Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Cô đi mà lấy chồng tôi

Nội dung phim Cô đi mà lấy chồng tôi có gì thú vị?

Bộ phim Cô đi mà lấy chồng tôi được chuyển thể từ webtoon cùng tên của Sung So Jak. Kịch bản phim do Shin Yoo Dam viết, Park Won Guk và Han Jin Seon đạo diễn. Cô đi mà lấy chồng tôi khởi chiếu từ ngày 1/1/2024 trên tvN, đã nhanh chóng thu hút lượng xem "khủng". Cụ thể, phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập 2 đạt rating 5,9% trên toàn Hàn Quốc, tăng 0,7% so với mức rating 5,2% của tập đầu tiên. Bằng chứng cho sức hút của bộ phim Cô đi mà lấy chồng tôi ngày càng tăng khi tập 4 phim lên sóng vào ngày 9/1 vừa qua đạt rating 7,6% trên toàn Hàn Quốc, tăng 1,2% so với mức rating 6,4% của tập 3.

Sau khi được "hồi sinh", Kang Ji Won do Park Min Young đóng đã quyết tâm trả thù. (Ảnh: FB tvN drama)

Nội dung phim Cô đi mà lấy chồng tôi xoay quanh nhân vật chính là Kang Ji Won (Park Min Young đóng) - cô gái hiền lành, chăm chỉ. Từ nhỏ, Ji Won đã có cuộc sống vất vả khi mẹ mất sớm, chỉ có bố bên cạnh chăm sóc. Sau khi bố qua đời vì bệnh ung thư, thế giới của Ji Won hoàn toàn sụp đổ, cô chỉ có thể dựa vào người bạn duy nhất là Jung Soo Min (Song Si Yun). Với Ji Won, Soo Min chính là gia đình, luôn ở bên cạnh và lắng nghe mọi tâm sự của cô. Nhưng với Soo Min, Ji Won chỉ là công cụ làm nền cho mình tỏa sáng, thậm chí cô ta chính là "người thứ 3", qua lại với chồng Ji Won là Park Min Hwan (Lee Yi Kyung).

Trước đó, cuộc hôn nhân giữa Ji Won và Min Hwan ngày một bế tắc. Trong khi Ji Won bỏ việc, ôm mộng làm giàu bằng chứng khoán thì gánh nặng kinh tế đè nặng trên vai của Ji Won. Cô nàng còn phải chịu cảnh sống chung với mẹ chồng hà khắc. Thậm chí, khi Ji Won mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chồng và mẹ chồng không hề quan tâm, lo lắng mà bỏ mặc cô. Khi phát hiện ra chồng ngoại tình với người bạn thân thiết là Jung Soo Min, Ji Won vô tình bị giết chết trong lúc xô xát với chồng. Đến khi Ji Won tỉnh dậy cô phát hiện bản thân được quay lại thời điểm 10 năm trước khi cô vẫn là người yêu Min Hwan. Nữ chính ban đầu định trốn chạy để thoát khỏi số phận bi thảm. Tuy nhiên, cô đã quyết định đối mặt những kẻ từng làm tổn thương mình, từng bước trả thù họ.

Park Min Young đã giảm cân để thể hiện một cách chân thực nhất tình cảnh của một người mắc bệnh ung thư. (Ảnh: Chụp màn hình)

Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Cô đi mà lấy chồng tôi

Ngoài những tình tiết hấp dẫn, nữ diễn viên Park Min Young được đánh giá cao khả năng diễn xuất và màn "lột xác" về ngoại hình trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi. Mở đầu phim, nữ diễn viên xuất hiện với vẻ yếu đuối, gầy gò với cân nặng dưới 40kg trong khi sở hữu chiều cao 1,64m. Được biết, Park Min Young đã giảm cân để thể hiện một cách chân thực nhất tình cảnh của một người mắc bệnh ung thư sắp qua đời.

Những tập sau đó khi đã được "hồi sinh", nữ diễn viên đã trở lại với diện mạo xinh đẹp, gợi cảm. Cô lên kế hoạch tỉ mỉ và bắt đầu hành động để báo thù gã chồng tệ bạc và người bạn thân giả tạo.

Yoo Ji Hyuk (Na In Woo đóng) nhiều lần chủ động giúp đỡ và bảo vệ Kang Ji Won (Park Min Young). (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)

Hiện tại, phim Cô đi mà lấy chồng tôi đã lên sóng được 4/16 tập. Trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập 4, cặp đôi Yoo Ji Hyuk (Na In Woo đóng) và Kang Ji Won (Park Min Young) bắt đầu bước vào giai đoạn thân thiết. Yoo Ji Hyuk là người nhiều lần chủ động giúp đỡ Kang Ji Won và bảo vệ cô trước những mối nguy hiểm. Đáng chú ý, quá khứ của Yoo Ji Hyuk cũng được hé lộ nhiều trong tập 4 phim Cô đi mà lấy chồng tôi.

Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Cô đi mà lấy chồng tôi trên kênh tvN vào thứ Hai, thứ Ba hằng tuần vào lúc 20 giờ 50 phút (theo giờ Hàn Quốc).

Phim Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry my husband) với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám: Park Min Young (vai Kang Ji Won), Na In Woo (Yoo Ji Hyuk), Lee Yi Kyung (vai Park Min Hwan)... (Nguồn video: Instagram tvN_drama)