Thương Tín làm video nói rõ ồn ào tiền từ thiện, kể về hơn 100 bộ phim đã đóng

Nhạc sĩ Tô Hiếu. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Dân Việt, nhạc sĩ Tô Hiếu cho rằng, đây là điều nghệ sĩ Thương Tín nên làm. Trong thời gian qua, nhiều người gọi điện thắc mắc với anh về số tiền nghệ sĩ Thương Tín nhận từ mạnh thường quân mấy trăm triệu đồng được chi tiêu thế nào, chiếc xe máy được tặng giờ ra sao?...

Nghệ sĩ Thương Tín đã nói với anh rằng, số tiền nhiều như thế không thể nào vì ăn chơi ngày một ngày hai mà hết được. Nhưng thời gian trước đã có rất nhiều chuyện xảy tới khiến nghệ sĩ Thương Tín nói gì mọi người cũng khó chấp nhận.

Thời gian này, mọi việc đã lắng xuống, nhạc sĩ Tô Hiếu cho rằng, nghệ sĩ Thương Tín nên nói chân thật, rõ ràng tất cả một lần để khán giả hiểu. Nhiều khán giả cũng rất yêu quý, ngưỡng mộ tài năng của nghệ sĩ Thương Tín, nên không thể vì chuyện này để khán giả "quay xe" với nam nghệ sĩ. Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, anh đã bày tỏ suy nghĩ của mình và nghệ sĩ Thương Tín sẽ đồng lòng làm việc này vào thời gian tới.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết thêm, trong video này nghệ sĩ Thương Tín cũng sẽ kể về những bộ phim mình đã đóng một cách tường tận. Con số có thể lên tới hơn 100 bộ phim. Nhạc sĩ Tô Hiếu thừa nhận, nghệ sĩ Thương Tín may mắn vì hiện tại trí nhớ vẫn rất tốt, nên anh cũng muốn thời gian này sẽ làm video hồi ký cho nghệ sĩ Thương Tín kể lại chuyện đời mình.

Nghệ sĩ Thương Tín làm rõ số tiền từ thiện trong video vào tháng 12/2023. Ảnh: NVCC

Sau nhiều biến cố, nghệ sĩ Thương Tín hiện đang sống cùng nhạc sĩ Tô Hiếu. Được biết, nam nghệ sĩ hiện tại sống rất đơn giản và cũng không suy nghĩ nhiều. Mỗi ngày, nghệ sĩ Thương Tín đều cố gắng sống lạc quan, những lúc buồn chán nằm nghỉ ở nhà xem tivi hoặc đôi khi cũng rủ những người bạn già đi uống cà phê.

Do nghệ sĩ Thương Tín thường xuyên thay đổi số điện thoại nên không có ai liên lạc được với anh. Một phần do đã trải qua nhiều chuyện thị phi nên nam nghệ sĩ chỉ muốn sống yên bình qua ngày do đó cũng không liên lạc với nhiều người.



Do sức khỏe của nghệ sĩ Thương Tín không được tốt nên thỉnh thoảng cũng chỉ nhận hát vài show và đóng một số bộ phim có thời gian làm việc ngắn. Nhạc sĩ Tô Hiếu cũng không dám mạo hiểm để anh đối mặt khối lượng công việc lớn.

Vừa qua, được tin diễn viên Aly Dũng người đã từng đóng chung với Thương Tín trong phim “Biệt động Sài Gòn” đang mắc bệnh ung thư máu và gặp nhiều khó khăn, nghệ sĩ Thương Tín và nhạc sĩ Tô Hiếu đã quyết định sẽ đến thăm và giúp đỡ phần nào cho diễn viên Aly Dũng vào sáng ngày 16/11.

Nghệ sĩ Thương Tín (sinh năm 1956) nổi tiếng với vai Sáu Tâm, là một người lính biệt động Sài Gòn trong phim “Biệt động Sài Gòn”. Thành công với vai diễn giúp Thương Tín trở thành cái tên được săn đón nhất màn ảnh. Thương Tín lập kỷ lục là nam diễn viên đóng nhiều phim nhựa nhất trong một năm với 12 vai chính.

Cuộc sống của Thương Tín nhiều biến động và khó khăn ở tuổi xế chiều. Nam nghệ sĩ từng nhập viện vì đột quỵ và được các mạnh thường quân giúp đỡ. Tuy nhiên, Thương Tín lại vướng vào ồn ào tiền bạc quyên góp từ nhà hảo tâm.

Là học trò nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, nhạc sĩ Tô Hiếu từng gặp gỡ diễn viên Thương Tín từ thời trẻ. Vì vậy, chứng kiến người nghệ sĩ sa cơ lỡ vận, anh từng chủ động tìm, liên hệ ông để giúp đỡ. Vào năm 2022, nghệ sĩ Thương Tín đã nhớ lời hứa của Tô Hiếu và đến với nhạc sĩ để nương tựa cho đến nay.