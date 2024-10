Lí do phim chữa lành của Shin Hye Sun ghi điểm

"Dear Hyeri" là phim tình cảm chữa lành, xoay quanh Joo Eun Ho (Shin Hye Sun) - phát thanh viên mắc chứng rối loạn nhân cách phân li (đa nhân cách) - sau khi em gái mất tích và chia tay bạn trai lâu năm Hyun Oh (Lee Jin Wook).

Mỗi ngày của Eun Ho tách biệt làm 2 nhân cách. Từ 4 giờ sáng đến 4 giờ chiều, cô là Eun Ho, nhưng khi mặt trời lặn, cô trở thành Hye Ri - cô gái 28 tuổi mơ mộng, làm việc tại một bãi trông xe.

Lên sóng vào cuối tháng 9, dù "Dear Hyeri" có phần hụt hơi về lượng người xem, song phim vẫn chinh phục được một bộ phận khán giả.

Chuyện tình tay ba kiểu mới

Truyền thông lí giải, "Dear Hyeri" được quan tâm là vì bối cảnh đẹp, cách xây dựng nhân vật thú vị cùng câu chuyện tình yêu khó đoán của nữ chính.

Thay vì tập trung giải thích về quá khứ hay căn bệnh của Eun Ho, phim khiến người xem bị cuốn vào câu chuyện, dù cho đó là nhân cách của Eun Ho hay Hye Ri.

Cùng với đó, chuyện tình tay ba vốn được xem là mô típ quen thuộc của phim Hàn, nhưng với "Dear Hyeri", việc có 2 mối tình đồng thời cho một người bị đa nhân cách lại tạo sự khác biệt.

Eun Ho có chuyện tình 8 năm với phát thanh viên Hyun Oh. Ảnh: ENA

Eun Ho và Hyun Oh từng có mối quan hệ kéo dài tới 8 năm. Cả 2 chia tay vì Hyun Oh từ chối lời cầu hôn của Eun Ho. Dù vậy, việc làm chung một đài truyền hình khiến họ không tránh khỏi việc phải chạm mặt mỗi ngày.

Bất kể luôn xuất hiện với thái độ thờ ơ, song cả Eun Ho lẫn Hyun Oh vẫn còn tình cảm với đối phương. Nụ hôn Hyun Oh dành để an ủi Eun Ho ở cuối tập 4 như sự hé lộ về việc cả 2 sẽ sớm yêu lại từ đầu.

Trong khi đó, nhân cách thứ 2 của Eun Ho - Hye Ri lại phải lòng phát thanh viên Kang Joo Yeon (Kang Hoon) - người làm việc tại một đài truyền hình khác.

Dù là người thuộc típ "ngoài lạnh trong nóng", song Joo Yeon lại dễ dàng cảm mến với Hye Ri khi bản thân anh cũng phải trải qua những chấn thương tâm lí liên quan đến cái chết của anh trai.

Tuy nhiên, vì Hye Ri chỉ là nhân cách khác của Eun Ho, nên ngay từ đầu, chuyện tình của Hye Ri và Joo Yeon đã được định sẵn có kết thúc buồn. Dù vậy, người xem vẫn mong cả 2 có thể hỗ trợ nhau trong hành trình chữa lành và vượt qua tổn thương tâm lí.

Cùng với đó, nhân cách thứ 2 của cô cũng cảm nắng Joo Yeon. Ảnh: ENA

Ngoài 2 mối tình nói trên, Moon Ji On (Kang Sang Joon) - đồng nghiệp của Eun Ho - cũng dành tình cảm cho cô và mong muốn cô quên đi quá khứ và bước tiếp cùng anh.

Cốt truyện logic

Theo Soompi, căn bệnh đa nhân cách thường được kể theo hướng kì ảo, như trong phim "Split" (Tách biệt), nhân vật chính bị đa nhân cách có được siêu năng lực do tình trạng của mình. Tuy nhiên, với "Dear Hyeri", phim đang đi theo hướng logic và thực tế.

Như với Eun Ho, cô phát triển nhân cách thứ 2 của mình sau khi bị em gái Hye Ri bị mất tích. Cùng với đó, việc Eun Ho cảm thấy mệt mỏi mặc dù vẫn duy trì lịch trình ngủ khá đều đặn cũng là một triệu chứng thường thấy.

Shin Hye Sun không gặp khó khăn khi đóng 2 vai. Ảnh: ENA

Báo Hàn đánh giá, dù trong 4 tập chiếu, cốt truyện phim vẫn hợp lí, song vẫn có một số bí ẩn. Đơn cử như việc Hye Ri có việc làm, đồng nghĩa với việc phải có căn cước riêng. Hay việc cô sống trong một căn hộ riêng, nhưng lại nằm ở cùng tòa nhà với căn hộ của Eun Ho, chênh lệch tuổi tác 10 năm giữa Eun Ho và Hye Ri...

Diễn xuất nhập tâm

Theo truyền thông, để đảm nhận nhân vật mắc chứng đa nhân cách là thách thức lớn với diễn viên. Tuy nhiên, với Shin Hye Sun, cô không gặp khó khi thổi hồn vào nhân vật, cũng như tinh tế khi chọn tủ đồ và kiểu tóc để người xem dễ dàng phân biệt được Eun Ho và Hye Ri.

"Không chỉ truyền tải lời thoại của từng nhân vật bằng tông giọng độc đáo, mà toàn bộ ngôn ngữ cơ thể của Shin Hye Sun cũng thay đổi khi tính cách thay đổi, khiến cả hai nhân vật đều có cảm giác chân thực và khác biệt như nhau" - báo Hàn viết.