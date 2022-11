Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Cậu út nhà tài phiệt

Cậu út nhà tài phiệt (The Youngest Son of a Conglomerate hay còn gọi Reborn Rich) là bộ phim giả tưởng lấy bối cảnh những năm 80 của thế kỷ trước đầy biến động. Tác phẩm này do biên kịch Kim Tae Hee chấp bút và Jung Dae Yoon làm đạo diễn. Ngoài Song Joong Ki, Cậu út nhà tài phiệt quy tụ dàn Hàn đình đám tham gia như: Shin Hyun Bin, Lee Sung Min, Kim Jung Nan, Jo Han Chul, Seo Jae Hee…

Nội dung phim Cậu út nhà tài phiệt xoay quanh nhân vật Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki) - thư ký của một gia đình tài phiệt. Yoon Hyun Woo đã làm việc tận tụy cho tập đoàn Sunyang Group hơn 10 năm. Tuy nhiên, sau đó anh bị vu oan tội tham ô và bị sát hại bởi ông chủ mà mình hết lòng phục tùng.

Cậu út nhà tài phiệt của Song Joong Ki vừa lên sóng đã thu hút lượng xem "khủng". (Ảnh: JTBC)



Sau đó Yoon Hyun Woo bất ngờ tái sinh thấy mình thành Jin Do Joon - con trai út của gia đình tài phiệt Sunyang. Anh chàng đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này để trả thù, bất chấp việc bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đạt lợi của các thành viên trong gia đình tài phiệt.

Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Cậu út nhà tài phiệt nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. (Ảnh: JTBC)

Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Cậu út nhà tài phiệt trên kênh JTBC vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, vào lúc 22h 30 (theo giờ Hàn Quốc).

Phim Cậu út nhà tài phiệt (Reborn Rich) được phát sóng song song trên TV360. Ngoài ra, bộ phim còn được phát hành trên một số ứng dụng xem phim trực tuyến như TVING, Netflix, Disney+ tại Hàn Quốc và với Viu và Viki tại một số nước khác.

Cậu út nhà tài phiệt thu hút khán giả ngay từ tập đầu tiên với cảnh Yoon Hyun Woo của Song Joong Ki bị sát hại. (Ảnh cắt từ phim)

Tối 18/11, tập đầu tiên của phim Cậu út nhà tài phiệt lên sóng tập đầu tiên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tập 1 phim Cậu út nhà tài phiệt chủ yếu xoay quanh cuộc tranh giành quyền lực của các thành viên trong gia tộc nhà họ Jin của Tập đoàn Soonyang khi chủ tịch Jin Yang Cheol (Lee Sung Min đóng) lâm bệnh nặng. Nhân vật Yoon Hyun Woo của Song Joong Ki cũng được khắc hoạ trọn vẹn trong tập đầu tiên bộ phim.

Cậu út nhà tài phiệt là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Joong Ki sau thành công của phim Vincenzo năm 2021. (Ảnh: JTBC)

Theo Nielsen Korea, phim Cậu út nhà tài phiệt đã ghi nhận tỉ suất người xem trên toàn quốc là 6,1%, cũng như tỉ suất người xem trên toàn Seoul là 6,7%. Với thành tích này, bộ phim Cậu út nhà tài phiệt của Song Joong Ki chính trở thành phim có tỉ suất người xem mở màn cao nhất của JTBC được phát sóng vào năm 2022.

Đây cũng là tác phẩm có rating mở màn cao thứ 2 trong lịch sử kênh JTBC, chỉ sau phim Thế giới hôn nhân (The World of the Married), tập đầu tiên đạt 6,3% khi ra mắt vào 2 năm trước.

Sự trở lại của Song Joong Ki trong phim Cậu út nhà tài phiệt nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. (Ảnh: JTBC)

Song Joong Ki (sinh năm 1985) ghi dấu trong lòng khán giả khi tham gia loạt phim đình đám như: Vincenzo, Space Sweepers, Chuyện tình Sungkyunkwan, Gã khờ, Người sói, Hậu duệ mặt trời...

Năm 2017, Song Joong Ki kết hôn với Song Hye Kyo. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian hơn 2 năm chung sống cặp đôi đã chính thức ly hôn gây chấn động dư luận. Hàng loạt các đồn đoán về lý do dẫn đến chuyện Song Joong Ki và Song Hye Kyo "đường ai nấy đi" được đưa ra. Tờ Sports Donga chỉ ra lý do khiến, cặp đôi đi đến ly hôn là do sự khác biệt về tuổi tác, dẫn đến xung đột trong suy nghĩ và tính cách.

Sau ly hôn, Song Joong Ki bị bắt gặp hẹn hò với Jeon Yeo Bin, cả hai từng kết hợp ăn ý trong bộ phim Vincenzo. Joong Ki cũng từng thừa nhận anh và Jeon Yeo Bin "tâm đầu ý hợp". Nam diễn viên Hậu duệ mặt trời cũng dành nhiều lời khen cho nữ người đồng nghiệp. Ngoài những ồn ào về cuộc sống riêng tư, sự trở lại của Song Joong Ki trong phim Cậu út nhà tài phiệt nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Tập 1 phim Cậu út nhà tài phiệt (The Youngest Son of a Conglomerate hay còn gọi Reborn Rich) phát sóng trên kênh cáp JTBC (Hàn Quốc). (Nguồn clip: Song Joong Ki Vietnam Fanpage)