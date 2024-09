Phim Love Next Door tập 13: Seok Ryu áp lực vì giấu kín chuyện tình cảm với Choi Seung Hyo?

Trong phim Love Next Door tập 12, Choi Seung Hyo và Bae Seok Ryu đều tỏ ra ngại ngùng, bỡ ngỡ khi mối quan hệ của cả hai đã thay đổi. "Bây giờ chúng ta là mối quan hệ gì?", Seok Ryu băn khoăn hỏi Seung Hyo.

Phía Seung Hyo khẳng định, anh yêu Seok Ryu và luôn muốn ở bên bạn gái. Tuy nhiên, vì cả hai từng là bạn thân thiết từ nhỏ nên có thời điểm Seung Hyo cư xử khiến Bae Seok Ryu giận hờn vì cô nghĩ bị bạn trai "phớt lờ", lạnh nhạt với mình. Vì chuyện tình cảm mới chớm nở nên Seok Ryu và Seung Hyo nảy sinh bất đồng, chưa công khai mối quan hệ hiện tại với mọi người trong gia đình. Thậm chí, Seok Ryu ghen khi Choi Seung Hyo và bạn gái cũ làm việc cùng nhau. "Cậu có vẻ không quan tâm đến mình", Seok Ryu hỏi Seung Hyo. Trong khi Seung Hyo bức xúc cho rằng, anh không có nghĩa vụ phải nói với Seok Ryu những chuyện về người yêu cũ của mình.

Phim Love Next Door tập 12: Choi Seung Hyo (Jung Hae In đóng) không muốn nói về bạn gái cũ với Bae Seok Ryu (Jung So Min). (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Trong phim Love Next Door tập 12, bố mẹ của Seung Hyo và Seok Ryu có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau khi cùng đi du lịch. Mẹ của Seok Ryu thấy "ghen tỵ" khi cô bạn thân có chồng là bác sĩ chu đáo, biết cách chụp ảnh đẹp cho vợ. Thời gian cả hai gia đình đi chơi cũng là thời điểm thích hợp để cặp đôi Seung Hyo và Seok Ryu bên nhau, hóa giải những bất đồng. "Tớ xin lỗi, tớ gay gắt quá! Thấy hai người ngồi với nhau khiến tớ trở nên nhỏ nhen và ấu trĩ", Seok Ryu bày tỏ. Anh chàng họ Choi thừa nhận, vì yêu Seok Ryu rất nhiều nên anh không biết phải cư xử thế nào với cô.

Khép lại phim Love Next Door tập 12 là cảnh hôn ngọt ngào của cặp đôi Seung Hyo và Seok Ryu. Cả hai diễn viên Jung Hae In và Jung So Min đã có sự kết hợp ăn ý, diễn xuất tự nhiên. Thậm chí, nhiều khán giả khi theo dõi bộ phim đồn đoán cặp đôi chính "phim giả tình thật": "Tôi chờ giây phút này lâu lắm khi xem phim Love Next Door"; "Mong Jung Hae In và Jung So Min cũng sánh bước bên nhau ngoài đời khi cả hai đã "diễn như không diễn"; "Phim Love Next Door tập 12 có lẽ là tập phim bùng nổ nhất khi cuối cùng Seung Hyo và Seok Ryu hóa giải những bất đồng"... là những bình luận từ khán giả sau khi theo dõi phim Love Next Door tập 12.

Khi cặp đôi chính thức hẹn hò thì mối quan hệ giữa Mo Eum (Kim Ji Eun) và Kang Dan Ho (Yun Ji On) trở nên bất ổn vì Dan Ho liên tục né tránh. Anh thẳng thắn từ chối khi Mo Eum ngỏ lời muốn được chăm sóc, yêu thương con gái riêng của anh.

Cảnh hôn ngọt ngào của cặp đôi Seung Hyo và Seok Ryu trong phim Love Next Door tập 12. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Phim Love Next Door tập 13: Seok Ryu áp lực vì giấu kín chuyện tình cảm với Choi Seung Hyo?

Phim Love Next Door tập 13 lên sóng vào tối mai (28/9) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, bố mẹ của Seok Ryu trở về nhà sau chuyến du lịch. Dù đã cố tỏ ra bình thường trước mặt bố mẹ như những người bạn thân nhưng cặp đôi Seung Hyo và Seok Ryu vẫn lúng túng, ngại ngùng.

Seung Hyo ngỏ lời mời Seok Ryu đi cùng anh đến sự kiện lễ trao giải dành cho các kiến trúc sư để giới thiệu cô với đồng nghiệp, bạn bè. Tuy nhiên, Seok Ryu đã thẳng thắn từ chối lời mời của Seung Hyo. Seok Ryu dường như sợ mọi người biết chuyện cả hai đang hẹn hò. "Cậu áp lực sao? Hay cậu chưa hình dung được chúng ta sẽ như thế nào?", Choi Seung Hyo đặt câu hỏi với Seok Ryu.

Phim Love Next Door tập 13: Seok Ryu muốn giấu kín chuyện tình cảm với Choi Seung Hyo. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Dù thừa nhận không giận vì việc Seok Ryu từ chối tham gia sự kiện nhưng biểu cảm của Choi Seung Hyo cho thấy anh không vui. Cặp đôi vẫn tiếp tục hẹn hò bí mật, giấu kín gia đình hai bên.

Liệu Seok Ryu có bị bố mẹ phát hiện hẹn hò bí mật với Choi Seung Hyo? Khi nào Choi Seung Hyo và Seok Ryu công khai chuyện tình cảm với bố mẹ?

Phim Love Next Door tập 13 lên sóng lúc 21 giờ 10 phút, thứ Bảy (ngày 28/9) trên tvN và ứng dụng Netflix.

Phim Love Next Door tập 13: Liệu Seok Ryu có bị bố mẹ phát hiện hẹn hò bí mật với Choi Seung Hyo? (Nguồn clip: Instagram tvN_drama)