Trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập 4, Do Joon đã mời được Oh Se Hyun (Park Hyuk Hwon) - Chủ tịch Power Shares về nước. Trong cuộc nói chuyện ngắn, Jin Do Joon đã tiết lộ tham vọng trở thành chủ nhân của Soonyang. Do Joon cũng khiến Chủ tịch Oh bất ngờ khi đem cả một cửa hàng bánh Donut ở New York về Hàn vì nguyên tắc của Oh Se Hyun là ăn một chiếc bánh này trước khi quyết định đầu tư.

Cậu út nhà tài phiệt tập 4 có cảnh Chủ tịch Jin Yang Cheol (Lee Sung Min) cùng các con và Do Joon có mặt ở một trường đua, nơi xe hơi của Soonyang và xe hơi Daeyoung có một cuộc đối đầu vô cùng gay cấn. Tại đây, cô con gái duy nhất của Chủ tịch Jin là Jin Hwa Young nằng nặc xin bố giúp chồng mình tham gia chính trị nhưng Jin Yang Cheol không muốn điều này. Đã vậy cuộc đua đang gay cấn diễn ra thì ông Ju Yeong Il - Chủ tịch Daeyoung tới tìm gặp gia đình Jin Yang Cheol. Trước đó, ông Ju Yeong Il vốn là đối thủ "đáng gờm" trên thương trường của chủ tịch Jin, người cũng đang tham gia cuộc chạy đua để mua lại công ty thép Hando.

Cậu út nhà tài phiệt tập 4 với rating tiếp tục tăng, cán mốc 11,8% (so với 10,8% của tập 3). (Ảnh: JTBC)

Trong khi cả hai vị chủ tịch cùng thưởng thức màn đua xe vô cùng gay cấn thì xe của Soonyang gặp sự cố. Tuy nhiên, phó chủ tịch Jin Young Ki khăng khăng bắt người lái phải tiếp tục cuộc đua. Sau đó, sự cố cháy nổ đã xảy ra ngay trước mặt chủ tịch Jin và xe của Daeyoung giành chiến thắng. Jin Young Ki khiến chủ tịch Jin vô cùng thất vọng nên đã thẳng tay tát anh trước mặt mọi người. Sau sự việc này, chủ tịch Jin lập tức bỏ đi.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 5: Song Joong Ki bị ông nội chủ tịch bỏ rơi?

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 5 lên sóng vào tối nay (26/11) có cảnh Jin Do Joon lo lắng cho mẹ ruột. Trước đó, Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki) khi lần đầu tiên tỉnh dậy vào năm 1987 sau biến cố thì điều đầu tiên anh làm là chạy đến gặp mẹ mình (Seo Jeong Yeon), người vẫn còn sống vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, vì hiện tại đã là Jin Do Joon - cháu trai út của Jin Yang Chul (Lee Sung Min) là một người xa lạ thay vì con trai Yoon Hyun Woo. Cho nên, Yoon Hyun Woo không thể tiếp cận bà.

Trong Cậu út nhà tài phiệt tập 5 có cảnh Jin Do Joon quay lại gặp mẹ 10 năm sau cuộc gặp gỡ đó. Dù quán ăn của mẹ cho thấy quán sắp ngừng kinh doanh nhưng Jin Do Joon vẫn được phục vụ một bữa ăn với tư cách là khách hàng cuối cùng của quán.

Ở một diễn biến khác, mẹ của Jin Do Joon đột nhiên bất tỉnh. Do Joon đưa ra quyết bảo vệ mạng sống của mẹ, bất chấp sẽ gặp nhiều rủi ro. Bởi vì Jin Do Joon cho rằng, đây chính là cơ hội để anh làm những điều bản thân đã bỏ lỡ trước đó.

Cũng trong tập này, Oh Se Hyun (Park Hyun Kwon) bắt đầu hoài nghi khi những gì Jin Do Joon dự đoán trong kinh doanh luôn chính xác. Đáng chú ý trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập 5, Jin Sung Joon (Kim Nam Hee) - cháu trai cả của Jin Yang Chul, người được cho là sẽ thừa kế tập đoàn Soonyang đã về nước sau khi du học ở nước ngoài. Gặp lại cháu trai, chủ tịch Jin Yang Chul vui mừng nói: "Vất vả cho cháu rồi! Hoàn thành xuất sắc nghiệp học như vậy". Về Jin Do Joon, ông vẫn luôn tỏ thái độ cảnh giác với cháu trai út. "Tỏ ra thông minh nhưng thực chất là ngu ngốc. Bày đặt kiếm tiền trong khi không biết gì về kinh doanh", Chủ tịch Jin nhận định. Jin Do Joon cũng thừa nhận: "Có vẻ như tôi sẽ bị bỏ rơi".

Phim Cậu út nhà tài phiệt 5 trên kênh JTBC vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, vào lúc 22h 30 (theo giờ Hàn Quốc).