lập tức nảy ra ý tưởng làm một dự án album mình tự hát với một guitar với anh Trần Đức Minh".

Trong thời gian thu âm, Giáng Son cảm thấy nếu chỉ có một guitar thôi thì nghe cả 9 bài sẽ hơi một màu nên Giáng Son bàn với nhạc sĩ Trần Đức Minh sẽ có một số nhạc cụ thêm vào với bài hát như Thu sớm (cello), Mưa (violon), Thu cạn (sax) và Hà Nội 12 mùa hoa (flute) làm cho không gian âm nhạc sinh động hơn. Thêm vào đó, Giáng Son có những phần bè vào một số bài hát để đa dạng màu sắc, tăng độ dầy của giọng hát hơn. Bài Mưa, Giáng Son tự bè toàn bộ, còn những ca khúc khác chị giao cho ca sĩ Thu Hà đảm nhận.

MV "Anh" do Giáng Son sáng tác và thể hiện. Clip: GS

Album Sing my Sol sẽ được phát hành trên các nền tảng mạng xã hội như: Itunes, Apple music, Spotify, Nhaccuatui, Zing Mp3… và kênh YouTube cá nhân. Ngày 30/11 sẽ có phát hành đĩa CD trên toàn quốc.